Возвращение Хюррем: куда пропала Мерьем Узерли после «Великолепного века» и чем она занимается сейчас

Эта красотка в роли Хюррем-султан покорила сердца миллионов Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), Tims&B Productions, реж. Тайлан Бирадерлер, 2011–2014 г.

Бешеный успех, любовь миллионов поклонников по всему миру и добровольное затворничество: история актрисы Мерьем Узерли похожа на сценарий драмы, который она сама себе написала. Звезда «Великолепного века» (16+) исчезла из медийного пространства, когда ее карьера была на пике. Рассказываем, чем занималась актриса в последние годы и где она сейчас. Спойлер: Мерьем готовится к новому проекту. На съемочной площадке она вновь пересечется с исполнителем роли султана Сулеймана.

Немецкая звезда турецких сериалов

Будущая звезда турецких сериалов родилась 12 августа 1983 года в немецком городе Кассель, она самый младший ребенок в семье, где росли четверо детей. Мать Мерьем Узерли — немка, а ее отец — турок, выходец из Стамбула.

Мерьем (вторая справа) часто делится с подписчиками семейными фото Источник: Meryemuzerlimeryem / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С детства Мерьем хотела стать актрисой и делала первые шаги на этом пути в Германии. Она поступила в актерскую студию, в 2023 году получив образование в области драматического искусства и театра. Свою карьеру она начала в театре, исполняя небольшие роли в постановках. Вот только Узерли казались тесными театральные подмостки, и она стала сниматься в немецких сериалах и короткометражных фильмах. Но прославил актрису именно турецкий сериал.

Настоящая королева

Настоящая слава обрушилась на Мерьем Узерли после выхода на экраны сериала «Великолепный век». В Турции продюсер Тимур Савджи и сценарист Мераль Окай в течение восьми месяцев проводили масштабный кастинг на роль Хюррем. Во время отбора Мерьем Узерли, на тот момент игравшую в Германии, заметила кастинг-директор сериала и пригласила в Турцию.

Чтобы получить эту роль, актрисе пришлось снова засесть за учебники. Родной язык Мерьем Узерли — немецкий, также она свободно говорит на английском, а вот турецкий пришлось подтянуть. Впрочем, это и помогло актрисе лучше вжиться в роль ее героини — Хюррем-султан. Ну и красота с талантом, конечно же.

Роль Хюррем прославила актрису на весь мир Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), Tims&B Productions, реж. Тайлан Бирадерлер, 2011–2014 г.

После оглушительного успеха предложения сняться в турецких сериалах посыпались на Мерьем Узерли как из рога изобилия. Она снялась в почти автобиографическом проекте «Королева ночи» (16+), где главная героиня родилась в семье француженки и турка, и «Мафия не может править миром» (18+) в 2016-м, а через год ее одобрили на роли в полном метре.

В 2017-м на экраны в Турции вышли три фильма с участием Узерли. «Рана моей матери» (16+) рассказывает о последствиях боснийского конфликта, «Джингез Реджаи» (12+) — современное переосмысление классического турецкого сюжета, а также в психологическом триллере «Другая сторона» (18+).

Мерьем в главной роли Источник: кадр из фильма «Другая сторона» (18+), студия Avsar Film, реж. Озджан Дениз, 2017 год

Через пару лет Мерьем Узерли получила главную роль в турецком фильме «Улей» (18+) — о перипетиях судьбы женщины, которая занимается пчеловодством. Эта драма вошла в шорт-лист «Оскара».

Личная жизнь

В Турции во время сьемок «Великолепного века» у Мерьем Узерли разгорелся страстный роман вне съемочной площадки. Личная жизнь актрисы привлекла внимание общественности из-за отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Во многом из-за того, что Мерьем забеременела, не будучи в браке, а после пара и вовсе рассталась.

В 2014-м актриса вернулась в Германию, где родила дочку. Мерьем назвала девочку Лара Джемине. Актриса поставила карьеру на паузу, полностью посвятив себя воспитанию первенца.

Актриса всегда ярко отмечает детские дни рождения Источник: Meryemuzerlimeryem / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого в жизни Узерли было несколько непродолжительных романов, ни один из которых не завершился свадьбой. А в 2021-м актриса ошарашила своих поклонников новостью о том, что она родила вторую дочь. Она дала ей имя Лили Кои. Имя отца ребенка актриса решила не раскрывать перед общественностью.

На трехлетие Лили звезда «Великолепного века» устроила необычную вечеринку — в стиле популярного российского мультсериала «Маша и Медведь» (6+). 40-летняя Узерли сама нарядилась в костюм Маши — сарафан и платок, такой же наряд был и у виновницы торжества. Фотографии, сделанные в день рождения дочери, актриса опубликовала в соцсетях и написала: «С днем рождения, сердце мое. Мы все тебя очень-очень любим». Эти снимки собрали свыше 200 тысяч лайков и множество комментариев.

Мерьем всегда находит время для детей Источник: Meryemuzerlimeryem / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Где Мерьем Узерли сейчас

Сейчас Мерьем Узерли живет в Берлине. Она не поставила крест на карьере после рождения детей. Звезда «Великолепного века» успешно совмещает материнство со съемками для глянцевых журналов, участием в кинофестивалях и женском саммите Forbes. В прошлом году Узерли стала лицом новой коллекции модного бренда Maison Novague.

Также 42-летняя актриса часто бывает в Стамбуле: на своей страничке в соцсетях она рассказывает о работе в команде благотворительного проекта и участии в составе жюри проекта «Голос. Турция».

В жюри на музыкальном шоу Источник: Meryemuzerlimeryem / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мерьем продолжает и карьеру в кино. Она снялась в турецком приключенческом фильме «Прекрасный сон» (16+), который вышел на экраны в 2024-м, и сыграла роль в сериале «Семья Шакир-паши» (16+).

Новая встреча с султаном Сулейманом

Мерьем Узерли снова встретится с исполнителем роли султана Сулеймана Халитом Эргенчем на одной съемочной площадке. Спустя 15 лет после выхода на экраны «Великолепного века» актеры примут участие в совместном проекте — фильме «Весна в Имрозе» (16+), где снова исполнят главные роли.

Актеры на читке сценария Источник: Hurriyet.com.tr

Турецкие СМИ уже показали фотографии с читки сценария, когда Эргенч и Узерли вместе с режиссром проекта обсудили внутренний мир и путь персонажей. Действие картины разворачивается на острове Имроз (Гёкчеада), известном своей природой, историей и культурным наследием. В центре сюжета — мужчина и женщина, чьи пути пересекаются на острове. Вынужденные столкнуться со своим прошлым, герои отправляются в путешествие, и у них появляется шанс начать всё заново.