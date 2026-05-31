Развлечения Вечерняя викторина Правильно ответят единицы: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

50
Угадайте, что это за предмет времен СССР

Угадайте, что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Ностальгию по СССР хоть раз в жизни испытывал каждый, кто застал эти времена. Кажется, что антураж советской квартиры не перепутаешь ни с чем. Каждая вещь в интерьере хранит в себе атмосферу эпохи прошлого столетия.

Среди предметов, хранящихся на полках шифоньеров и за стеклом сервантов, бывали и весьма необычные по виду. Но при этом функциональные, а порой и вовсе незаменимые в быту. При этом они радовали глаз своих обладателей.

Одну из таких мы отыскали на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». В новом выпуске еженедельной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина» предлагаем посмотреть на фото выше и угадать, что это за штука:

  • шариковая ручка;

  • зажигалка;

  • элемент ночника.

Что это за предмет

На фото — фрагмент светильника «Эпоха». Он представлял собой пластмассовый «шлейф огня» от ракеты, установленной на верхушке. Фигурка была съемной, поэтому дети часто использовали ее в качестве игрушки. В основном светильник использовали как ночник. В темноте свет внутри конструкции выглядел как шлейф огня, а ракета будто устремлялась в космос.

Получилось угадать?

Да
Нет

Попробуйте пройти и другие викторины, посвященные необычным предметам времен СССР. В предыдущем выпуске мы показывали атрибут, который был дома не у каждого, но многие наверняка хотели бы такой заполучить.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
