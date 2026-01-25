Справитесь хотя бы с половиной? Пройдите этот тест по географии с вопросами из школьной программы

Пройдите этот тест по географии Источник: Александра Балаба / 51.RU

Как насчет того, чтобы устроить мозгу разминку и вспомнить школьные времена? И мы сейчас не про шумные перемены и посиделки на подоконниках.

Проверьте, насколько прилежным учеником вы были на уроках географии. Для этого попробуйте ответить правильно на семь вопросов из школьной программы. Только не ищите шпаргалок! Подглядеть в учебник, как на контрольной, не получится, да и не нужно. Эта оценка не пойдет в журнал, гарантируем!

Тест Пройден 134 раза Тест по географии 1 / 7 Если вы хотите отдохнуть на побережье Аравийского моря, то куда отправитесь? На Тайвань

В Оман

В Куинён Продолжить

Удалось правильно ответить на все вопросы? Пишите в комментариях результаты и рассказывайте, какие задания поставили вас в тупик.

