Тест: угадай локацию Ярославля по кадру из фильма

А какие фильмы и сериалы, снятые в Ярославле, вы смотрели? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле регулярно проходят съемки фильмов и сериалов. Разношерстная застройка в городе позволяет адаптировать натуру под любые эпохи — будь то наше время, девяностые или XIX век.

К примеру, в столице Золотого кольца был снят нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Жоры Крыжовникова, а также детектив «Душегубы» для НТВ.

А вы сможете угадать ярославские локации по кадрам из фильмов? Только коренные жители узнают эти места!

Пройден 2144 раза Угадай локацию Ярославля по кадру Начать тест

