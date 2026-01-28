НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Когда вы в последний раз книгу открывали? Тест по литературе для самых начитанных

Думаете, у вас получится ответить на все 10 вопросов?

Что не нравится, тоже можете почитать — в нашем тесте могут встретиться самые разные вопросы

Со стороны может показаться, что в чтении книг, особенно художественной литературы, нет никакого толка: это же выдуманные кем-то миры, у которых нет ничего общего с реальностью. Один писатель и вовсе говорил, что за перо берутся люди больные, травмированные, не нашедшие контакта с миром, а для здорового человека и этот мир прекрасен.

Тем не менее в книгах можно почерпнуть кое-какие знания. Пусть они даже и не расскажут вам, как прожить свою лучшую жизнь, но как минимум помогут с прохождением нашего теста по литературе. Например, такого, который прямо сейчас перед вами. В нем всего 10 вопросов из, можно сказать, литературной базы. Как думаете, сколько из них окажутся вам по силам?

1 / 10

Кем были солдаты в сказке «Приключения Чиполлино»?

  • Перчиками

  • Огурчиками

  • Помидорчиками

  • Лимончиками

2 / 10

Как в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» королевич Елисей разбудил любимую?

  • Громким криком

  • Горячим поцелуем

  • Ударом о гроб

  • Горькими рыданиями

3 / 10

Назовите настоящее имя Нины из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад»

  • Мария Викторовна

  • Марья Васильевна

  • Анжела Геннадьевна

  • Настасья Павловна

4 / 10

Имя какого литературного сыщика происходит от имени античного героя Геракла?

  • Вульфа

  • Мегрэ

  • Пуаро

  • Холмса

5 / 10

У кого Прометей похитил божественный огонь, чтобы передать его людям?

  • У Гермеса

  • У Гефеста

  • У Аида

  • Прометей похищал огонь у богатых людей и дарил его бедным

6 / 10

Где собирался применять отвинченные с рельсов гайки герой рассказа Чехова «Злоумышленник»?

  • На охоте

  • В кузнице

  • На рыбалке

  • На скотном дворе

7 / 10

Как называется рассказ, в котором Шерлок Холмс расследует деятельность Ку-Клукс-Клана?

  • «Союз рыжих»

  • «Установление личности»

  • «Пять зернышек апельсина»

  • «Человек с рассеченной губой»

8 / 10

Кто нес дежурство на пожарной каланче в сказке «Кошкин дом»?

  • Вороны

  • Петухи

  • Грачи

  • Собаки

9 / 10

Какая кличка была у лошади Вронского в романе «Анна Каренина»?

  • Фра-Фра

  • Фру-Фру

  • Ланфрен-Ланфра

  • Изольда

10 / 10

Какое транспортное средство заблудилось в стихотворении Николая Гумилева?

  • Автобус

  • Трамвай

  • Такси

  • Троллейбус

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Образование Литература
