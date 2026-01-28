Когда вы в последний раз книгу открывали? Тест по литературе для самых начитанных

Со стороны может показаться, что в чтении книг, особенно художественной литературы, нет никакого толка: это же выдуманные кем-то миры, у которых нет ничего общего с реальностью. Один писатель и вовсе говорил, что за перо берутся люди больные, травмированные, не нашедшие контакта с миром, а для здорового человека и этот мир прекрасен.

Тем не менее в книгах можно почерпнуть кое-какие знания. Пусть они даже и не расскажут вам, как прожить свою лучшую жизнь, но как минимум помогут с прохождением нашего теста по литературе. Например, такого, который прямо сейчас перед вами. В нем всего 10 вопросов из, можно сказать, литературной базы. Как думаете, сколько из них окажутся вам по силам?