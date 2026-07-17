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Развлечения Тест Тест для тех, кто вырос в 2000-х: какая вы фея Винкс на самом деле

Тест для тех, кто вырос в 2000-х: какая вы фея Винкс на самом деле

В голове каждый фанат выбрал свою любимую героиню, но пора проверить, насколько вы на нее похожи

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Признайтесь в голове уже заиграла песня «Только вместе мы сильны» | Источник: кадр из мультфильма «Клуб Винкс» (12+), реж. Иджинио Страффи, студия Rainbow S.r.l.., 2004 годПризнайтесь в голове уже заиграла песня «Только вместе мы сильны» | Источник: кадр из мультфильма «Клуб Винкс» (12+), реж. Иджинио Страффи, студия Rainbow S.r.l.., 2004 год

Признайтесь в голове уже заиграла песня «Только вместе мы сильны»

Источник:

кадр из мультфильма «Клуб Винкс» (12+), реж. Иджинио Страффи, студия Rainbow S.r.l.., 2004 год

Винкс снова вошли в свою прайм-эру. Все охотятся за брелоками, скупают мерч, обсуждают новые коллаборации и пересматривают любимый мультсериал. Если вас тоже накрыла волна ностальгии, самое время выяснить главное: на какую фею Винкс вы похожи на самом деле? Пройдите тест и узнай, кто скрывается за вашим характером — Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна или Лейла.

Пройден 4 раза
1 / 10

Что вы делаете самое первое после того, как проснулись?

  • Проверяю почту

  • Обдумываю, что надену

  • Открываю окно или выхожу на балкон подышать воздухом

  • Смотрю прогноз погоды и составляю список дел на день

  • Включаю музыку

  • Быстро собираюсь, нельзя терять ни минуты

2 / 10

Какая фраза вам ближе?

  • Главное — не сдаваться

  • Жизнь слишком коротка, чтобы не радоваться

  • Доброта никогда не бывает лишней

  • Лучше настоящее, чем идеальное

  • Во всем должна быть логика

  • Лучше попробовать, чем потом пожалеть

3 / 10

Вы можете исполнить любое свое желание, но только одно, какое выберите?

  • Узнать правду, которую от вас скрывают близкие

  • Сделать родных людей счастливыми

  • Побороть несправедливость и неравенство в мире

  • Обеспечить себя самой инновационной техникой

  • Научиться управлять погодой

  • Научиться читать мысли, и люди в ответ будут понимать ваши желания

4 / 10

Какую ошибку вы чаще всего совершаете?

  • Беру на себя слишком много

  • Принимаю решения на эмоциях

  • Думаю о чувствах других больше, чем о своих

  • Слишком долго всё анализирую

  • Не думаю наперед и живу лишь одним мгновением

  • Не готов принять чужую точку зрения

5 / 10

Вы узнаёте неприятную правду о близком человеке. Что для вас будет самое сложное?

  • Принять, что человек оказался не таким, как казалось

  • Не выносить ссор из избы

  • Простить и больше не вспомнить прошлое

  • Справиться с разочарованием внутри себя

  • Понять, почему человек так поступил

  • Решить, стоит ли продолжать общение

6 / 10

Можно освоить один новый навык, какой вы выберите?

  • Лидерство

  • Мастерство профессионального стилиста

  • Садоводство

  • Игру на музыкальном инструменте

  • Программирование

  • Серфинг или дайвинг

7 / 10

Какой подарок вас порадует больше всего?

  • Любая памятная вещь

  • Комнатное растение

  • Виниловая пластинка

  • Сертификат в магазин

  • Ноутбук, телефон или другая техника

  • Сертификат на активный отдых

8 / 10

Как вы обычно ведете себя в компании друзей?

  • Бесконечно генерирую идеи, чем заняться

  • Стараюсь разряжать обстановку шутками

  • Отвечаю за то, чтобы на столе всегда была еда

  • Больше слушаю, чем говорю

  • Помогаю решить споры и ищу компромиссы

  • Беру всю организацию на себя

9 / 10

Какой отдых вам ближе?

  • Концерт или выход в театр

  • Вечер настольных игр

  • Поездка с друзьями

  • Лучше всего провести вечер дома в одиночестве

  • Шопинг

  • Прогулка в парке

10 / 10

Что вы больше всего цените в людях?

  • Доброту

  • Чувство юмора

  • Искренность

  • Верность

  • Ум

  • Смелость

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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