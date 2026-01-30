Отменили ледовое шоу, а деньги не возвращают: ярославцам рассказали, что делать в этом случае

Ярославцы не могут получить деньги за отмененное ледовое шоу «Щелкунчик на льду» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Роспотребнадзоре вызвались помочь ярославцам с возвратом билетов на отмененное ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» в Арене-2000.

«Предлагаем потребителям, не сумевшим воспользоваться билетами на отмененное мероприятие, действовать следующим образом: обратиться на юридический адрес организатора, а также к агенту, у которого приобретены билеты, с требованиями о возврате стоимости билетов и возмещении причиненных убытков», — порекомендовали в Роспотребнадзоре 30 декабря.

Если откажут в возврате денег за билеты, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области с имеющимися документами.

Также работает горячая линия Роспотребнадзора для потребителей: 8-800-555-49-43, 73-81-39, 73-70-19.

Напомним, что ледовое шоу должно было пройти в Ярославле 4 января 2026 года. В расписании «Арены-2000» стояли два сеанса — в 15:00 и 19:00. Стоимость билетов на мероприятие начиналась от 800 рублей.

Спектакль «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» отменили и в других городах России. Без новогоднего ледового шоу остались зрители в Тольятти, Самаре, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

Шоу организует московское ООО «Ледовые сезоны». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Москве в 2020 году. В штате числится один человек. Выручка по итогам 2024 года составила 41,8 млн, чистая прибыль — 2,1 млн рублей. Учредитель и руководитель компании — Станислав Зылев, он же председатель общественной организации «Наши народы» и руководитель ООО «Апельсин-концерт».

