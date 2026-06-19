НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 751мм 50%
Подробнее
6 Пробки
USD 73,36
EUR 85,03
Что с бензином в Ярославле
Погиб подросток
Кому доверить бизнесс-процессы
Проверка СК после телешоу
Где в Ярославле жить хорошо?
«Скорая» влетела в фуру
Рейтинг вузов Ярославля
Поджоги банков
Афиша на неделю
Развлечения Тест 10 стыдных вопросов по географии: проверьте свои знания

10 стыдных вопросов по географии: проверьте свои знания

Проверь свои знания по школьному тесту

176
Пройдите интересный тест по географии | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПройдите интересный тест по географии | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пройдите интересный тест по географии

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Зачем современному человеку знать географию? Чтобы не заблудиться в путешествии, выбирать место для отдыха и, конечно же, чтобы решить наш тест.

Ответьте на десять школьных вопросов по географии и проверьте, насколько крепки ваши знания. Мы собрали и простые вопросы для разминки, и такие, над которыми придется поломать голову: о расположении стран и городов, особенностях природных зон, крупнейших реках и горах мира.

ТестПройден 44 раза
«Проверь свои знания: тест по географии»
1 / 10

Какой океан самый большой по площади?

  • Тихий

  • Атлантический

  • Индийский

Сможете назвать самую длинную реку Африки? А вспомнить, какой пролив разделяет Европу и Африку? Обещаем — будет интересно.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Школа География
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем