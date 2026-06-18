Прохожие снимают, АВТОВАЗ завидует. Как механик создал кринжовую машину для узких — видео

Как и зачем уралец решил собрать эти машины — в одном коротком видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

42-летний бизнесмен из Екатеринбурга Константин Решетков собрал коллекцию безумных переделок автомобилей. В ней — ВАЗ-2115 шириной 70 см, укороченная «девятка» (ее прозвали «полдевятого») и баня на колесах с настоящей печкой внутри. Как он пилил и варил все машины самостоятельно — смотрите в видео выше .

Узкую «пятнашку» оснастили мотором от снегохода. Ее скорость — до 25 км/ч, а педали пока нажимает штурман с заднего сиденья. Баню сделали из битой Toyota FunCargo, купленной за 60 тысяч рублей. В доработку вложили еще 120 тысяч. Внутри — печь и скамейки. На Новый год ее топили по-настоящему.

Создание автомобильных «франкенштейнов» уралец называет своим хобби. Размышляет так: раз езда на мотоцикле считается досугом, то и езда на деревянной бане тоже сгодится за развлечение. Правда, близкие не всегда в восторге от его идей. Бизнесмен шутит, что от него из-за этого скоро уйдет жена.