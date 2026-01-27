Вы можете похвастаться грамотностью или только двойки в дневнике таскали? Тест по русскому языку

Казалось бы, русский язык наш родной, и мы должны знать его без запинки, но переписки в чатах то и дело показывают, что кое-кто начал забывать родную речь и пишет как бог на душу положит — ведь всё равно поймут.
Кажется, настало то самое время, чтобы проверить, кто из нас еще может похвастаться знанием русского языка, а кому не помешало бы это самое знание подтянуть. Как думаете, у вас получится без ошибок ответить на все 10 вопросов нашего сегодняшнего теста? Покажите, можете ли вы еще похвастаться гордым званием грамотного человека.
Как правильно пишется это слово?
Кардинальный
Координальный
Кординальный
Каординальный
Это слово без проблем напишет любой юрист. А вы?
Апеляция
Апелляция
Аппеляция
Аппелляция
Если мужчина скрытно разглядывал людей из окна, то делал он это…
Из под тишка
Изподтишка
Из-под тишка
Исподтишка
Вспомните, как пишется этот союз.
Не то, чтобы
Не то, что бы
Не то чтобы
Не то что бы
Этим предметом мы пользуемся на кухне постоянно, а как он пишется?
Дуршлак
Дуршлаг
Дурсшлаг
Дуршслак
До Нового года еще далеко, но уже хочется приготовить…
Винигред
Винегрет
Венигрет
Венигред
«У него непонятный по(…)черк» — какую букву нужно здесь добавить?
Нужна буква «д»
Нужна буква «т»
Ничего не надо добавлять
Как правильно называется этот процесс?
Время препровождение
Времяприпровождение
Времяпрепровождение
Время припровождение
Ответьте, как правильно писать это словосочетание?
Ни то, ни се
Ни то не се
Не то ни се
Ни то ни се
Как правильно написать слово, которое означает музыкальное сопровождение?
Акомпанемент
Аккомпанемент
Акампанемент
Аккомпонемент