Только истинный гений ответит на все вопросы: сложный тест по географии

С наступлением теплых дней многие россияне засобирались на отдых. Наступает туристический сезон. Но если вы не можете себе позволить в ближайшее время путешествие в дальние дали, то ничего страшного. Можно посмотреть на мир с помощью других инструментов. Например, пройти наш тест по географии. Заодно проверите свои знания.