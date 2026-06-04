«Спрашивали про политику, уровень жизни и мечты»: история ярославца, снявшегося в культовом фильме

«Рожденные в СССР» — цикл документальных фильмов режиссера Сергея Мирошниченко, в котором с 1990 года каждые 7 лет показывают жизнь одних и тех же героев из разных республик бывшего Советского Союза. Изначально для проекта отобрали 20 семилетних детей. Позже режиссер возвращался к ним в 14, 21, 28 и 35 лет, чтобы показать, как меняются их взгляды, судьбы и жизнь после распада СССР.

На сегодняшний день вышло пять частей проекта. За десятилетия некоторые участники отказались от съемок, а некоторых уже нет в живых. Герои находятся в разных странах и на разных континентах, но всех их объединяет одно — они родились в СССР.

Сергей Мирошниченко — режиссер-документалист, родился в 1955 году в Челябинске. Проект «Рожденные в СССР» — один из самых знаковых в его биографии. Он запускался совместно с британской телекомпанией и транслировался по всему миру. Также выступал режиссером документальных картин «Дно», «Госпожа Тундра», «Владимирский централ» и других. С 1998 года преподает во ВГИКе.