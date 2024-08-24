Справится далеко не каждый: угадываем, для чего нужны были эти 5 предметов из СССР

Когда-то эти предметы были почти в каждый квартире советских граждан. Люди использовали их ежедневно в быту. Но прогресс не стоит на месте, на смену всему старому приходят новые, улучшенные альтернативы, а их «старшие братья» отправляются пылиться на балкон. А новое поколения, глядя на эти предметы задаются вопросом: «Зачем это вообще нужно?»
Предлагаем вам пройти тест и угадать, для чего были необходимы эти предметы времен СССР.
- Похоже на кассетный мини-проигрыватель
- Ну это же пейджер!
В 80-х такие магнитолы считались очень модными, и их устанавливали в каждой машине
Ручная машинка, которой можно было проделать дырки в кожаных материалах. Например, в ремне
- Ремень для правки опасной бритвы
Это ручное сверло в упаковке
Это дырокол
- Похоже на печать для документов
Это стереоскоп
- Это какое-то приспособление для инженеров?
- Да это же жребий «Спортлото»!
- Какой-то особый мини-календарь?
Это диапроектор!
Это мини-телевизор?
Это промышленный фонарь. Его использовали для работы в шахтах
Понравилось отгадывать предметы из СССР? Тогда предлагаем вам еще один тест, с которым справится далеко не каждый.