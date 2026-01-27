Вы можете похвастаться грамотностью или только двойки в дневнике таскали? Тест по русскому языку

Казалось бы, русский язык наш родной, и мы должны знать его без запинки, но переписки в чатах то и дело показывают, что кое-кто начал забывать родную речь и пишет как бог на душу положит — ведь всё равно поймут.

Кажется, настало то самое время, чтобы проверить, кто из нас еще может похвастаться знанием русского языка, а кому не помешало бы это самое знание подтянуть. Как думаете, у вас получится без ошибок ответить на все 10 вопросов нашего сегодняшнего теста? Покажите, можете ли вы еще похвастаться гордым званием грамотного человека.