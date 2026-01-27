НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

облачно, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

 750мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
Изменения в ОМС
ПСБ: главные события года
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Образование Тест Вы можете похвастаться грамотностью или только двойки в дневнике таскали? Тест по русскому языку

Вы можете похвастаться грамотностью или только двойки в дневнике таскали? Тест по русскому языку

Редкий знаток дойдет без ошибок хотя бы до седьмого вопроса

230
Может быть, родная речь стала не такой уж и родной? | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМожет быть, родная речь стала не такой уж и родной? | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Может быть, родная речь стала не такой уж и родной?

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Казалось бы, русский язык наш родной, и мы должны знать его без запинки, но переписки в чатах то и дело показывают, что кое-кто начал забывать родную речь и пишет как бог на душу положит — ведь всё равно поймут.

Кажется, настало то самое время, чтобы проверить, кто из нас еще может похвастаться знанием русского языка, а кому не помешало бы это самое знание подтянуть. Как думаете, у вас получится без ошибок ответить на все 10 вопросов нашего сегодняшнего теста? Покажите, можете ли вы еще похвастаться гордым званием грамотного человека.

Пройден 79 раз
Тест по русскому языку
1 / 10

Как правильно пишется это слово?

  • Кардинальный

  • Координальный

  • Кординальный

  • Каординальный

2 / 10

Это слово без проблем напишет любой юрист. А вы?

  • Апеляция

  • Апелляция

  • Аппеляция

  • Аппелляция

3 / 10

Если мужчина скрытно разглядывал людей из окна, то делал он это…

  • Из под тишка

  • Изподтишка

  • Из-под тишка

  • Исподтишка

4 / 10

Вспомните, как пишется этот союз.

  • Не то, чтобы

  • Не то, что бы

  • Не то чтобы

  • Не то что бы

5 / 10

Этим предметом мы пользуемся на кухне постоянно, а как он пишется?

  • Дуршлак

  • Дуршлаг

  • Дурсшлаг

  • Дуршслак

6 / 10

До Нового года еще далеко, но уже хочется приготовить…

  • Винигред

  • Винегрет

  • Венигрет

  • Венигред

7 / 10

«У него непонятный по(…)черк» — какую букву нужно здесь добавить?

  • Нужна буква «д»

  • Нужна буква «т»

  • Ничего не надо добавлять

8 / 10

Как правильно называется этот процесс?

  • Время препровождение

  • Времяприпровождение

  • Времяпрепровождение

  • Время припровождение

9 / 10

Ответьте, как правильно писать это словосочетание?

  • Ни то, ни се

  • Ни то не се

  • Не то ни се

  • Ни то ни се

10 / 10

Как правильно написать слово, которое означает музыкальное сопровождение?

  • Акомпанемент

  • Аккомпанемент

  • Акампанемент

  • Аккомпонемент

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Обучение Образование Русский язык Развлечение Грамотность
Лайк
TYPE_LIKE6
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Рекомендуем