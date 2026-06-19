10 стыдных вопросов по географии: проверьте свои знания

Зачем современному человеку знать географию? Чтобы не заблудиться в путешествии, выбирать место для отдыха и, конечно же, чтобы решить наш тест.

Ответьте на десять школьных вопросов по географии и проверьте, насколько крепки ваши знания. Мы собрали и простые вопросы для разминки, и такие, над которыми придется поломать голову: о расположении стран и городов, особенностях природных зон, крупнейших реках и горах мира.