10 самых крутых героев культовых компьютерных игр — кто ваш любимчик?

Ведьмак живет в мире фэнтези, где нет благородных волшебников, которые примчатся к тебе на помощь «с рассветом» или хотя бы орлов пришлют. Там убивают, предают и подставляют на каждом шагу. Однако в этом мраке нет таких чудовищ, которых Геральт не согласился бы убить за приемлемые деньги, чтобы потом просадить их в трактире. Но какой же он подкаблучник!