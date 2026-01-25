НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Справитесь хотя бы с половиной? Пройдите этот тест по географии с вопросами из школьной программы

Проверьте, как хорошо вы на самом деле знакомы с этим предметом

Как насчет того, чтобы устроить мозгу разминку и вспомнить школьные времена? И мы сейчас не про шумные перемены и посиделки на подоконниках.

Проверьте, насколько прилежным учеником вы были на уроках географии. Для этого попробуйте ответить правильно на семь вопросов из школьной программы. Только не ищите шпаргалок! Подглядеть в учебник, как на контрольной, не получится, да и не нужно. Эта оценка не пойдет в журнал, гарантируем!

Тест по географии
1 / 7

Если вы хотите отдохнуть на побережье Аравийского моря, то куда отправитесь?

  • На Тайвань

  • В Оман

  • В Куинён

Удалось правильно ответить на все вопросы? Пишите в комментариях результаты и рассказывайте, какие задания поставили вас в тупик.

Чтобы закрепить знания, вы можете пройти еще один тест на знание географии. С этими вопросами без труда справится любой восьмиклассник, а вот взрослым придется пораскинуть мозгами.

География никогда не была вашей сильной стороной? Не беда! Вы можете ответить на 13 вопросов по литературе, чтобы проверить, как хорошо вы усвоили материал со школьных времен. Набрать максимальный балл смогут те, кто часто захаживал в библиотеку.

Гость
1 час
Интересно, а в других странах тоже есть подобные тенденции в образовании?
Гость
1 час
А у нас в школе так интересно было, а сейчас всё больше онлайн-курсы рекламируют.
Рекомендуем