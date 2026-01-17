НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Восьмикласснику раз плюнуть, а вам? Пройдите этот тест по географии для школьников

Проверьте, обладаете ли вы базовыми знаниями по этому предмету

Взрослые часто любят говорить детям о том, что в школьные времена они были прилежными учениками и не пропускали ни единого слова учителя. Благодаря этому у них в голове прочно заложен фундамент знаний по разным предметам.

Что ж, настало время проверить правдивость этих утверждений. Предлагаем вам пройти тест по географии, с которым без труда справится любой восьмиклассник. А вот многим взрослым придется поднапрячься, чтобы набрать максимальный балл.

Тест по географии
1 / 7

Как называется столица Перу?

  • Куско

  • Лима

  • Трухильо

Хотите еще разок убедиться в своих знаниях? Тогда попробуйте пройти предыдущий выпуск нашего теста по географии. Ответить правильно на все вопросы сможет далеко не каждый.

Если географические познания не ваш конек — не беда. Проверьте свои знания по литературе. Правильно ответить на все 10 вопросов смогут лишь настоящие книжные знатоки.

А набрать максимальный балл в этом тесте получится только у тех, кто родился и вырос в СССР.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
Аттестат — не показатель знаний. Реальная проверка знаний важнее.
Гость
1 час
Географию недооценивают, а ведь это так интересно! Нужно больше практических занятий.
