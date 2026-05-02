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Развлечения Обзор 10 самых крутых героев культовых компьютерных игр — кто ваш любимчик?

10 самых крутых героев культовых компьютерных игр — кто ваш любимчик?

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Кем бы вы ни были, в игре в любом случае становитесь супергероем | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКем бы вы ни были, в игре в любом случае становитесь супергероем | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Кем бы вы ни были, в игре в любом случае становитесь супергероем

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Большинство великих компьютерных игр цепляют не только механиками, но и сюжетом, а в каждой хорошей истории должен быть герой. Игроку интересно принять на себя роль брутального киллера, остроумного детектива или даже усатого сантехника. Мы собрали десятку крутых персонажей видеоигр, а вы выберете самого-самого.

  1. Артур Морган
  2. Макс Пейн
  3. Геральт из Ривии
  4. Кратос
  5. Дезмонд Майлс
  6. Агент 47
  7. Лара Крофт
  8. Карл Джонсон
  9. Томас Анджело
  10. Гордон Фримен
1

Артур Морган

Этого ковбоя весь игровой мир обсуждает уже несколько лет — с 2018 года, когда вышла Red Dead Redemption 2. Суровый бандит, которому нет равных на Диком Западе, покорил сердца геймеров бесстрашием, решимостью и верностью друзьям. Надежен как товарищ и опасен как враг, пусть и со здоровьем не лады.

Твое лицо, когда собрался на больничный, а начальник говорит, что надо выполнить какой-то план | Источник: Red Dead Redemption 2Твое лицо, когда собрался на больничный, а начальник говорит, что надо выполнить какой-то план | Источник: Red Dead Redemption 2

Твое лицо, когда собрался на больничный, а начальник говорит, что надо выполнить какой-то план

Источник:

Red Dead Redemption 2

2

Макс Пейн

Вечно мрачный детектив беспощаден к преступникам, и неудивительно: из-за каких-то отморозков Макс и лишился жены и ребенка. С тех пор он вступил на кровавый путь отмщения, который без устали усеивал трупами мерзавцев и своими мрачными комментариями о безнадежности человечества. После его речей даже Достоевский начинает казаться оптимистом, ведь у того хотя бы красота спасет мир, а у Пейна его не спасут даже кольт и беретта.

«А потом они побрили меня налысо и заставили отрастить бороду» | Источник: Max Payne 2«А потом они побрили меня налысо и заставили отрастить бороду» | Источник: Max Payne 2

«А потом они побрили меня налысо и заставили отрастить бороду»

Источник:

Max Payne 2

3

Геральт из Ривии

Ведьмак живет в мире фэнтези, где нет благородных волшебников, которые примчатся к тебе на помощь «с рассветом» или хотя бы орлов пришлют. Там убивают, предают и подставляют на каждом шагу. Однако в этом мраке нет таких чудовищ, которых Геральт не согласился бы убить за приемлемые деньги, чтобы потом просадить их в трактире. Но какой же он подкаблучник!

Добрый вечер | Источник: Witcher 3: Wild HuntДобрый вечер | Источник: Witcher 3: Wild Hunt

Добрый вечер

Источник:

Witcher 3: Wild Hunt

4

Кратос

Вышеперечисленных бородатый дядька из God of War бьет по всем статьям. Божественная мощь, почти отсутствующий моральный компас и роскошная борода. Он весь Олимп перебил, включая Зевса! Единственная слабость — эмоциональная замкнутость. Если хотите его сразить, спросите, как он себя чувствует, и этот грозный вояка потеряется на слове «чувства».

Когда сын принес домой двойку за домашнее задание, с которым помогал папа | Источник: God of War: RagnarökКогда сын принес домой двойку за домашнее задание, с которым помогал папа | Источник: God of War: Ragnarök

Когда сын принес домой двойку за домашнее задание, с которым помогал папа

Источник:

God of War: Ragnarök

5

Дезмонд Майлс

Потомок членов древнего и могущественного клана наемных убийц. Нет такого человека, которого ассасины не смогли бы убить, и такого столба, на который они не смогли бы забраться. К тому же Дезмонд незаменим, когда нужно списать у кого-то на экзамене по истории, он всё своими глазами видел.

На что только ни пойдешь, лишь бы сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов | Источник: Assassin's CreedНа что только ни пойдешь, лишь бы сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов | Источник: Assassin's Creed

На что только ни пойдешь, лишь бы сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов

Источник:

Assassin's Creed

6

Агент 47

Кто-то сказал наемный убийца? А кто объект? Убрать его тихо или вместе со всей охраной? 47-й может перебить хоть целую армию, а может слиться с толпой и выставить смерть следствием трагической случайности — самой высшей степени невероятности и нелепости. Зачем пластырь на затылке? Чтобы не пищало возле кассовых аппаратов.

Успеет вылететь на заказ, даже если аэропорты опять приостановят полеты | Источник: Hitman: World of AssassinationУспеет вылететь на заказ, даже если аэропорты опять приостановят полеты | Источник: Hitman: World of Assassination

Успеет вылететь на заказ, даже если аэропорты опять приостановят полеты

Источник:

Hitman: World of Assassination

7

Лара Крофт

Игравшие в Tomb Raider закашливаются, когда при них говорят, что раньше в кино и видеоиграх не умели придумывать сильных женских персонажей. С 1996 года Лара снова и снова отправляется в уголки, где кончается планета, и проходит сквозь вооруженных до зубов бугаев ради редкого артефакта. Вот это любовь к археологии! Индиана Джонс снимает шляпу, откладывает кнут и уходит на покой.

А ведь Ларе уже целых 20 лет | Источник: Tomb RaiderА ведь Ларе уже целых 20 лет | Источник: Tomb Raider

А ведь Ларе уже целых 20 лет

Источник:

Tomb Raider

8

Карл Джонсон

Си-Джей, может, и не самый сильный, умный и могущественный в нашей подборке, но сделал головокружительную карьеру. Он начинал с низшей ступени черного гетто, где его шпыняли полицейский и даже родные, и стал одной из легенд штата, проявив себя не только в мире криминала, но даже в музыкальной индустрии.

Извините, вы не могли бы сделать музыку в салоне потише? | Источник: Rockstargames.comИзвините, вы не могли бы сделать музыку в салоне потише? | Источник: Rockstargames.com

Извините, вы не могли бы сделать музыку в салоне потише?

Источник:

Rockstargames.com

9

Томас Анджело

Он закончил жизнь стариков в луже крови на лужайке собственного дома на окраине Лост Хевена, где долгие годы прятался под вымышленными именем. Тем показательнее судьба обычного, пусть и не лишенного решимости, таксиста, который вынужден был вступить на путь криминала и на собственном опыте объяснил, что эта дорога ведет в никуда.

«К Mafia III отношения не имею, прошу понять и отпустить» | Источник: Mafia: The City of Lost Heaven«К Mafia III отношения не имею, прошу понять и отпустить» | Источник: Mafia: The City of Lost Heaven

«К Mafia III отношения не имею, прошу понять и отпустить»

Источник:

Mafia: The City of Lost Heaven

Кстати, в ремастере историю сильно покромсали и упростили до «главное — это семья» (ола, Доминик Торетто!). Чтобы познать мораль Анджело, лучше обратиться к оригиналу от 2002 года. Именно в ней Томас предстает персонажем чуть ли не более интересным, чем герои криминальных саг Скорсезе, Кополлы и де Пальмы.

10

Гордон Фримен

Ты можешь свергнуть Зевса и стать королем Сан Андреаса, но ты никогда не будешь так же крут, как Гордон Фримен. И дело даже не в том, что он прошел через межпространственную воронку, вернулся из небытия и спас мир. Невозможно не уважать человека с ученой степенью в теоретической физике, который к тому же столь бесподобно владеет монтировкой.

Человеку с молотком все проблемы кажутся гвоздями, а человек с монтировкой не считает за проблему даже человека с молотком | Источник: Half-LifeЧеловеку с молотком все проблемы кажутся гвоздями, а человек с монтировкой не считает за проблему даже человека с молотком | Источник: Half-Life

Человеку с молотком все проблемы кажутся гвоздями, а человек с монтировкой не считает за проблему даже человека с молотком

Источник:

Half-Life

Кто круче?

Артур Морган
Макс Пейн
Геральт
Кратос
Дезмонд Майлс
Агент 47
Лара Крофт
Карл Джонсон
Томас Анджело
Гордан Фримен
Свой вариант напишу в комментариях
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Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Компьютерная игра Персонаж
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Комментарии
4
Гость
2 мая, 20:14
Зачем нам компьютерные игры. Нам нужна надежная, качественная продукция Ярославского радиозавода. Молодые специалисты из Университета уже включились в её создание?
Гость
2 мая, 20:02
Ведьмак — настоящий герой своего времени, как Дон Кихот, но в мире фэнтези.
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