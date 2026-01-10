Тест: угадай локацию Ярославля по кадру из фильма

В Ярославле регулярно проходят съемки фильмов и сериалов. Разношерстная застройка в городе позволяет адаптировать натуру под любые эпохи — будь то наше время, девяностые или XIX век.
К примеру, в столице Золотого кольца был снят нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Жоры Крыжовникова, а также детектив «Душегубы» для НТВ.
А вы сможете угадать ярославские локации по кадрам из фильмов? Только коренные жители узнают эти места!
Ранее мы также показывали, где снимали советские шедевры «Большая перемена» (0+), «Кин-дза-дза» (12+) и другие картины. А также показывали, как изменился Ярославль спустя 50 лет после выхода культовой советской трагикомедии «Афоня». Напомним, история про сантехника Афанасия была снята в столице Золотого кольца, в частности в Брагине.