Вы еще ребенок или уже песочный человек? Пройдите этот тест и узнайте свой внутренний возраст

Бывает так: по паспорту тебе 25, но спина говорит, что все 80. Или наоборот: вы солидный босс в костюме, который до сих пор не может пройти мимо идеальной лужи, чтобы не измерить ее глубину. Мы убеждены: цифры в документах нужны для загса и прочих ведомств, а вот то, как вы реагируете на внезапные предложения и новые мемы, выдает ваш реальный возраст с потрохами. Готовы узнать, пора ли вам записываться на йогу для активных подростков или уже пора выбирать качественную рассаду? Тогда ответьте на 11 вопросов нашего теста — они расставят всё по местам.