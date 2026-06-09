«Ты здесь не живешь!»: безработный сын Децла пытается выселить мать из жилья — видео скандала

Источник: Городские медиа

В конце мая в СМИ разлетелась информация о том, что сын Децла и модели Юлии Киселевой сидит без работы и практически живет за счет девушки. Ютится пара в квартире бабушки Антония Толмацкого, но журналистам НТВ парень заявил, что собирается улучшить жилищные условия.

И вот спустя неделю Юлия Киселева выложила снятый на видео скандал с сыном. На повышенных тонах Антоний заявлял матери, что хоть она и прописана в квартире, жилье ей не принадлежит, а ему надо сфотографировать недвижимость для продажи.

«Не надо снимать, пожалуйста. Слушай, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру», — говорит в ролике Антоний, приправляя свою речь матом.

В Сети многие возмутились поведению звездного наследника, но как рассказал изданию Starhit.ru знакомый семьи: «По одному видео делать выводы не стоит».

Речь идет о квартире, которая осталась после смерти Децла — Кирилла Толмацкого. Жилплощадь была изначально записана на мать рэпера, а потому после его гибели ни его гражданская жена Юлия, ни сын претендовать на нее не могли.

«Его мама там была прописана, но не являлась собственником, но жила там одна. За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасили бабушка и сам Антоний», — рассказал источник Starhit.ru.

Теперь же, по информации издания, квартиру решили разменять, чтобы у всех была возможность жить отдельно.