В голове что-то сохранилось? Ответьте на эти вопросы по географии, которые школьники колют как орешки

Настало время для умственной зарядки! Да, да, мы в очередной раз предлагаем вам вспомнить школьные времена и ответить на семь вопросов по географии. Ведь кто как ни вы знает: повторение — мать учения.
Не переживайте, если вы в свое время внимательно слушали учителя, то справитесь с этими задачками не моргнув глазом. Если нет — то запаситесь терпением и подключите логику. А потом хвастайтесь своими результатами в комментариях.
Географическая широта, это расстояние от…
…Северного полюса
…Экватора
…Начального меридиана
