Вы начитанный человек или книги в руках не держали? Попробуйте одолеть этот тест по литературе

Ну, граждане тунеядцы, кто как провел новогодние каникулы? На сегодня, чтобы вам легче было вкатываться в трудовые будни, мы подготовили для вас
наряд в песчаный карьер не самый сложный тест по литературе. Не сказать, что для его прохождения совсем не придется включать голову: разминка для мозгов всё равно нужна. Незначительная, щадящая, но включающая голову.
Чтобы включение произошло, мы подготовили для вас десять вопросов, касающихся самых разных авторов и произведений. Готовы проверить, сколько из них окажутся вам по силам?
Один из этих романов написал французский новеллист Ги де Мопассан.
«Смерть — дело одинокое»
«Жизнь»
«Вторая жизнь Уве»
«Жажда жизни»
Как звали главного героя романа «Хлеб с ветчиной?
Чарльз Буковски
Йозеф Швейк
Генри Чинаски
Ник Билейн
Где сидел лирический герой стихотворения Иосифа Бродского «Я всегда твердил, что судьба — игра»?
У окна
На скамейке
Возле автобусной остановки
Около вокзала
«В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди в сущности наплевать». Какое произведение так охарактеризовал Иван Бунин?
«Дядя Ваня»
«Хижина дяди Тома»
«Дядюшкин сон»
«Дядя Степа»
Куда отправился главный герой знаменитого произведения Александра Радищева?
В Казань
В Ярославль
В Тверь
В Москву
На что был налог в сказке итальянского писателя Джанни Родари «Приключения Чиполлино»?
На сон
На воздух
На смерть
На автомобиль
Одно из этих произведений написал не Джордж Оруэлл.
«1984»
«1985»
«Память Каталонии»
«Дни в Бирме»
Какое слово мы скрыли?
Когда в товарищах *** нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Надежды
Доверья
Радости
Согласья
Существует очень известный американский писатель и журналист Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Но многим он известен под псевдонимом. Каким?
Марк Твен
О. Генри
Стендаль
Льюис Кэрролл
«Счастливые часов не наблюдают» — кто сказал эту фразу?
Соня Мармеладова
Наташа Ростова
Софья Фамусова
Татьяна Ларина