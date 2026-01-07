«Вышла подышать, а вернулась с ребенком»: невероятная история самой многодетной семьи России — в ней 20 детей

Там, где появляется семья Хромых, сама собой возникает толпа Источник: Книга рекордов России

Вы когда‑нибудь пытались купить тетради сразу для одиннадцати школьников или приготовить завтрак на футбольную команду? А Валентина Хромых делала это регулярно. Ее семья — это 20 детей, которых она родила за 23 года. Рассказываем, как обычный бухгалтер из села под Липецком стала рекордсменом России и почему для нее это никогда не было подвигом.

«Да куда же столько?»

Валентина познакомилась со своим мужем Анатолием в 1968 году. В тот момент она училась в институте и подрабатывала на заправке, а мужчина трудился ветеринаром и приехал, чтобы заправить машину. Молодые люди понравились друг другу, слово за слово разговор дошел до того, что нужно встретиться еще и сходить на свидание.

В том же году Анатолий сделал Валентине предложение, и они поженились, а уже в 1969-м у них родился первый сын Сергей. Едва родив первенца, 19-летняя Валентина получила диплом и устроилась работать бухгалтером.

Через год у Валентины и Анатолия родился еще один сын, вскоре — третий. Новый, 1976 год семья встречала с шестью сыновьями. Но Валентина всегда мечтала о дочке.

— Бывало, что говорили: «Да куда же столько?» Чаще всего мне говорила это моя мама. Сама я у родителей росла одна и поэтому завидовала подругам, у которых были братья и сёстры. Наверное, во многом и поэтому стала многодетной, — считает Валентина.

«Вышла подышать воздухом, а вернулась с ребенком»

В 1978 году в семье Хромых наконец родилась девочка, которую назвали Светланой. Потом, как говорит сама Валентина, она «уже по наклонной» продолжила рожать еще детей и не остановилась, пока ей не исполнилось 42 года. Причем добраться до больницы ей не всегда удавалось.

— Вышла ночью на улицу подышать воздухом, а обратно вернулась с ребенком на руках, — вспоминает женщина. — Такими стремительными оказались роды.

Только когда количество детей достигло 20 человек, женщина сказала: «Всё, хватит».

«Сразу 11 ребятишек ходили в школу»

Несмотря на частые роды, Валентина не стала сбагривать домашние хлопоты исключительно на мужа. В полноценном декретном отпуске она ни разу не была и вскоре после родов возвращалась на рабочее место.

— Мы старались сделать так, чтобы дети ни в чём не нуждались. Хотя были и у нас сложные периоды: например, когда сразу одиннадцать ребятишек ходили в школу. Только одних тетрадок на первое время приходилось покупать по 300–400 штук. Но мы никогда ни у кого ничего не просили — справлялись сами, — с гордостью заявляет Валентина.

Пока родители с утра до вечера работали, старшие дети помогали воспитывать младших: делали уроки, стирали, убирали, укладывали спать. Так как у Хромых всегда было свое хозяйство, ребята должны были еще успеть накормить скотину и убрать у нее и поработать в огороде.

Как признаётся Валентина, без семейных ссор, когда дома так много людей, не обходилось. Но все они длились недолго и происходили по мелочи: кто-то взял чужую игрушку или съел последнее печенье.

«Мы всегда друг друга выручаем»

Со временем часть детей разъехалась по разным городам и начала создавать свои семьи. И хотя в обычные дни с Хромых остается лишь несколько их детей, в праздники дом ломится от народа.

— Мы никогда не обижаемся, что кто-то сейчас далеко от дома и не может помочь родителям. Мы всегда друг друга выручаем. Это уже в привычке. Кому дом построить надо, кому ремонт сделать. Всегда можем рассчитывать друг на друга, — говорит глава семьи.