Правильно ответят единицы: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Угадайте, что это за предмет времен СССР Источник: Avito.ru

Ностальгию по СССР хоть раз в жизни испытывал каждый, кто застал эти времена. Кажется, что антураж советской квартиры не перепутаешь ни с чем. Каждая вещь в интерьере хранит в себе атмосферу эпохи прошлого столетия.

Среди предметов, хранящихся на полках шифоньеров и за стеклом сервантов, бывали и весьма необычные по виду. Но при этом функциональные, а порой и вовсе незаменимые в быту. При этом они радовали глаз своих обладателей.

Одну из таких мы отыскали на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». В новом выпуске еженедельной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина» предлагаем посмотреть на фото выше и угадать, что это за штука:

шариковая ручка;

зажигалка;

элемент ночника.

Что это за предмет Узнать На фото — фрагмент светильника «Эпоха». Он представлял собой пластмассовый «шлейф огня» от ракеты, установленной на верхушке. Фигурка была съемной, поэтому дети часто использовали ее в качестве игрушки. В основном светильник использовали как ночник. В темноте свет внутри конструкции выглядел как шлейф огня, а ракета будто устремлялась в космос.

