Превед, Креведко! Этот тест проверит, помните ли вы олбанский — КГ/АМ или 10/10?

Чувствуете фантомный запах дешевого безлимитного интернета и слышите треск модема? Если фразы «Аффтар пешы ысчо!» и «Ржунимагу!» вызывают у вас не праведный гнев учителя русского языка, а теплую ностальгию по эпохе середины 2000-х, то этот тест специально для вас. Проверьте, не забыли ли вы «олбанский» язык и достойны ли до сих пор гордого звания настоящего падонка или вам пора освежить знания и «учить олбанский» заново.