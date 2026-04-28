Превед, Креведко! Этот тест проверит, помните ли вы олбанский — КГ/АМ или 10/10?

Чувствуете фантомный запах дешевого безлимитного интернета и слышите треск модема? Если фразы «Аффтар пешы ысчо!» и «Ржунимагу!» вызывают у вас не праведный гнев учителя русского языка, а теплую ностальгию по эпохе середины 2000-х, то этот тест специально для вас. Проверьте, не забыли ли вы «олбанский» язык и достойны ли до сих пор гордого звания настоящего падонка или вам пора освежить знания и «учить олбанский» заново.
На этой неделе легендарный Udaff.com, где собирались все падонки и знатоки олбанского, закрылся, а его основатель Дмитрий Соколовский отметил, что сайт и так продержался «дольше, чем это было нужно». Так что, товарищи олдфаги, самое время вспомнить язык золотой эпохи Рунета.
Как правильно поприветствовать собеседника по канонам середины 2000-х?
Хай, гайз!
Доброго времени суток
Превед!
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