Только для самых умных: попробуйте пройти этот кроссворд без единой ошибки

Пройдите этот кроссворд без ошибок Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Помните, с каким сосредоточенным лицом наши бабушки сидели с ручкой и смотрели в газету? У них был собственный квест: заполнить все клеточки кроссворда без ошибок. Задача усложнялась за счет того, что увидеть правильные ответы можно было лишь в следующем выпуске. Зато какая тренировка для ума! Любители кроссвордов могли часами размышлять над вопросами в поисках правильного слова.

Предлагаем вам заняться тем же. Только в онлайн-формате. Редакция 76.RU подготовила кроссворд с простенькими вопросами, чтобы вы могли устроить мозгу небольшую тренировку на 5-10 минут.

После того, как заполните таблицы, нажмите кнопку «Проверить». Угаданные слова загорятся зеленым цветом, но если там будет хоть одна ошибка — красным.

В комментариях делитесь, получилось ли у вас разгадать весь кроссворд. А ответы, отдавая дань традиции этого интеллектуального развлечения, мы опубликуем в следующем выпуске.