Школьник ответит на все вопросы, а вы осилите? Тест по истории для самых смелых

Когда-то в школе мы вздыхали над учебником истории: «Ну зачем мне знать про Столыпина или Ледовое побоище?» Однако жизнь умеет удивлять: и вот уже надо объяснить племяннику на семейном празднике, почему Кутузов сжег Москву, а в компании друзей поправить приятеля в том, когда отменили крепостное право.
Оказывается, те самые даты, имена и события не испарились — они просто ушли в «архив» памяти и время от времени всплывают в самых неожиданных ситуациях.
Школьная история засела в нас глубже, чем кажется. Давайте проверим, какие факты вы помните назубок, а какие требуют «апдейта». Будет весело, познавательно и без двойки в дневник.
В каком году произошло Крещение Руси?
а) 957 год
б) 988 год
в) 1054 год
Попробуйте вспомнить ответы самостоятельно. Даже если получится не всё — это отличный повод освежить знания и удивить себя тем, сколько информации сохранилось с юных лет.