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Развлечения Тест Превед, Креведко! Этот тест проверит, помните ли вы олбанский — КГ/АМ или 10/10?

Превед, Креведко! Этот тест проверит, помните ли вы олбанский — КГ/АМ или 10/10?

Если вы знаете, куда надо ехать жывотному, вы уже на верном пути

1 002
Помните, красавчеги, что камменты рулят, так что, когда пройдете тест, го туда | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПомните, красавчеги, что камменты рулят, так что, когда пройдете тест, го туда | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Помните, красавчеги, что камменты рулят, так что, когда пройдете тест, го туда

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Чувствуете фантомный запах дешевого безлимитного интернета и слышите треск модема? Если фразы «Аффтар пешы ысчо!» и «Ржунимагу!» вызывают у вас не праведный гнев учителя русского языка, а теплую ностальгию по эпохе середины 2000-х, то этот тест специально для вас. Проверьте, не забыли ли вы «олбанский» язык и достойны ли до сих пор гордого звания настоящего падонка или вам пора освежить знания и «учить олбанский» заново.

На этой неделе легендарный Udaff.com, где собирались все падонки и знатоки олбанского, закрылся, а его основатель Дмитрий Соколовский отметил, что сайт и так продержался «дольше, чем это было нужно». Так что, товарищи олдфаги, самое время вспомнить язык золотой эпохи Рунета.

ТестПройден 193 раза
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Как правильно поприветствовать собеседника по канонам середины 2000-х?

  • Хай, гайз!

  • Доброго времени суток

  • Превед!

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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Комментарии
4
Гость
29 апреля, 02:17
кг/ам. последней аббревиатуры не существовало
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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28 апреля, 16:54
ИИ- АМ/КГ! Коммент затер из-за названия животного
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Гость
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