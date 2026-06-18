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Развлечения Тест Школьник ответит на все вопросы, а вы осилите? Тест по истории для самых смелых

Школьник ответит на все вопросы, а вы осилите? Тест по истории для самых смелых

Вспомните учебную программу

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Пройдите тест из 10 простых вопросов по истории | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПройдите тест из 10 простых вопросов по истории | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пройдите тест из 10 простых вопросов по истории

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Когда-то в школе мы вздыхали над учебником истории: «Ну зачем мне знать про Столыпина или Ледовое побоище?» Однако жизнь умеет удивлять: и вот уже надо объяснить племяннику на семейном празднике, почему Кутузов сжег Москву, а в компании друзей поправить приятеля в том, когда отменили крепостное право.

Оказывается, те самые даты, имена и события не испарились — они просто ушли в «архив» памяти и время от времени всплывают в самых неожиданных ситуациях.

Школьная история засела в нас глубже, чем кажется. Давайте проверим, какие факты вы помните назубок, а какие требуют «апдейта». Будет весело, познавательно и без двойки в дневник.

ТестПройден 37 раз
«Проверь свои знания: школьный тест по истории России»
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В каком году произошло Крещение Руси?

  • а) 957 год

  • б) 988 год

  • в) 1054 год

Попробуйте вспомнить ответы самостоятельно. Даже если получится не всё — это отличный повод освежить знания и удивить себя тем, сколько информации сохранилось с юных лет.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
История Тест Школа
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