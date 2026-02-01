В голове что-то сохранилось? Ответьте на эти вопросы по географии, которые школьники колют как орешки

Пройдите этот тест по географии Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Настало время для умственной зарядки! Да, да, мы в очередной раз предлагаем вам вспомнить школьные времена и ответить на семь вопросов по географии. Ведь кто как ни вы знает: повторение — мать учения.

Не переживайте, если вы в свое время внимательно слушали учителя, то справитесь с этими задачками не моргнув глазом. Если нет — то запаситесь терпением и подключите логику. А потом хвастайтесь своими результатами в комментариях.

Тест Пройден 79 раз Тест по географии 1 / 7 Географическая широта, это расстояние от… …Северного полюса

…Экватора

…Начального меридиана Продолжить

