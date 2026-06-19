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Развлечения Обзор «Ушиб получен не от падения»: Ольга Бузова нашла виновных в своей жуткой травме

«Ушиб получен не от падения»: Ольга Бузова нашла виновных в своей жуткой травме

Певица намерена судиться

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Неделю Бузова находится в больнице и пробудет там еще несколько дней | Источник: buzova86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Неделю Бузова находится в больнице и пробудет там еще несколько дней | Источник: buzova86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Неделю Бузова находится в больнице и пробудет там еще несколько дней

Источник:

buzova86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Неделю Ольга Бузова находится под наблюдением врачей и передвигается только на инвалидной коляске. Певица упала в ванной и получила серьезную травму колена. Свои концерты и большую часть мероприятий Бузова отменила, а на тех, где всё же появляется, терпит сильную боль. По словам Ольги, пострадала она из-за конкретных людей, которых она планирует привлечь к ответственности.

Виновными в своей серьезной травме Бузова назвала ремонтников, которые клали ей плитку в ванной. По мнению певицы, она могла отделаться намного легче, но из-за того, что работа была выполнена некачественно, она сильно пострадала. Теперь Ольга ищет адвоката, который согласится взяться за это дело.

— После падения плитка разбилась вдребезги. Это вопрос не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена. Этим вопросом будем заниматься после того, как я полностью восстановлюсь. Вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, ушиб получен не от падения, — рассказала певица телеграм-каналу Mash.

Пока Ольга не может передвигаться сама | Источник: buzova86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пока Ольга не может передвигаться сама | Источник: buzova86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Ольга не может передвигаться сама

Источник:

buzova86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме планов на будущее правосудие, Ольга также поделилась последними новостями о своем состоянии. В больнице она пробудет как минимум до понедельника, а после будет только приезжать на процедуры.

— Более 40 швов, колено раздроблено вдребезги, слава богу, что не перелом и что не голова. Становится страшно от того, какие могли бы быть последствия. Хирурги в шоке, я уже неделю в больнице, у меня лежачий режим, мне нельзя покидать больницу, — поделилась певица.

Врачи рекомендуют Бузовой соблюдать полный покой, однако певице дается это непросто. Она уже дважды сбегала из больницы. Первый раз — ради детского конкурса в Кремлевском дворце. Вторую свою вылазку певица предприняла ради кастинга танцоров для своего нового шоу.

— Я снова, нарушая все постановления врачей, приехала на кастинг, потому что такое невозможно пропустить. Это событие, к которому мы с моей командой готовились с прошлого года, — поделилась со своими подписчиками Ольга.

Ольга упала в своей ванной и потеряла много крови. Певицу спасло то, что рядом оказалась домработница и удалось быстро вызвать скорую помощь, которая приехала за считаные минуты. В больнице Бузову прооперировали, и теперь она большую часть времени вынуждена лежать. Больничные будни ей скрашивают сериалы и пожелания выздоровления от друзей.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Ольга Бузова Травма
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