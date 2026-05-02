10 самых крутых героев культовых компьютерных игр — кто ваш любимчик?

Большинство великих компьютерных игр цепляют не только механиками, но и сюжетом, а в каждой хорошей истории должен быть герой. Игроку интересно принять на себя роль брутального киллера, остроумного детектива или даже усатого сантехника. Мы собрали десятку крутых персонажей видеоигр, а вы выберете самого-самого.
- Артур Морган
- Макс Пейн
- Геральт из Ривии
- Кратос
- Дезмонд Майлс
- Агент 47
- Лара Крофт
- Карл Джонсон
- Томас Анджело
- Гордон Фримен
Артур Морган
Этого ковбоя весь игровой мир обсуждает уже несколько лет — с 2018 года, когда вышла Red Dead Redemption 2. Суровый бандит, которому нет равных на Диком Западе, покорил сердца геймеров бесстрашием, решимостью и верностью друзьям. Надежен как товарищ и опасен как враг, пусть и со здоровьем не лады.
Макс Пейн
Вечно мрачный детектив беспощаден к преступникам, и неудивительно: из-за каких-то отморозков Макс и лишился жены и ребенка. С тех пор он вступил на кровавый путь отмщения, который без устали усеивал трупами мерзавцев и своими мрачными комментариями о безнадежности человечества. После его речей даже Достоевский начинает казаться оптимистом, ведь у того хотя бы красота спасет мир, а у Пейна его не спасут даже кольт и беретта.
Геральт из Ривии
Ведьмак живет в мире фэнтези, где нет благородных волшебников, которые примчатся к тебе на помощь «с рассветом» или хотя бы орлов пришлют. Там убивают, предают и подставляют на каждом шагу. Однако в этом мраке нет таких чудовищ, которых Геральт не согласился бы убить за приемлемые деньги, чтобы потом просадить их в трактире. Но какой же он подкаблучник!
Кратос
Вышеперечисленных бородатый дядька из God of War бьет по всем статьям. Божественная мощь, почти отсутствующий моральный компас и роскошная борода. Он весь Олимп перебил, включая Зевса! Единственная слабость — эмоциональная замкнутость. Если хотите его сразить, спросите, как он себя чувствует, и этот грозный вояка потеряется на слове «чувства».
Дезмонд Майлс
Потомок членов древнего и могущественного клана наемных убийц. Нет такого человека, которого ассасины не смогли бы убить, и такого столба, на который они не смогли бы забраться. К тому же Дезмонд незаменим, когда нужно списать у кого-то на экзамене по истории, он всё своими глазами видел.
Агент 47
Кто-то сказал наемный убийца? А кто объект? Убрать его тихо или вместе со всей охраной? 47-й может перебить хоть целую армию, а может слиться с толпой и выставить смерть следствием трагической случайности — самой высшей степени невероятности и нелепости. Зачем пластырь на затылке? Чтобы не пищало возле кассовых аппаратов.
Лара Крофт
Игравшие в Tomb Raider закашливаются, когда при них говорят, что раньше в кино и видеоиграх не умели придумывать сильных женских персонажей. С 1996 года Лара снова и снова отправляется в уголки, где кончается планета, и проходит сквозь вооруженных до зубов бугаев ради редкого артефакта. Вот это любовь к археологии! Индиана Джонс снимает шляпу, откладывает кнут и уходит на покой.
Карл Джонсон
Си-Джей, может, и не самый сильный, умный и могущественный в нашей подборке, но сделал головокружительную карьеру. Он начинал с низшей ступени черного гетто, где его шпыняли полицейский и даже родные, и стал одной из легенд штата, проявив себя не только в мире криминала, но даже в музыкальной индустрии.
Томас Анджело
Он закончил жизнь стариков в луже крови на лужайке собственного дома на окраине Лост Хевена, где долгие годы прятался под вымышленными именем. Тем показательнее судьба обычного, пусть и не лишенного решимости, таксиста, который вынужден был вступить на путь криминала и на собственном опыте объяснил, что эта дорога ведет в никуда.
Кстати, в ремастере историю сильно покромсали и упростили до «главное — это семья» (ола, Доминик Торетто!). Чтобы познать мораль Анджело, лучше обратиться к оригиналу от 2002 года. Именно в ней Томас предстает персонажем чуть ли не более интересным, чем герои криминальных саг Скорсезе, Кополлы и де Пальмы.
Гордон Фримен
Ты можешь свергнуть Зевса и стать королем Сан Андреаса, но ты никогда не будешь так же крут, как Гордон Фримен. И дело даже не в том, что он прошел через межпространственную воронку, вернулся из небытия и спас мир. Невозможно не уважать человека с ученой степенью в теоретической физике, который к тому же столь бесподобно владеет монтировкой.
Кто круче?