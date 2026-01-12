НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вы начитанный человек или книги в руках не держали? Попробуйте одолеть этот тест по литературе

Всего 10 вопросов расставят всё по своим местам

62
Ставьте книгу на полку&nbsp;— и вперед отвечать на наши вопросы | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RUСтавьте книгу на полку&nbsp;— и вперед отвечать на наши вопросы | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Ставьте книгу на полку — и вперед отвечать на наши вопросы

Источник:

Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Ну, граждане тунеядцы, кто как провел новогодние каникулы? На сегодня, чтобы вам легче было вкатываться в трудовые будни, мы подготовили для вас наряд в песчаный карьер не самый сложный тест по литературе. Не сказать, что для его прохождения совсем не придется включать голову: разминка для мозгов всё равно нужна. Незначительная, щадящая, но включающая голову.

Чтобы включение произошло, мы подготовили для вас десять вопросов, касающихся самых разных авторов и произведений. Готовы проверить, сколько из них окажутся вам по силам?

ТестПройден 6 раз
Тест по литературе
1 / 10

Один из этих романов написал французский новеллист Ги де Мопассан.

  • «Смерть — дело одинокое»

  • «Жизнь»

  • «Вторая жизнь Уве»

  • «Жажда жизни»

2 / 10

Как звали главного героя романа «Хлеб с ветчиной?

  • Чарльз Буковски

  • Йозеф Швейк

  • Генри Чинаски

  • Ник Билейн

3 / 10

Где сидел лирический герой стихотворения Иосифа Бродского «Я всегда твердил, что судьба — игра»?

  • У окна

  • На скамейке

  • Возле автобусной остановки

  • Около вокзала

4 / 10

«В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди в сущности наплевать». Какое произведение так охарактеризовал Иван Бунин?

  • «Дядя Ваня»

  • «Хижина дяди Тома»

  • «Дядюшкин сон»

  • «Дядя Степа»

5 / 10

Куда отправился главный герой знаменитого произведения Александра Радищева?

  • В Казань

  • В Ярославль

  • В Тверь

  • В Москву

6 / 10

На что был налог в сказке итальянского писателя Джанни Родари «Приключения Чиполлино»?

  • На сон

  • На воздух

  • На смерть

  • На автомобиль

7 / 10

Одно из этих произведений написал не Джордж Оруэлл.

  • «1984»

  • «1985»

  • «Память Каталонии»

  • «Дни в Бирме»

8 / 10

Какое слово мы скрыли?
Когда в товарищах *** нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.

  • Надежды

  • Доверья

  • Радости

  • Согласья

9 / 10

Существует очень известный американский писатель и журналист Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Но многим он известен под псевдонимом. Каким?

  • Марк Твен

  • О. Генри

  • Стендаль

  • Льюис Кэрролл

10 / 10

«Счастливые часов не наблюдают» — кто сказал эту фразу?

  • Соня Мармеладова

  • Наташа Ростова

  • Софья Фамусова

  • Татьяна Ларина

Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Гость
5 минут
Тест по литературе — это как экзамен на человечность.
Гость
5 минут
Интересно, какой процент людей действительно читает, а не гадает?
Гость
Рекомендуем