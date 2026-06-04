«Спрашивали про политику, уровень жизни и мечты»: история ярославца, снявшегося в культовом фильме

Ярославец Александр Новиков много лет снимается в культовом цикле документальных фильмов «Рожденные в СССР». В интервью 76.RU он рассказал, как попал в проект.
«Режиссер кино Сергей Валентинович Мирошниченко приехал в Ярославль искать героев для своего проекта. Тогда он утвердил для съемок Марину, она жила со мной в Диево-Городище, и пришел в школу просто посмотреть на других детей, — рассказал 76.RU Александр. — Увидел, как я дерусь с одноклассником, и спросил: „Хотите сниматься в кино?“ Мы уверенно ответили: „Да“. Но нужен был только один человек, поэтому он устроил небольшое соревнование. Сказал, что шепнет нам на ухо слово и кого сильнее пробьет на смех, того и будут снимать. В итоге громче засмеялся я. А слово было из четырех букв, обозначающее пятую точку».
Что за проект «Рожденные в СССР»
«Рожденные в СССР» — цикл документальных фильмов режиссера Сергея Мирошниченко, в котором с 1990 года каждые 7 лет показывают жизнь одних и тех же героев из разных республик бывшего Советского Союза. Изначально для проекта отобрали 20 семилетних детей. Позже режиссер возвращался к ним в 14, 21, 28 и 35 лет, чтобы показать, как меняются их взгляды, судьбы и жизнь после распада СССР.
На сегодняшний день вышло пять частей проекта. За десятилетия некоторые участники отказались от съемок, а некоторых уже нет в живых. Герои находятся в разных странах и на разных континентах, но всех их объединяет одно — они родились в СССР.
Сергей Мирошниченко — режиссер-документалист, родился в 1955 году в Челябинске. Проект «Рожденные в СССР» — один из самых знаковых в его биографии. Он запускался совместно с британской телекомпанией и транслировался по всему миру. Также выступал режиссером документальных картин «Дно», «Госпожа Тундра», «Владимирский централ» и других. С 1998 года преподает во ВГИКе.
Так первоклассник Саша попал в проект «Рожденные в СССР». Всего в нем было 20 человек. Съемки новой части фильма возобновлялись каждые семь лет, и участникам из раза в раз задавали одни и те же вопросы.
Нас спрашивали про политику, уровень жизни, мечты, о том, что бы мы сделали, если бы у нас было много денег. Но дети ведь повторяют то, что слышат дома. Мы просто детскими словами говорили на съемках то, о чем разговаривали наши семьи.
Как со временем менялись взгляды Александра на жизнь и как сложились судьбы других участников проекта, смотрите в видео выше.