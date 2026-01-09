Тест на советского человека: на 10 из 10 ответит только тот, кто родился и вырос в СССР

Согласны, у многих воспоминания об СССР за годы без него стали достаточно размытыми, но есть несколько примет времени, которые вы точно должны вспомнить. Если, конечно, жили в Советском Союзе. Например, каким образом можно было сэкономить на воде. Но не будем раскрывать все карты сразу — лучше ответьте на 10 наших не самых сложных, но самых ностальгических вопросов.
Сколько политиков изображено на купюрах СССР образца 1961 года?
Один
Два
Три
Четыре
Вы сходили в магазин и купили молочный продукт с зеленой крышечкой из фольги. Что внутри?
Молоко
Кефир
Ряженка
Сметана
Самые первые электрические утюги появились в Советском Союзе в конце 1940-х годов, но еще долгое время после этого люди пользовались угольными утюгами. Более того, их продолжали производить в нашей стране вплоть до 60-х годов XX столетия. Почему?
Потому что в квартирах не было розеток
Привыкли
Некоторым людям платили зарплату углем
В Советском Союзе разбрасываться вещами не привыкли
Как в Советском Союзе назывался город Набережные Челны?
Ильичград
Брежнев
Маленков
Хрущевск
Что в СССР называли всесоюзной здравницей?
Молдавскую ССР
Крым
Пицунду и Гагры
Анапу и Геленджик
Первыми героями этой детской передачи были Буратино и заяц Тёпа. Позже к ним присоединились куклы Шустрик и Мямлик. Как называется эта программа?
«АБВГДейка» (0+)
«Хочу всё знать» (0+)
«В гостях у сказки» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!» (0+)
Какое устройство в СССР получило название «Шмель»?
Утюг
Дрель
Пылесос
Фен
В советское время выпускалось много необычных вещей, среди них — треугольная стеклянная бутылка. Что в нее наливали?
Машинное масло
Уксус
Портвейн
Одеколон
Кто ввел в обиход выражение «оттепель», ставшее синонимом хрущевской эпохи?
Александр Солженицын
Илья Эренбург
Михаил Шолохов
Собственно Никита Хрущев и ввел
Один советский город дал название предмету гардероба. Какому именно?
Обуви
Головному убору
Верхней одежде
Брюкам