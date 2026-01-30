НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

0 м/c,

 756мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,03
EUR 90,98
Не смогли продать Центральный рынок
ПСБ: главные события года
Запретили катание на горках. Причина
Новые тарифы на холодную воду
Где отдохнуть зимой по-русски
Выделили землю под садик или школу
Построят высотный ЖК
Зарезал мать на глазах у сына
Развлечения Отменили ледовое шоу, а деньги не возвращают: ярославцам рассказали, что делать в этом случае

Отменили ледовое шоу, а деньги не возвращают: ярославцам рассказали, что делать в этом случае

Публикуем рекомендации Роспотребнадзора

157
Ярославцы не могут получить деньги за отмененное ледовое шоу «Щелкунчик на льду» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЯрославцы не могут получить деньги за отмененное ледовое шоу «Щелкунчик на льду» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ярославцы не могут получить деньги за отмененное ледовое шоу «Щелкунчик на льду»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Роспотребнадзоре вызвались помочь ярославцам с возвратом билетов на отмененное ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» в Арене-2000.

«Предлагаем потребителям, не сумевшим воспользоваться билетами на отмененное мероприятие, действовать следующим образом: обратиться на юридический адрес организатора, а также к агенту, у которого приобретены билеты, с требованиями о возврате стоимости билетов и возмещении причиненных убытков», — порекомендовали в Роспотребнадзоре 30 декабря.

Если откажут в возврате денег за билеты, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области с имеющимися документами.

Также работает горячая линия Роспотребнадзора для потребителей: 8-800-555-49-43, 73-81-39, 73-70-19.

Напомним, что ледовое шоу должно было пройти в Ярославле 4 января 2026 года. В расписании «Арены-2000» стояли два сеанса — в 15:00 и 19:00. Стоимость билетов на мероприятие начиналась от 800 рублей.

Спектакль «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» отменили и в других городах России. Без новогоднего ледового шоу остались зрители в Тольятти, Самаре, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

Шоу организует московское ООО «Ледовые сезоны». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Москве в 2020 году. В штате числится один человек. Выручка по итогам 2024 года составила 41,8 млн, чистая прибыль — 2,1 млн рублей. Учредитель и руководитель компании — Станислав Зылев, он же председатель общественной организации «Наши народы» и руководитель ООО «Апельсин-концерт».

Балерина Большого театра пожаловалась на невыплаченный гонорар за шоу «Щелкунчик на льду»

Источник:

Анастасия Смирнова / TikTok

В августе 2025-го балерина Большого театра Анастасия Смирнова жаловалась на невыплаченный гонорар за шоу «Щелкунчик на льду». Гендиректор «Ледовых сезонов» Станислав Зылев в беседе с MSK1.RU признавался, что c зарплатами возникли трудности, без денег остались и другие участники коллектива. Тогда он надеялся, что хвосты удастся закрыть благодаря туру.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Щелкунчик Арена-2000
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 минут
Роспотребнадзор должен активнее защищать права потребителей в подобных ситуациях.
Гость
10 минут
Сложно вернуть билеты, когда организатор отказывается. Надо ужесточить контроль за такими случаями.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем