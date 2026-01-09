НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Тест на советского человека: на 10 из 10 ответит только тот, кто родился и вырос в СССР

А сколько из них окажется по силам вам?

233
Юноша в шляпе показывает, на сколько вопросов нашего теста он смог ответить. У вас получится больше? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЮноша в шляпе показывает, на сколько вопросов нашего теста он смог ответить. У вас получится больше? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юноша в шляпе показывает, на сколько вопросов нашего теста он смог ответить. У вас получится больше?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Согласны, у многих воспоминания об СССР за годы без него стали достаточно размытыми, но есть несколько примет времени, которые вы точно должны вспомнить. Если, конечно, жили в Советском Союзе. Например, каким образом можно было сэкономить на воде. Но не будем раскрывать все карты сразу — лучше ответьте на 10 наших не самых сложных, но самых ностальгических вопросов.

ТестПройден 62 раза
1 / 10

Сколько политиков изображено на купюрах СССР образца 1961 года?

  • Один

  • Два

  • Три

  • Четыре

2 / 10

Вы сходили в магазин и купили молочный продукт с зеленой крышечкой из фольги. Что внутри?

  • Молоко

  • Кефир

  • Ряженка

  • Сметана

3 / 10

Самые первые электрические утюги появились в Советском Союзе в конце 1940-х годов, но еще долгое время после этого люди пользовались угольными утюгами. Более того, их продолжали производить в нашей стране вплоть до 60-х годов XX столетия. Почему?

  • Потому что в квартирах не было розеток

  • Привыкли

  • Некоторым людям платили зарплату углем

  • В Советском Союзе разбрасываться вещами не привыкли

4 / 10

Как в Советском Союзе назывался город Набережные Челны?

  • Ильичград

  • Брежнев

  • Маленков

  • Хрущевск

5 / 10

Что в СССР называли всесоюзной здравницей?

  • Молдавскую ССР

  • Крым

  • Пицунду и Гагры

  • Анапу и Геленджик

6 / 10

Первыми героями этой детской передачи были Буратино и заяц Тёпа. Позже к ним присоединились куклы Шустрик и Мямлик. Как называется эта программа?

  • «АБВГДейка» (0+)

  • «Хочу всё знать» (0+)

  • «В гостях у сказки» (0+)

  • «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

7 / 10

Какое устройство в СССР получило название «Шмель»?

  • Утюг

  • Дрель

  • Пылесос

  • Фен

8 / 10

В советское время выпускалось много необычных вещей, среди них — треугольная стеклянная бутылка. Что в нее наливали?

  • Машинное масло

  • Уксус

  • Портвейн

  • Одеколон

9 / 10

Кто ввел в обиход выражение «оттепель», ставшее синонимом хрущевской эпохи?

  • Александр Солженицын

  • Илья Эренбург

  • Михаил Шолохов

  • Собственно Никита Хрущев и ввел

10 / 10

Один советский город дал название предмету гардероба. Какому именно?

  • Обуви

  • Головному убору

  • Верхней одежде

  • Брюкам

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Развлечение Тест СССР История Ностальгия Прошлое
Комментарии
4
Инженер1
35 минут
А где упоминание галош, как основного и единственного продукта, производимого в СССР?
Гость
43 минуты
А что, если некоторые из этих вопросов не всем из постсоветского пространства покажутся понятными?
Гость
