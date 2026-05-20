«Из поезда выбрасывают»: Марина Федункив рассказала об ужасах своей работы проводником

Актриса Марина Федункив вспомнила времена, когда работала проводником в поезде. По ее словам, в то время эта профессия была довольно опасной, поскольку ездил в вагонах разношерстный контингент — от обычных и нагловатых людей без билетов, но с коробками фруктов после отпуска, до бывших уголовников, желающих нажиться на пассажирах.

— Ходили по вагонам картежники. И когда у нас были планерки перед выходом в рейс, нам говорили, что нельзя с ними общаться, нельзя запрещать им что-то, нельзя ни во что вмешиваться, потому что они просто выкидывали проводниц из поезда — и всё. Вот такие были времена, я вам скажу. А я чувака там спасла, но думала, что сдохну со страху. Он мне сдуру рассказал перед тем, как поехали, что у него жена болеет, и он поехал туда деньги отвозить. У нее какое-то серьезное заболевание было.

Он всю историю рассказал, а потом смотрю, он сидит с ними. Плацкартные вагоны. Он сидит с ними катает. А я знаю, что он с деньгами. Я понимаю, на что эти деньги идут, — вспоминает Марина Федункив в шоу «Вопрос ребром».

Актриса рассказала, что тогда была сильно напугана и понимала, что рискует своей жизнью. Но очень уверенно подошла к пассажиру и спасла, задав буквально один вопрос: «Ты чай идешь пить или нет?» Мужчина вмиг опомнился.

А один из картежников потом попытался выяснить отношения с Федункив. Артистка на его обвинения ответила, что чай пошла пить с двоюродным братом.

— У меня ноги дергаются, как будто похмелье. Думала, что сдохну от страха. Все эти ребята в вагоны такие вежливые заходят, здороваются. Потом так же вежливо из поезда выбрасывают, — рассказывает звезда.