Школьник ответит на все вопросы, а вы осилите? Тест по истории для самых смелых

Пройдите тест из 10 простых вопросов по истории Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Когда-то в школе мы вздыхали над учебником истории: «Ну зачем мне знать про Столыпина или Ледовое побоище?» Однако жизнь умеет удивлять: и вот уже надо объяснить племяннику на семейном празднике, почему Кутузов сжег Москву, а в компании друзей поправить приятеля в том, когда отменили крепостное право.

Оказывается, те самые даты, имена и события не испарились — они просто ушли в «архив» памяти и время от времени всплывают в самых неожиданных ситуациях.

Школьная история засела в нас глубже, чем кажется. Давайте проверим, какие факты вы помните назубок, а какие требуют «апдейта». Будет весело, познавательно и без двойки в дневник.

Тест Пройден 37 раз «Проверь свои знания: школьный тест по истории России» 1 / 10 В каком году произошло Крещение Руси? а) 957 год

б) 988 год

в) 1054 год