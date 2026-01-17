Восьмикласснику раз плюнуть, а вам? Пройдите этот тест по географии для школьников

Пройдите этот тест по географии Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Взрослые часто любят говорить детям о том, что в школьные времена они были прилежными учениками и не пропускали ни единого слова учителя. Благодаря этому у них в голове прочно заложен фундамент знаний по разным предметам.

Что ж, настало время проверить правдивость этих утверждений. Предлагаем вам пройти тест по географии, с которым без труда справится любой восьмиклассник. А вот многим взрослым придется поднапрячься, чтобы набрать максимальный балл.

Тест Пройден 118 раз Тест по географии 1 / 7 Как называется столица Перу? Куско

Лима

Трухильо Продолжить

