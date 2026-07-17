Тест для тех, кто вырос в 2000-х: какая вы фея Винкс на самом деле

Винкс снова вошли в свою прайм-эру. Все охотятся за брелоками, скупают мерч, обсуждают новые коллаборации и пересматривают любимый мультсериал. Если вас тоже накрыла волна ностальгии, самое время выяснить главное: на какую фею Винкс вы похожи на самом деле? Пройдите тест и узнай, кто скрывается за вашим характером — Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна или Лейла.