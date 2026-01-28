Когда вы в последний раз книгу открывали? Тест по литературе для самых начитанных

Со стороны может показаться, что в чтении книг, особенно художественной литературы, нет никакого толка: это же выдуманные кем-то миры, у которых нет ничего общего с реальностью. Один писатель и вовсе говорил, что за перо берутся люди больные, травмированные, не нашедшие контакта с миром, а для здорового человека и этот мир прекрасен.
Тем не менее в книгах можно почерпнуть кое-какие знания. Пусть они даже и не расскажут вам, как прожить свою лучшую жизнь, но как минимум помогут с прохождением нашего теста по литературе. Например, такого, который прямо сейчас перед вами. В нем всего 10 вопросов из, можно сказать, литературной базы. Как думаете, сколько из них окажутся вам по силам?
Кем были солдаты в сказке «Приключения Чиполлино»?
Перчиками
Огурчиками
Помидорчиками
Лимончиками
Как в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» королевич Елисей разбудил любимую?
Громким криком
Горячим поцелуем
Ударом о гроб
Горькими рыданиями
Назовите настоящее имя Нины из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад»
Мария Викторовна
Марья Васильевна
Анжела Геннадьевна
Настасья Павловна
Имя какого литературного сыщика происходит от имени античного героя Геракла?
Вульфа
Мегрэ
Пуаро
Холмса
У кого Прометей похитил божественный огонь, чтобы передать его людям?
У Гермеса
У Гефеста
У Аида
Прометей похищал огонь у богатых людей и дарил его бедным
Где собирался применять отвинченные с рельсов гайки герой рассказа Чехова «Злоумышленник»?
На охоте
В кузнице
На рыбалке
На скотном дворе
Как называется рассказ, в котором Шерлок Холмс расследует деятельность Ку-Клукс-Клана?
«Союз рыжих»
«Установление личности»
«Пять зернышек апельсина»
«Человек с рассеченной губой»
Кто нес дежурство на пожарной каланче в сказке «Кошкин дом»?
Вороны
Петухи
Грачи
Собаки
Какая кличка была у лошади Вронского в романе «Анна Каренина»?
Фра-Фра
Фру-Фру
Ланфрен-Ланфра
Изольда
Какое транспортное средство заблудилось в стихотворении Николая Гумилева?
Автобус
Трамвай
Такси
Троллейбус