Пока по имени не назовешь, не отличишь: как живут дети из «деревни близнецов»

Многодетная семья Бантюковых — ну ведь похожи! Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Деревня Кабаково под Уфой стала известна на всю страну благодаря необъяснимому феномену — здесь живут более 20 семей с близнецами (двойняшками). То есть в каждой как минимум двое детей, а суммарно свыше 40 человек. Одни очень похожи друг на друга, другие — чуть-чуть. Есть те, кто не разлей вода, а есть, кто живут в разных мирах, но все они связаны невидимой нитью судьбы. UFA1.RU отправился в Кабаково Кармаскалинского района и пообщался с семьями близнецов — об их характере, нюансах воспитания, а главное — путают ли их.

«Их называли просто: братики»

Семья Бантюковых живет в Сихонкино, которое относится к Кабаковскому сельсовету. Глава семейства Денис получил образование электромонтера, работает «на себя» — чинит электрику. Мать пятерых детей Анастасия сейчас домохозяйка, заведует домом, следит за детьми — в июне получила медаль «Материнская слава».

Она рассказывает о близнецах (хотя так-то они двойняшки): Яна и Ярослава до сих пор не отличают, хотя им по 11 (почти 12) лет.

«В садике их называли просто: „братики“, теперь так и в школе. Учителя не различают их, пока они не откликнутся. Чтобы откликались наоборот — такого еще не бывало. А так живется как с обычными детьми. Конечно, когда они были маленькими, возникали сложности, надо было как-то приноровиться, двоих покормить, уложить», — говорит Анастасия.

Отличить их и правда непросто Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Мама смеется: когда приехали из роддома, пометили одного зеленкой на лбу, чтобы не перепутать, кто есть кто. Сейчас родители уже научились их отличать, хотя со спины все равно не разобраться.

«Если они спиной стоят, кого-нибудь из них окликнуть, он поворачивается и такой: „Это не я! Я другой“. На лицо сами различаем», — рассказывает Анастасия.

А они ведь еще и одеты одинаково Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Родственники Дениса из Оренбуржья говорят, что дети очень похожи на дядю и тетю в детстве. При этом они не могут различить Яна и Ярослава. А вот бабушки с этой задачей справляются: когда ребята постоянно на глазах, начинаешь замечать разницу между ними.

Семья выбрала сельскую жизнь. Они говорят, что все есть: школа, детский сад, но нюанс с общественным транспортом.

«Сюда еще добраться можно, а у нас только утром и вечером автобус [в город и обратно]. А здесь, в Кабаково, нормально, но так тоже не всегда было. Днем без машины никуда не уедешь. А так все хорошо. Школа через забор, садик — через школу», — рассказывает семья.

Глава семейства работает с электрикой Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В селе у них все свое: куры, гуси, утки, поросята. Говорят, жизнь сейчас такая, что надо иметь запас.

«А в городе что делать, чем заниматься? Им [детям] тоже не нравится там. Лично мое мнение, что в городе нет такой активности. Ты ограничен: дом, кружки, секции, ну в парк сходил. А здесь каждый день что-то новое, не соскучишься. Дети к труду приучаются, чем-то по дому помочь. Мальчишки могут корм отнести животным, водички налить, по мелочи всякое», — отмечает отец семейства.

Он, когда идет на работу, берет старших сыновей с собой, чтоб учились работать с инструментом, сами уже ходят на рыбалку. Успевают играть в баскетбол — заняли второе место на районных соревнованиях. Среднего сына Мирослава, говорит отец, от ключей в гараже вообще не оторвать — ему в 8 лет уже обязательно надо что-то раскрутить, разобрать.

Дочь Яна, которая самая старшая в семье, раньше ездила на вокальные соревнования, сейчас этим занимаются старшие братья. Девочка теперь рисует картины. Дома у ребят много разных грамот с соревнований — можно сказать, девать уже некуда.

Родители говорят, что поддержат любое решение детей о дальнейшей учебе и профессии Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Планы на будущее детей — в руках их самих. Родители говорят, что не будут настаивать, навязывать дальнейшую жизнь. Куда ребята захотят поступать — пусть туда и идут. Дочери скоро будет 14 лет, ее призывают задуматься о профессии уже сейчас. Родители отмечают, мол, мы-то много чего хотим, но а что, если им это не нравится?

Отец шутит: дети настолько активные, что добили домашний батут, за это им достаЕтся от старшей Яны.

Одинаковые девочки с разным характером

Потом мы встретились с семьей Абсаликовых: у жительницы Кабаково Эльвины две 11-летние дочери-близняшки. Сама мама сейчас в декрете — ухаживает за сыном, который еще не пошел в детский сад. Он, по ее словам, на сестер не похож.

А вот они — почти как две капли воды, особенно когда одеты одинаково и обе на гироскутерах мчатся по улице, но характеры у них разные.

Амина надела кепку — видимо, чтобы их можно было отличить Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Если Амина спокойно стояла, то Милана ездила во двору, не хотела фотографироваться — смущало внимание детей из соседнего дома.

Даже уговоры мамы не помогали Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Поэтому мы сменили место. Там у Миланы уже и настрой появился.

Вот теперь другое дело Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Девочки увлекаются гимнастикой, рисованием, баскетболом. Но во многих сферах жизни они разнятся. В учебе они разные: одна больше любит математику, другая — русский язык. Круг друзей тоже отличается: одна чаще общается с мальчиками, вторая — с девочками.

Как и любых близнецов, Амину и Милану путают регулярно — и в школе, и даже родственники. По словам Эльвины, различить их сложно, но, когда девочки начинают между собой спорить, все сразу же понимают, кто есть кто: Милана более активная, Амина — спокойная.

Эльвина вспоминает, что знакомые спрашивали ее, как она управляется с двумя сразу, мол, мы-то и с одним справиться не можем. Но ей с девчатами было, наоборот, просто, потому что они сами себя развлекали и было время заняться чем-то по дому.

Модники теперь не только в городах Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Как говорит мама сестер, иногда они прямо с утра уже что-то выясняют между собой. Что ж, видимо, пока такой возраст. Но, несмотря на это, девчонки остаются самыми близкими подругами. Ведь семейные ссоры — это лишь временные разногласия, которые быстро забываются, оставляя место для любви и взаимопонимания.

Милана, кстати, хочет стать стоматологом. Сестра добавляет: это потому, что она боится врачей и хочет, чтобы боялись ее. Что ж, кажется, это ей подходит, но хорошего врача не боятся, а уважают. Амина же думает о том, чтобы учить детей.

По словам Эльвины, им нравится сельская жизнь, потому что здесь тихо и спокойно. Правда, если не считать мотоблоков, которые жужжат на весь двор. В городе семья бывает нечасто: раз-два в месяц выберется, чтобы погулять, куда-нибудь сходить, в том числе по магазинам. Девочки говорят, что в Уфе бешеный темп жизни, быстрые машины и много шума.

Видно, что вместе с матерью они грозная сила Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Неразлучники

В семье Галлямовых — двойняшки, брат и сестра. По словам мамы Миляуши, 12-летние ребята очень дружные и прямо неразлучники.

«Если они друг без друга, то скучают. Конечно, у них бывают споры, конфликты, но это все равно не мешает им дальше дружить. Отношения не портятся», — говорит их мама.

Детям нравится жить в селе, а еще больше — в деревне Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Обоим детям нравится сельская жизнь — даже когда уезжают в город, уже хотят обратно.

«Не знаю, почему так. Им даже в квартире не нравится, душно, говорят. Им больше интересно, когда они в своем дворе играют в волейбол, футбол. В деревне у бабушки хорошо им. Мне тоже там нравится, но в городе для родителей возможностей больше. Хорошо, что у нас расширилась музыкальная школа, а то раньше был только класс гитары — туда старшая дочь ходила», — сказала мама двойняшек.

Старшая раньше много помогала с детьми, но теперь учится в Уфе.

По словам матери, сын похож на старшую дочь Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Родственники и знакомые иногда спрашивают, погодки ли они. Погодками называют детей, которые родились с небольшой разницей в возрасте — чаще всего до года, иногда до двух лет. Но нет, они все-таки двойняшки.

Девочка — творческая натура, любит рисовать, а мальчику нравится конструкторы — в раннем детстве собирал большие, сейчас увлечен мелкими.

«Они танцевать любят — я их обоих отдала. Гитарой занимаются, сын на карате и вокал ходит. По большей части мы начали на все это ходить в прошлом году, но они стараются успевать», — говорит мама двойняшек.

Ребята — за любую активность Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

По характеру оба ребенка веселые, но мальчик такой шустрый, любит хулиганить.

«Можно, наверное, сказать, что он бесстрашный. Но он осторожный при этом», — подчеркнула мама.

Внуки-любимчики

Близнецов Артура и Тимура Хуснутдиновых различить просто: у одного из них «бандитская пуля» под глазом: их бабушка Гузалия говорит, что мальчик играл с машинкой и… упал. Вот такие они, детские травмы.

Они даже пострижены почти одинаково Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

«Все говорят, что они совершенно одинаковые, как вы их различаете. А мы их отличаем! Тем более что они у нас с первых дней. Поэтому у нас с этим проблемы нет. Люди приходят спрашивают: „Ты кто?“ Они отвечают — уже привыкли к этому», — рассказывает бабушка.

Мы проходим к ним в дом: пол усеян игрушками, а ребята сидят смотрят телевизор. Артур сидит спокойно, почти не обращая на нас внимания, а Тимур лениво грызет яблоко.

Конструкторы, машинки — все как у всех Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Ребята активные, но вместе сидеть не любят, фотографироваться тоже. Однако ради нас все же уселись, а потом пошли дружно собирать конструкторы. И вот как совпало: пока один делал машинку, другой строил гараж — настоящая командная работа.

У ребят, помимо игрушек, рядом полно книжек Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

«Сама мечтала про близнецов, а у меня уже два сына. У моих родителей двойняшки были — сын и дочь, и вот, наверное, с моей стороны это пошло. Хотя обычно это только по женской линии, а тут сыну передалось. Со стороны снохи никогда не было близнецов или двойняшек», — говорит Гузалия.

Собрать машинку тоже надо уметь Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Вообще живут Тимур и Артур так-то в Татарстане, но уже два месяца лета провели у бабушки, так как родители уехали за рубеж по работе. Гузалия отмечает, что с родителями ребята капризничают, но с ней ведут себя спокойно.