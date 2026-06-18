Прохожие снимают, АВТОВАЗ завидует. Как механик создал кринжовую машину для узких — видео

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Константин Решетков мастерит автомобильных «франкенштейнов» и называет это своим хобби

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Как и зачем уралец решил собрать эти машины — в одном коротком видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

42-летний бизнесмен из Екатеринбурга Константин Решетков собрал коллекцию безумных переделок автомобилей. В ней — ВАЗ-2115 шириной 70 см, укороченная «девятка» (ее прозвали «полдевятого») и баня на колесах с настоящей печкой внутри. Как он пилил и варил все машины самостоятельно — смотрите в видео выше.

Узкую «пятнашку» оснастили мотором от снегохода. Ее скорость — до 25 км/ч, а педали пока нажимает штурман с заднего сиденья. Баню сделали из битой Toyota FunCargo, купленной за 60 тысяч рублей. В доработку вложили еще 120 тысяч. Внутри — печь и скамейки. На Новый год ее топили по-настоящему.

Создание автомобильных «франкенштейнов» уралец называет своим хобби. Размышляет так: раз езда на мотоцикле считается досугом, то и езда на деревянной бане тоже сгодится за развлечение. Правда, близкие не всегда в восторге от его идей. Бизнесмен шутит, что от него из-за этого скоро уйдет жена.

«Ей кажется, что я страдаю всякой фигней. Мне тоже так кажется, но ничего поделать не могу. Собственно, самое сложное в этом всем — найти общий язык с коллективом, потому что им не все мои идеи нравятся. Но раз я начальник, выбор у них невелик», — добавил бизнесмен.

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Полина Краснопевцева
корреспондент
Машина Водитель Механик Автомобиль Мастер Автопарк
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