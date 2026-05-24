Занялась продажей шампуней? Что сейчас со звездой «Голубой лагуны» Брук Шилдс

Брук Шилдс продолжает сниматься в фильмах и сериалах Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Выход фильма «Голубая лагуна» (18+) сделал юную Брук Шилдс мировой знаменитостью, а ее образ надолго закрепился в массовой культуре как один из символов красоты 80‑х. Актриса в одночасье превратилась в секс‑символ поколения.

Спустя более четырех десятилетий интерес к ее персоне не угасает, хотя акценты заметно сместились: сегодня Брук Шилдс — еще и любящая жена и мать двух дочерей, писательница и активный общественный деятель, которая совмещает съемки в кино и сериалах с благотворительностью.

Съемки для Playboy в 10 лет

Сейчас Брук Шилдс 60 лет, но ее карьера идет только в гору. Она снимается в сериалах, продюсирует фильмы и озвучивает мультики.

Шилдс в фильме «Замок к Рождеству» (16+) Источник: «Замок к Рождеству» (16+), 2021, режиссер Мэри Ламберт

В 2021 году Шилдс исполнила главную роль в романтической комедии Netflix «Замок к Рождеству» (16+). В 2024 году сыграла главную роль в фильме «Мать невесты» (18+), где ее экранную дочь исполнила Миранда Косгров. Интересно, что в этих картинах актриса еще и выступала в качестве продюсера.

В том же 2024 году она озвучила персонажа Уиллоу в мультфильме «Пушистый вояж» (6+), а совсем недавно, в 2026 году, вернулась к роли Шарлотты Торнтон в 13-м сезоне телесериала «Когда зовет сердце» (12+).

Одной из самых важных работ актрисы за последнее время стал документальный фильм «Прелестное дитя: Брук Шилдс» (18+). Премьера прошла в 2023 году и вызвала широкий резонанс.

В документалке «Прелестное дитя: Брук Шилдс» она рассказала о матери, которая заставляла ее сниматься Источник: «Прелестное дитя: Брук Шилдс» (18+), 2023, режиссер Лана Уилсон

Дело в том, что картина откровенно рассказывает о травмирующих эпизодах биографии Шилдс: например, роли малолетней проститутки в фильме «Прелестное дитя» (16+) и фотосессии для Playboy в 10 лет.

Юная актриса работала в таких проектах по наводке мамы. Женщина полностью контролировала жизнь девочки.

«Я никогда не позволила бы своим дочерям в этом сниматься. Я всё еще не могу ее понять. Не знаю, почему она думала, что всё в порядке», — говорила актриса о вмешательстве матери в свою жизнь.

Брук Шилдс с мужем и дочками Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Документалка получила высокие оценки критиков — 88% на Rotten Tomatoes и стала рекордсменом стримингового сервиса Hulu по количеству часов просмотра.

Не боится стареть

Еще одним смелым начинанием Брук Шилдс стало то, что в 2024 году она учредила в Нью‑Йорке собственную компанию Commence. Звезда «Голубой лагуны» (18+) вышла за рамки актерской профессии, воплотив идею, родившуюся во время пандемии: создать линейку уходовой косметики для волос с учетом потребностей женщин старше 40 лет.

Брук Шилдс производит шампуни для женщин 40+ Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бренд Commence стартовал с трех ключевых продуктов: мгновенного шампуня, несмываемого кондиционера и сыворотки для корней волос. Для запуска проекта актриса привлекла 3,5 млн долларов от сторонних инвесторов, взяв на себя роль генерального директора компании.

Шилдс называет этот этап «самым трудным и захватывающим» в своей карьере. Ведь она стала не просто лицом рекламных кампаний, а создателем продукта, в основу которого легли личный опыт и понимание реальных запросов аудитории.

Брук Шилдс считает, что женщинам не нужно бояться стареть Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я хотела, чтобы у женщин был продукт, который сразу же вызывал в голове мысль о новом начале. И идея в том, что есть ответы на конкретные проблемы, которые возникают после определенного возраста. Эластичность кожи — то же самое, что и эластичность кожи головы», — считает Шилдс.

Для запуска бренда Шилдс собрала команду профессионалов из продаж и бьюти-индустрии, включая Карлу Де Бернардо, которая ранее работала с Macy's над маркетинговыми стратегиями, и Марка Книтовски, бывшего руководителя по продуктам и ароматам Victoria's Secret. Информация о доходах актрисы от Commence пока не раскрывалась.

Помочь всем

Проблемы общественной жизни Брук Шилдс подсвечивает давно. Еще в середине 1980‑х она сотрудничала с USO (United Service Organizations), поддерживающей военнослужащих. Тогда Шилдс участвовала в гастролях с Бобом Хоупом.

Брук Шилдс занимается благотворительностью Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2024 году актриса вышла на новый уровень общественной деятельности, заняв пост президента Ассоциации актерского равноправия. Это организация, защищающая права театральных актеров и сценических работников.

Брук Шилдс также сотрудничает с десятками благотворительных фондов и регулярно участвует в акциях помощи. Например, она состоит в ассоциации по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом, помогает детям из неблагополучных семей.

Кроме того, Шилдс открыто говорила о своей борьбе с послеродовой депрессией. В 2005 году она выпустила книгу «И падал дождь: Мой путь через послеродовую депрессию».

Брук Шилдс начала писать книги Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Любовь всей моей жизни»

Брук Шилдс уже 25 лет находится в счастливом браке со сценаристом, режиссером и продюсером Крисом Хенчи. По словам актрисы, именно надежная поддержка супруга позволяет ей с энергией и уверенностью браться за новые проекты.

В одном из интервью актриса вспоминала, что второй муж стал для нее опорой в сложный период своей жизни. После развода с Андре Агасси у нее диагностировали предраковое состояние, заболел отец, а лучшая подруга умерла.

Брук Шилдс и Крис Хенчи познакомились в 1999 году Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Они познакомились на студии Warner Bros. во время работы над сериалом «Внезапно Сьюзан» (16+). Брук вспоминала, что влюбилась в Криса с первого взгляда, но не сразу призналась себе в этом. Их свела собака Брук, которая убежала, а Крис вернул ее обратно.

Поначалу Брук не планировала начинать новые отношения после развода, но с Крисом всё сложилось естественно. Сейчас они считаются одной из самых крепких пар Голливуда.

«Когда я была с Андре, я хотела влиться в его мир. Крис видел меня такой, какая я есть, любил меня со всеми моими чудачествами, и это было для меня свободой», — рассказывает актриса о браке.

Муж Брук Шилдс стал для нее опорой Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Брук считает Криса любовью всей ее жизни. В отношениях у возлюбленных родились две дочери — Роуэн и Гриер. У актрисы сложились очень доверительные отношения с девочками.

С Роуэн они вместе делали татуировки, а Гриер надела на выпускной свадебное платье мамы. Актриса часто делится, что девушки совершенно разные, и называет их «ночью и днем» или «небом и землей». Из-за этого Брук выстраивает отношения с каждой дочерью по-разному, учитывая особенности характера.

Брук Шилдс очень любит своих дочек Гриер и Роуэн Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Так, актриса решила передать свое ювелирное наследие младшей дочери Гриер, потому что видит в ней особое отношение к семейным реликвиям. Младшая девочка, как считает Брук, ценит историю украшений и понимает их подлинную ценность. Говоря о старшей дочери Роуэн, Брук признаётся, что та часто теряла подарки.

Коллекция «Legacy Brooke» была разработана Брук Шилдс в сотрудничестве с ювелиром Робертом Прокопом и официально представлена весной 2015 года. Работа над украшениями велась около трех лет, а вдохновением для Брук послужили ее семейные корни и любовь к ювелирным изделиям, унаследованная от матери.

Брук Шилдс 60 лет Источник: brookeshields/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)