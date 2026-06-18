Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно

На сей раз на перевоспитание в прошлое отправили Павла Прилучного Источник: «Кинопоиск»

Третья часть мегауспешной в прокате российской кинофраншизы «Холоп» вышла на экраны кинотеатров. Режиссер всё тот же — Клим Шипенко. В главных ролях — Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь посмотрела фильм и делится своими впечатлениями. Далее — от первого лица.

Если в двух словах, то «Холоп 3» не уронил планку и получился не хуже предыдущих частей. Что, конечно, не делает этот фильм шедевром кинематографа. Так, посмотреть разок на фоне летнего кинопрокатного затишья.

До титров я была уверена, что третья часть франшизы — финальная. Ну как бы всё к тому шло. Однако многие околокиношные паблики поговаривают, что мы в это вступим и в четвертый раз. Что ж, сил и вдохновения сценаристам.

Две первых части «Холопа» Клима Шипенко собрали в прокате больше 6 миллиардов рублей. История про перевоспитание мажоров вышла на международный уровень. Права на адаптацию сюжета купили десять стран, включая Францию и Турцию.

Кстати, третья часть франшизы начинается с перевоспитания… Керема Бюрсина. Такой вот не самый тонкий намек.

В «Холопе 3» перевоспитывать будут сразу двух мажоров — семейную пару, которую играют Павел Прилучный и Кристина Асмус (мне кажется, что Прилучный-мажор — это тоже намек, но я не могу этого доказать).

А «закажут» это перевоспитание… дети. Очень милые и воспитанные, кстати. Откуда такие ангелочки у папы и мамы, которые дерутся и ведут аморальный образ жизни, — отдельный вопрос, на который сценаристы фильма зрителю не ответят.

Яркая картинка оправдывает бюджет фильма Источник: «Кинопоиск»

Семейная тема сейчас в тренде, поэтому в комедии ее будет не просто много, а очень много. Если без спойлеров, то пару себе нашли практически все, кто старше восемнадцати.

Милошу нашему Биковичу тоже в очередной раз найдут пару. Сразу с ребенком, чтобы наверняка.

А еще дети в этом кино получились умнее иных взрослых, что тоже вполне в духе времени.

Вообще, мне показалось, что в третьем «Холопе» мелодраматического больше, чем смешного.

Мажорскую семью на сей раз отправили в эпоху Петра Первого. Не на галеры, но на верфи. Поскольку «Холоп» — это каждый раз глобальный пранк, то о соответствии историческим реалиям никто не парится.

В третьей части не парится настолько, что герои говорят на своем «русском современном» и прекрасно понимают друг друга. Героиня Асмус доверительно рассказывает корабельному коку из XVIII века про карьеру и корпоративы. У того на лице ноль вопросов, полное понимание. Ну ок, комедия же, реконструкция же, понимаем.

Прочитала в СМИ про впечатляющий бюджет фильма — 1,2 миллиарда рублей. Вы это точно заметите по картинке и по дурацкой рекламе. Порой настолько неуклюжей, что хочется зажмуриться.

Гости из будущего попали в эпоху Петра I Источник: «Кинопоиск»

Вы удивитесь, но при всём при этом я на «Холопе 3» крест бы не ставила. Это вполне милая история, которая заставляет верить в хорошее и поднимает настроение. Зритель, думаю, на него вполне благосклонно отреагирует. Чего не скажешь о критиках, которые уже понаписали всякого горячего.

Мне же после просмотра не хотелось эту историю развидеть. Считаю, это хороший знак.

Еще хочу отметить, что Милош Бикович из разряда горячих мачо органично переходит в категорию «интеллигентных скромников» и это ему очень идет.

И не могу не упомянуть также прическу Прилучного. Что хотите со мной делайте, но считаю, что это прямо десять из десяти.

Ах да! Не уходите на титрах. Досидите до самого-самого финала, там еще пара резюме будет…