Фестиваль воздушных шаров, ярмарка для садоводов: афиша бесплатных событий в Ярославской области

С 24 по 26 апреля в Переславле-Залесском пройдет фестиваль воздухоплавания «Весна в Переславле». Разноцветные воздушные шары взмоют в небо над Ярославской областью.

Время может сдвинуться в зависимости от метеоусловий.

Полюбоваться шарами можно бесплатно. Место старта заранее неизвестно, так как зависит от направления ветра. Точку подъема организаторы пообещали заранее указывать в телеграм-канале «Полеты в Переславле».

Площадкой самого фестиваля станет территория «Азимут отеля Переславль». Здесь будет организована живая музыка, фудкорты, ярмарка с продукцией местных фермеров и сувенирами, батуты, анимация для детей. Также на территории отеля можно будет совершить подъемы на аэростатах (шар привязан к земле и поднимается на 20–30 метров на пару минут). Время таких полетов — с 19 до 22 часов каждый день.