Вы начитанный человек или книги в руках не держали? Попробуйте одолеть этот тест по литературе

Ну, граждане тунеядцы, кто как провел новогодние каникулы? На сегодня, чтобы вам легче было вкатываться в трудовые будни, мы подготовили для вас наряд в песчаный карьер не самый сложный тест по литературе. Не сказать, что для его прохождения совсем не придется включать голову: разминка для мозгов всё равно нужна. Незначительная, щадящая, но включающая голову.