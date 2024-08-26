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Развлечения тест Угадайте российский фильм по кадру: едва ли у вас выйдет ответить на все 10 вопросов

Угадайте российский фильм по кадру: едва ли у вас выйдет ответить на все 10 вопросов

Подозреваем, что вы и половину не смотрели

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Сейчас проверим, кто давно в кино не заходил

За десятки тестов по фильмам СССР мы убедились, что наши читатели почти наизусть помнят советскую классику. А что насчет российских фильмов? Ведь за последние тридцать лет их вышло немало. В день российского кино мы решили, что пора проверить, насколько хорошо вы знаете российские фильмы в лицо (или, если быть точнее, в кадр). Есть среди вас те, кто без труда угадает все десять?

ТЕСТПройден 88 раз
1 / 10
Начнем с простого, здесь проблем быть не должно.
  • «Елки»
  • «Чебурашка»
  • «Летучий корабль»
  • «Бедные родственники»
2 / 10
А это что за фильм?
  • «Троцкий»
  • «Время первых»
  • «Оттепель»
  • «Мастер и Маргарита»
3 / 10
Размялись? Давайте повысим сложность.
  • «Нелюбовь»
  • «Левиафан»
  • «Дурак»
  • «Аритмия»
4 / 10
Из какого фильма этот усатый джентельмен?
  • «Движение вверх»
  • «Легенда № 17»
  • «Командир»
  • «Тренер»
5 / 10
Знакомый пистолет? Помните, из какого он фильма?
  • «Бумер»
  • «Брат 2»
  • «Жмурки»
  • «Брат»
6 / 10
Похоже, этот мужчина сделал что-то нехорошее...
  • «Бригада: Наследник»
  • «Горько!»
  • «Хардкор»
  • «Майор Гром: Чумной доктор»
7 / 10
Сможете узнать этот фильм по кадру?
  • «Притяжение»
  • «Полицейский с Рублевки»
  • «Текст»
  • Это не фильм, а сериал: «Звоните ДиКаприо!»
8 / 10
Бортич снималась во многих фильмах, а это какой?
  • «Викинг»
  • «Холоп»
  • «Неуловимые»
  • «Я худею»
9 / 10
Узнаете кадр?
  • «Майор Гром: Игра»
  • «Этерна: Часть первая»
  • «Майор Гром: Чумной доктор»
  • «Фандорин. Азазель»
10 / 10
Серебрякова вы, конечно, узнали. А фильм это какой?
  • «Охотники за караванами»
  • «Никто»
  • «Бандитский Петербург»
  • «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

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