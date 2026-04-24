Фестиваль воздушных шаров, ярмарка для садоводов: афиша бесплатных событий в Ярославской области

Впереди предпраздничные выходные. И они будут наполнены в Ярославской области различными культурными событиями и развлечениями. Публикуем афишу мероприятий, которые можно будет посетить абсолютно бесплатно.
- Фестиваль воздухоплавания в Переславле
- Фестиваль современного церковного искусства
- Хоровой концерт в Ярославле
- Бесплатные концерты в Ростове Великом
- Фестиваль автозвука
- Ярмарка для садоводов в Некрасовском
- Ярмарка в Угличе
Фестиваль воздухоплавания в Переславле
С 24 по 26 апреля в Переславле-Залесском пройдет фестиваль воздухоплавания «Весна в Переславле». Разноцветные воздушные шары взмоют в небо над Ярославской областью.
Время подъема шаров в воздух:
24 апреля — в 18 часов;
25 апреля — в 6 и в 18 часов;
26 апреля — в 6 и в 18 часов.
Время может сдвинуться в зависимости от метеоусловий.
Полюбоваться шарами можно бесплатно. Место старта заранее неизвестно, так как зависит от направления ветра. Точку подъема организаторы пообещали заранее указывать в телеграм-канале «Полеты в Переславле».
Площадкой самого фестиваля станет территория «Азимут отеля Переславль». Здесь будет организована живая музыка, фудкорты, ярмарка с продукцией местных фермеров и сувенирами, батуты, анимация для детей. Также на территории отеля можно будет совершить подъемы на аэростатах (шар привязан к земле и поднимается на 20–30 метров на пару минут). Время таких полетов — с 19 до 22 часов каждый день.
Вход на территорию отеля платный: 24 и 26 апреля — для детей до 6 лет бесплатно, до 14 лет — 200 рублей, старше 14 лет — 300 рублей; 25 апреля — дети до 6 лет бесплатно, до 14 лет — 300 рублей, старше 14 лет — 500 рублей. Привязанные подъемы тоже платные: 1500 рублей — для детей до 14 лет, 2000 рублей — для взрослых.
Фестиваль современного церковного искусства
С 24 по 26 апреля 2026 года в Ростове Великом пройдет фестиваль современного церковного искусства «Видеть и слышать» (0+). Его центральным событием станет выставка «Древние лики. Новое письмо», которая на три дня откроется в фойе Конюшенного двора.
В программе фестиваля заявлены мастерские по золочению и смальтовой мозаике для взрослых и детей, показы просветительских фильмов из цикла «Памятники церковного искусства», а также VR-экскурсии по храму святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове.
Вход свободный.
Хоровой концерт в Ярославле
С 23 по 26 апреля в Ярославле проходит XX форум студенческих и академических хоров «Веснушка». Участие в нем принимают 25 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Костромы, Гатчины, Королева, Домодедова, Борисоглебского и Ярославля.
Завершением события в воскресенье станет большой гала-концерт (6+) в Ярославской государственной филармонии. Начало — в 12 часов. Профессиональное жюри выберет победителя на «Битве хоров». А зрители могут насладиться выступлениями участников.
Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии.
Бесплатные концерты в Ростове Великом
25 апреля в 16:00 в Ростовском Кремле выступит государственный хор осетинской национальной песни «Белая палата» (0+). Концерт пройдет в рамках XXV Московского Пасхального фестиваля под художественным руководством Валерия Гергиева. Площадкой для события станет Белая палата Ростовского кремля;
26 апреля в 14:00 в Ростовском Кремле выступит ансамбль «Нега» (0+). Это яркий коллектив молодых и талантливых девушек из Подмосковья. В программе их выступления — русские народные песни, духовная музыка, советская классика и эстрадные хиты. Знакомые мелодии прозвучат по-новому благодаря необычным аранжировкам, элементам театрализации и живой, искренней энергии ансамбля. Место поведения — Конюшенный двор, 1-й зал, 2-й этаж.
На оба концерта вход свободный, бесплатные билеты — в кассе музея.
Фестиваль автозвука
25 апреля на парковке ТРЦ «Рио» в Ярославле состоится Фестиваль автозвука «Звук над Волгой» (6+). Команды, любители и профессионалы продемонстрируют свои системы. Каждое авто — как музыкальный инструмент.
В программе — розыгрыш призов и подарки для зрителей. Мероприятие пройдет с 10 до 20 часов на парковке. Вход свободный.
Ярмарка для садоводов в Некрасовском
25 апреля с 09:00 до 14:00 на ярмарочной площади поселка Некрасовское по улице Строителей пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Фермерская лавка» (0+). Здесь можно будет приобрести саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, рассаду цветов и овощей, сельскохозяйственную продукцию и инвентарь, лук-севок и семенной картофель, фермерские сыры и колбасы, сувениры.
Ярмарка в Угличе
В субботу, 25 апреля, в Угличе пройдет ярмарка «Волжские встречи» (0+). Она развернется на набережной Волги и будет посвящена открытию навигационного сезона. Здесь можно будет купить изделия мастеров народных художественных промыслов, ремесленников и предпринимателей из всех округов региона. Открытие — в 12 часов.