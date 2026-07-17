Тест для тех, кто вырос в 2000-х: какая вы фея Винкс на самом деле

Винкс снова вошли в свою прайм-эру. Все охотятся за брелоками, скупают мерч, обсуждают новые коллаборации и пересматривают любимый мультсериал. Если вас тоже накрыла волна ностальгии, самое время выяснить главное: на какую фею Винкс вы похожи на самом деле? Пройдите тест и узнай, кто скрывается за вашим характером — Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна или Лейла.
Что вы делаете самое первое после того, как проснулись?
Проверяю почту
Обдумываю, что надену
Открываю окно или выхожу на балкон подышать воздухом
Смотрю прогноз погоды и составляю список дел на день
Включаю музыку
Быстро собираюсь, нельзя терять ни минуты
Какая фраза вам ближе?
Главное — не сдаваться
Жизнь слишком коротка, чтобы не радоваться
Доброта никогда не бывает лишней
Лучше настоящее, чем идеальное
Во всем должна быть логика
Лучше попробовать, чем потом пожалеть
Вы можете исполнить любое свое желание, но только одно, какое выберите?
Узнать правду, которую от вас скрывают близкие
Сделать родных людей счастливыми
Побороть несправедливость и неравенство в мире
Обеспечить себя самой инновационной техникой
Научиться управлять погодой
Научиться читать мысли, и люди в ответ будут понимать ваши желания
Какую ошибку вы чаще всего совершаете?
Беру на себя слишком много
Принимаю решения на эмоциях
Думаю о чувствах других больше, чем о своих
Слишком долго всё анализирую
Не думаю наперед и живу лишь одним мгновением
Не готов принять чужую точку зрения
Вы узнаёте неприятную правду о близком человеке. Что для вас будет самое сложное?
Принять, что человек оказался не таким, как казалось
Не выносить ссор из избы
Простить и больше не вспомнить прошлое
Справиться с разочарованием внутри себя
Понять, почему человек так поступил
Решить, стоит ли продолжать общение
Можно освоить один новый навык, какой вы выберите?
Лидерство
Мастерство профессионального стилиста
Садоводство
Игру на музыкальном инструменте
Программирование
Серфинг или дайвинг
Какой подарок вас порадует больше всего?
Любая памятная вещь
Комнатное растение
Виниловая пластинка
Сертификат в магазин
Ноутбук, телефон или другая техника
Сертификат на активный отдых
Как вы обычно ведете себя в компании друзей?
Бесконечно генерирую идеи, чем заняться
Стараюсь разряжать обстановку шутками
Отвечаю за то, чтобы на столе всегда была еда
Больше слушаю, чем говорю
Помогаю решить споры и ищу компромиссы
Беру всю организацию на себя
Какой отдых вам ближе?
Концерт или выход в театр
Вечер настольных игр
Поездка с друзьями
Лучше всего провести вечер дома в одиночестве
Шопинг
Прогулка в парке
Что вы больше всего цените в людях?
Доброту
Чувство юмора
Искренность
Верность
Ум
Смелость