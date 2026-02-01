НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
В голове что-то сохранилось? Ответьте на эти вопросы по географии, которые школьники колют как орешки

В голове что-то сохранилось? Ответьте на эти вопросы по географии, которые школьники колют как орешки

Тест на проверку знаний по этому предмету

Настало время для умственной зарядки! Да, да, мы в очередной раз предлагаем вам вспомнить школьные времена и ответить на семь вопросов по географии. Ведь кто как ни вы знает: повторение — мать учения.

Не переживайте, если вы в свое время внимательно слушали учителя, то справитесь с этими задачками не моргнув глазом. Если нет — то запаситесь терпением и подключите логику. А потом хвастайтесь своими результатами в комментариях.

Тест по географии
1 / 7

Географическая широта, это расстояние от…

  • …Северного полюса

  • …Экватора

  • …Начального меридиана

Считаете, что можете удивить окружающих своими непревзойденными знаниями географии? Тогда попробуйте пройти еще один тест.

А если у вас появилось желание вспомнить другие школьные предметы, то вас уже ждут 10 вопросов в этом тесте по литературе. Пройте его смогут только самые начитанные.

А заодно можно проверить, как хорошо вы знакомы с правилами русского языка. Попробуйте угадать, как правильно пишутся эти 10 слов. Уверены, что многим придется попотеть, чтобы выбрать нужный вариант ответа.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
3
Гость
1 час
А что насчёт доказательства теоремы Пифагора в современном обучении?
Гость
58 минут
Кто определяет сложность проверочных вопросов в образовательных программах?
Гость
