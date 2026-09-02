«Слал интимные фото». Главу националистической организации арестовали за секс-переписку со школьницей: что известно о деле

Петр Грищенко продвигал в массы патриотизм, спорт и традиционные ценности, пока его не задержали по подозрению в развратных переписках с маленькой девочкой Источник: Андрей Бортко / NGS.ru, vk.ru

26 августа 2026 года Тогучинский районный суд Новосибирской области отправил под арест 43-летнего Петра Грищенко, обвиняемого в развратных действиях без применения насилия в отношении девочки, достигшей 12-летнего, но не достигшей 14-летнего (часть 2 статьи 135 УК РФ) возраста. По версии следствия, руководитель местного отделения общественной организации «Северный человек» еще в марте познакомился в интернете с девочкой из Комсомольска-на-Амуре и завел с ней грязную переписку. Жена обвиняемого уверена, что мужа кто-то подставил. NGS.RU узнал подробности дела.

Арест

25 августа 2026 года полицейские, специально приехавшие в Новосибирскую область из Хабаровского края, ворвались в дом местного активиста и руководителя (согласно официальному паблику организации во «ВКонтакте») тогучинского отделения организации «Северный человек» Петра Грищенко.

«Северный человек» — русская националистическая организация, основанная в 2022 году русским рэпером и националистом Мишей Маваши. В качестве своих целей организация называет консолидацию граждан на основе славянского этноса, содействие патриотическому воспитанию молодежи и популяризацию традиционных ценностей. АНО «Северный человек» официально зарегистрировано в нескольких городах России, при этом в их число не входят ни Тогучин, ни Новосибирск.

«Разбили окна, зашли, положили в пол, отобрали все гаджеты. Залетели к детям в комнату», — описала утро жена обвиняемого Ольга Грищенко.

Следователей и оперативников интересовала не публичная общественная жизнь Петра Грищенко, а сетевая. Согласно официальному сообщению на сайте Тогучинского суда, он в течение нескольких месяцев вел интимную переписку с малолетней девочкой из Комсомольска-на-Амуре.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что 9 марта 2026 года Грищенко П.В. познакомился с потерпевшей посредством обмена сообщениями в сети „Интернет“, после чего разместил в социальной сети множество текстовых сообщений на сексуальные темы, а также направил фотоизображения, — указано в сообщении. — В ходе допроса Петр Грищенко признал свою вину».

Из Тогучина Петра Грищенко этапировали в Комсомольск-на-Амуре Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Тогучинские силовики участие в операции, по данным источника НГС, принимали только косвенное: после задержания Петр Грищенко находился в местном отделе полиции, арестовывали его в Тогучинском суде. Сразу после ареста предполагаемого педофила этапировали в Хабаровский край.

Как рассказал другой источник, задержанный признался сразу же, как только понял, какими доказательствами владеют хабаровские следователи.

«Он слал интимные фото, все это сохранилось, поэтому и признался, — рассказал собеседник. — Сейчас проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям: есть данные, что потерпевших больше, и все они не достигли 14-летнего возраста».

В какой именно социальной сети предполагаемый педофил общался с детьми, неизвестно. У Петра Грищенко были профили в «Одноклассниках», TikTok и Instagram (деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России).

В своем профиле во «ВКонтакте» мужчина позиционировал себя как заботливого мужа и отца, верующего человека и патриота. Ровно таким же образом отзывается о нем и его супруга Источник: vk.ru

Кроме того, к номеру телефона, которым пользовался Петр Грищенко, привязаны два профиля «ВКонтакте»: один — публичный, с именем, фамилией и фотографиями жены и детей, второй — на фейковое имя. По данным сервиса ShowID, в последний раз этот пользователь был онлайн 28 августа 2026 года, в настоящее время профиль заблокирован за нарушение правил сайта. Связан ли он с преступлением, в совершении которого обвиняют Грищенко, или его блокировка — совпадение, выяснить не удалось.

NGS.RU направил запрос в следственное управление СК по Хабаровскому краю, чтобы узнать подробности.

«Даже дома в трусах не ходил»

В официальном паблике тогучинского отделения «Северного человека» Петр Грищенко указан в качестве руководителя, на своей публичной странице во «ВКонтакте» он регулярно выкладывал фотографии в футболке с символикой организации, а также вместе семьей — женой и двумя дочками (сегодня уже совершеннолетними).

В Тогучине задержание активиста вызвало удивление и даже шок. 43-летний мужчина вел общественную жизнь, участвовал в организации спортивных и патриотических мероприятий, в том числе и детских. По словам сразу нескольких собеседников, болезненной страсти к маленьким девочкам в нем до задержания никто не замечал. В том числе, собственная жена.

«Я в это не верю, это неправда. Может быть, кто-то его подставил, но кто — не знаю. Он очень добрый, ответственный человек, — рассказала Ольга Грищенко. — Во всех общественных мероприятиях участвовал, в жизни района участвовал, семейные и патриотические мероприятия все посещали. Он никогда интереса не проявлял… ни к кому. Он состоял в объединении „Северный человек“ — может быть, кому-то где-то перешли дорогу, я не знаю».

Тогучинцы знали Петра Грищенко как общественника, спортсмена и патриота Источник: vk.ru

По словам жены обвиняемого, нехорошее поведение супруга она бы непременно заметила: пара вместе много лет, и они с Петром всегда были на виду друг у друга. Так что в обвинения хабаровских следователей она не поверила.

«Он даже не разрешал им (дочерям. — Прим. ред.) ходить в коротких юбках в школу. Даже в трусах по дому не ходил, всегда одевался, — описала Ольга Грищенко мужа. — Не знаю, как так вышло, что он признался, допрашивали его или пытали. Нас же всех держали на втором этаже [дома], а его допрашивали на первом».

Администратор официального паблика тогучинского «Северного человека», услышав, что говорит с журналистом NGS.RU, бросил трубку, и узнать официальное отношение организации к тому, что один из ее руководителей был арестован по обвинению в развратных действиях в отношении малолетней девочки, не удалось. NGS направил запрос на почту, указанную в паблике для обратной связи.

Суд, выслушав доводы приезжего следователя, пришел к выводу, что общественнику на свободе не место, — во всяком случае, пока идет предварительное расследование.