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Развлечения Тест Вы еще ребенок или уже песочный человек? Пройдите этот тест и узнайте свой внутренний возраст

Вы еще ребенок или уже песочный человек? Пройдите этот тест и узнайте свой внутренний возраст

Вами руководит энергия молодости или мудрость лет?

1 055
Если вы хотя бы примерно помните, сколько лет этому молодому человеку на картинке, скорее всего, вы родились до 2008 года. А что насчет вашего внутреннего возраста? | Источник: кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (18+), реж. Дэвид Финчер, Paramount Pictures, Warner Bros, 2008 годЕсли вы хотя бы примерно помните, сколько лет этому молодому человеку на картинке, скорее всего, вы родились до 2008 года. А что насчет вашего внутреннего возраста? | Источник: кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (18+), реж. Дэвид Финчер, Paramount Pictures, Warner Bros, 2008 год

Если вы хотя бы примерно помните, сколько лет этому молодому человеку на картинке, скорее всего, вы родились до 2008 года. А что насчет вашего внутреннего возраста?

Источник:

кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (18+), реж. Дэвид Финчер, Paramount Pictures, Warner Bros, 2008 год

Бывает так: по паспорту тебе 25, но спина говорит, что все 80. Или наоборот: вы солидный босс в костюме, который до сих пор не может пройти мимо идеальной лужи, чтобы не измерить ее глубину. Мы убеждены: цифры в документах нужны для загса и прочих ведомств, а вот то, как вы реагируете на внезапные предложения и новые мемы, выдает ваш реальный возраст с потрохами. Готовы узнать, пора ли вам записываться на йогу для активных подростков или уже пора выбирать качественную рассаду? Тогда ответьте на 11 вопросов нашего теста — они расставят всё по местам.

ТестПройден 226 раз
1 / 11

Как выглядит ваш идеальный вечер пятницы?

  • Чай, сериал и чтобы меня никто не трогал.

  • Посиделки с парой близких друзей в уютном месте.

  • Шумная вечеринка, где я никого не знаю.

2 / 11

Как вы относитесь к сленгу, танцам из соцсетей и другим новым молодежным трендам?

  • Боже, куда катится этот мир?

  • Мне всё равно, у меня своя жизнь.

  • С интересом пробую или хотя бы понимаю, о чем речь.

3 / 11

Вам подарили суперсложный гаджет. Ваша реакция?

  • Пусть полежит пока, подождет своего часа, у меня еще старый гаджет нормально работает.

  • Посмотрю обучающее видео или спрошу у знакомых.

  • Разберусь сам за 10 минут методом тыка.

4 / 11

Что вы чувствуете, когда планы внезапно меняются?

  • Легкое раздражение, но я быстро адаптируюсь.

  • Стресс и желание всё отменить, я люблю порядок.

  • Ура, приключения!

5 / 11

Какая покупка порадует вас больше всего?

  • Удобная ортопедическая подушка или очень дорогой набор сковородок.

  • Новые кроссовки или гаджет для хобби.

  • Что-то полезное для дома или качественная одежда.

6 / 11

Как вы выбираете одежду на завтра?

  • Главное — чтобы было удобно и по погоде.

  • Стильно, но чтобы соответствовало статусу.

  • Под настроение.

7 / 11

Вы пришли в кафе, и там очень громко играет музыка. Ваши действия?

  • Сразу уйду — здесь невозможно даже поговорить, зачем так орать?

  • Круто, подпеваю и качаю головой в такт!

  • Сяду подальше от колонки.

8 / 11

Что вы чувствуете после того, как проспали 10 часов в выходной?

  • У меня всё равно болит спина или шея. Как вообще люди спят без последствий?

  • Готов свернуть горы, полон сил!

  • Чувствую себя немного разбитым, нужно расходиться.

9 / 11

Вас зовут на спонтанную прогулку в 11 вечера. Ваша реакция?

  • Если завтра выходной — почему бы и нет.

  • Вы с ума сошли? В это время я уже в пижаме и смотрю сны.

  • Уже обуваюсь!

10 / 11

Как вы реагируете на незнакомый номер на экране телефона?

  • Сниму трубку, вдруг что-то интересное.

  • Ни за что не отвечу. Кому надо — напишет в мессенджер.

  • Сброшу и пробью в поиске, кто это был.

11 / 11

Как вы собираете чемодан в поездку на три дня?

  • Это будет огромный чемодан: сменная обувь, теплая кофта, утюг и еда в дорогу. Мало ли что!

  • Кину пару футболок и зарядку за 5 минут до выхода.

  • Возьму пару продуманных образов и аптечку на всякий случай.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Развлечение Возраст Психология
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Комментарии
4
Гость
24 апреля, 22:50
Где тест-то?
Гость
24 апреля, 17:32
Песок сыплется, но разум как у ребёнка!
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Гость
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