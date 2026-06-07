Только истинный гений ответит на все вопросы: сложный тест по географии

С наступлением теплых дней многие россияне засобирались на отдых. Наступает туристический сезон. Но если вы не можете себе позволить в ближайшее время путешествие в дальние дали, то ничего страшного. Можно посмотреть на мир с помощью других инструментов. Например, пройти наш тест по географии. Заодно проверите свои знания.
Вперед вместе с нами омывать океаны, гулять по городам и «говорить» на других языках. Сможете ответить правильно на все десять вопросов? Остается пожелать вам удачи.
Какая страна раньше называлась Цейлон?
Япония
Шри-Ланка
Таиланд
Вьетнам
Какой из этих океанов не омывает Россию?
Индийский
Северный Ледовитый
Тихий
Атлантический
В какой российский регион надо поехать, чтобы побывать на Куршской косе?
В Тверскую область
В Амурскую область
В Ханты-Мансийский автономный округ
В Калининградскую область
С какой из этих стран граничит Монголия?
С Казахстаном
С Китаем
С Узбекистаном
С Ираном
Назовите столицу Египта
Каир
Александрия
Гиза
Шубра-эль-Хейма
Какой из этих регионов входит в состав Испании?
Ломбардия
Тироль
Мурсия
Фрибур
Какой официальный язык у Андорры?
Арабский
Каталонский
Иврит
Итальянский
Всем известно, что высочайшей вершиной Земли является Эверест. А какая гора находится на втором месте по этому показателю?
Канченджанга
Нангапарбат
Чогори
Машербрум
Какой мост изображен на фотографии?
Бруклинский
Тауэрский
Даньян-Куньшаньский виадук
Макинак
Какая денежная единица в Германии?
Фунт
Доллар
Иена
Евро