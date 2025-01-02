«А он настоящий?»: когда и как сказать ребенку, что Деда Мороза не существует

Психолог посоветовала, как сказать ребенку, что Деда Мороза нет Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Почти каждый родитель рано или поздно сталкивается с вопросом ребенка про Деда Мороза — правда, ли что он существует. И тут приходится быстро решить, соврать или сказать горькую правду. Да и вообще надо ли изначально маленьким детям говорить, что есть некий Дед Мороз, что он присылает подарки, писать ему письма, приглашать актеров с белыми бородами. Или сразу поставить малыша перед фактом, что это лишь сказка, чтобы потом не было разочарования?

Педагог-психолог, нейропсихолог Алена Иванова ответила на вопросы портала 76.RU о том, как максимально деликатно обсудить с малышом дедморозовую тему.

— Если ребенок с детства считал, что Дед Мороз существует, как ему сказать, что это просто сказка? Ждать вопроса от малыша или в определенном возрасте рассказать правду по своей инициативе?

— Как правило, лучше дождаться, когда ребенок сам задаст этот вопрос. Обычно дети начинают сомневаться в существовании Деда Мороза в возрасте 5–7 лет, когда их критическое мышление развивается и они ставят перед собой и другими более сложные вопросы. Если ваш ребенок еще не задал этот вопрос и вы не видите признаков сомнений, нет необходимости поднимать эту тему самостоятельно. Дети часто ищут подтверждение своим догадкам, и когда они будут готовы узнать правду, они обязательно вас спросят. Спешить с объяснением не стоит — если ребенок готов верить в волшебство, пусть это продолжается.

— Нужно ли продолжать убеждать уже сомневающегося ребенка в том, что Дед Мороз существует?

— Когда ребенок начинает сомневаться, это хороший момент для родительской гибкости. Если ваш малыш уже не верит, не стоит настаивать и убеждать его в обратном. Однако можно поддерживать «магический» аспект традиции. Например, вы можете объяснить, что Дед Мороз существует как символ волшебства, доброты и праздника. Вы можете сказать: «Некоторые верят, что Дед Мороз приносит подарки, другие — что это просто добрая традиция. Главное — верить в чудеса, которые делают нас счастливыми». Это поможет ребенку плавно перейти к пониманию, что сказка остается важной частью жизни, даже если она не основана на реальных событиях.

— Какими словами и выражениями рассказать правду?

— Если ребенок спрашивает прямо: «Есть ли Дед Мороз?» и вы чувствуете, что он уже готов к правде, важно ответить честно, но с заботой. Начните с вопроса: «А как ты думаешь?» Это поможет вам понять, насколько он готов к информации и какие у него ожидания. Если он настроен услышать правду, можно мягко сказать: «Дед Мороз — это красивая сказка, которую рассказывают, чтобы дарить радость и волшебство на праздниках. Но те, кто приносит подарки и создает волшебство, — это твои близкие. Мы хотим, чтобы у тебя было много счастливых моментов на праздниках». Важно не разрушить веру в добро и сказку, а помочь ребенку понять, что за этим стоит любовь и забота.

Если момент кажется неподходящим (например, ребенок находится в эмоционально сложной ситуации или перед важным событием), лучше отложить разговор, пообещав вернуться к этому позже. Главное, не оставлять вопрос без ответа, если ребенок искренне пытается понять правду.

— Когда ребенок узнает правду, он может спросить, зачем его столько времени обманывали. Как ответить?

— Этот вопрос может быть трудным, но здесь важно объяснить ребенку, что это не был обман в плохом смысле. Вы можете сказать: «Мы не хотели тебя обманывать, мы просто хотели, чтобы у тебя были волшебные праздники и много радости. Вера в Деда Мороза — это традиция, которая делает праздники особенными. Мы всегда старались, чтобы ты чувствовал себя счастливым». Таким образом вы показываете, что это был жест любви, а не попытка скрыть правду.

— А нужно ли вообще изначально маленьким детям говорить, что Дед Мороз есть? Может, проще сразу поставить его перед фактом, что это выдумка?