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Развлечения Тест Только истинный гений ответит на все вопросы: сложный тест по географии

Только истинный гений ответит на все вопросы: сложный тест по географии

В этот раз вас ждет виртуальная прогулка по миру

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Пройдите тест по географии. Проверьте свои знания | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПройдите тест по географии. Проверьте свои знания | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пройдите тест по географии. Проверьте свои знания

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

С наступлением теплых дней многие россияне засобирались на отдых. Наступает туристический сезон. Но если вы не можете себе позволить в ближайшее время путешествие в дальние дали, то ничего страшного. Можно посмотреть на мир с помощью других инструментов. Например, пройти наш тест по географии. Заодно проверите свои знания.

Вперед вместе с нами омывать океаны, гулять по городам и «говорить» на других языках. Сможете ответить правильно на все десять вопросов? Остается пожелать вам удачи.

ТестПройден 21 раз
Тест по географии
1 / 10

Какая страна раньше называлась Цейлон?

  • Япония

  • Шри-Ланка

  • Таиланд

  • Вьетнам

2 / 10

Какой из этих океанов не омывает Россию?

  • Индийский

  • Северный Ледовитый

  • Тихий

  • Атлантический

3 / 10

В какой российский регион надо поехать, чтобы побывать на Куршской косе?

  • В Тверскую область

  • В Амурскую область

  • В Ханты-Мансийский автономный округ

  • В Калининградскую область

4 / 10

С какой из этих стран граничит Монголия?

  • С Казахстаном

  • С Китаем

  • С Узбекистаном

  • С Ираном

5 / 10

Назовите столицу Египта

  • Каир

  • Александрия

  • Гиза

  • Шубра-эль-Хейма

6 / 10

Какой из этих регионов входит в состав Испании?

  • Ломбардия

  • Тироль

  • Мурсия

  • Фрибур

7 / 10

Какой официальный язык у Андорры?

  • Арабский

  • Каталонский

  • Иврит

  • Итальянский

8 / 10

Всем известно, что высочайшей вершиной Земли является Эверест. А какая гора находится на втором месте по этому показателю?

  • Канченджанга

  • Нангапарбат

  • Чогори

  • Машербрум

9 / 10

Какой мост изображен на фотографии?

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

  • Бруклинский

  • Тауэрский

  • Даньян-Куньшаньский виадук

  • Макинак

10 / 10

Какая денежная единица в Германии?

  • Фунт

  • Доллар

  • Иена

  • Евро

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
География Тест
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Комментарии
1
Гость
52 минуты
а воросы то все проще и проще.
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Гость
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