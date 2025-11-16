НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Эти места знают многие горожане: где в Ярославле снимали популярный сериал про маньяков

Эти места знают многие горожане: где в Ярославле снимали популярный сериал про маньяков

Показываем локации, которые мелькали в «Душегубах»

292
Показываем места в Ярославле, где снимали сериал «Душегубы. 1989» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годПоказываем места в Ярославле, где снимали сериал «Душегубы. 1989» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Показываем места в Ярославле, где снимали сериал «Душегубы. 1989»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Ярославль вновь стал местом для съемок сериала. И снова это картина про жестокие 80-е. Второй сезон проекта Алексея Быстрицкого и Максима Кубринского «Душегубы» был полностью снят в Ярославской области, основная часть съемок проходила в столице Золотого кольца с декабря 2024-го по март 2025-го.

При просмотре угадываются многие знакомые горожанам места: Советская площадь, Угличский рынок, Волжский бульвар и другие.

В этом фоторепортаже показываем, где снимали сцены из популярного сериала.

Наверное, каждый ярославец угадает это здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Наверное, каждый ярославец угадает это здание | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годНаверное, каждый ярославец угадает это здание | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Наверное, каждый ярославец угадает это здание

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая локация&nbsp;— Советская площадь, а именно здание Присутственных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервая локация&nbsp;— Советская площадь, а именно здание Присутственных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая локация — Советская площадь, а именно здание Присутственных мест

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый сезон сериала «Душегубы» вышел в 2021 году, это была история о Витебском душителе. После положительных отзывов, проект решили продлить. Во втором сезоне «Душегубов» по сюжету действия разворачиваются в Москве в 1989 году. Главного героя Ипатьева, которого сыграл Сергей Марин, перевели в столицу. Теперь ему предстоит задача поймать сразу двух маньяков. Подробнее о втором сезоне «Душегубов» можно почитать в этом материале.

Съемочную группу замечали жители города, например, у здания правительства, в котором по сюжету располагалась прокуратура.

Читайте также
Ярославль притворился для сериала Минском | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославль притворился для сериала Минском | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годЯрославль притворился для сериала Минском | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Ярославль притворился для сериала Минском

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

А на этом кадре — якобы Ленинград | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А на этом кадре&nbsp;— якобы Ленинград | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годА на этом кадре&nbsp;— якобы Ленинград | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

А на этом кадре — якобы Ленинград

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

На фоне виден забор Губернаторского сада | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На фоне виден забор Губернаторского сада | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годНа фоне виден забор Губернаторского сада | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

На фоне виден забор Губернаторского сада

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

А это двор дома по адресу Волжская набережная, 25/2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А это двор дома по адресу Волжская набережная, 25/2 | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годА это двор дома по адресу Волжская набережная, 25/2 | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

А это двор дома по адресу Волжская набережная, 25/2

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемки сцен выше проходили в Народном переулке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСъемки сцен выше проходили в Народном переулке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемки сцен выше проходили в Народном переулке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Баженовы жили в доме на Советской улице, 6/10. Сейчас здесь ведутся работы и вид загорожен строительными материалами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Баженовы жили в доме на Советской улице, 6/10. Сейчас здесь ведутся работы и вид загорожен строительными материалами | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годБаженовы жили в доме на Советской улице, 6/10. Сейчас здесь ведутся работы и вид загорожен строительными материалами | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Баженовы жили в доме на Советской улице, 6/10. Сейчас здесь ведутся работы и вид загорожен строительными материалами

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы точно видели этот дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы точно видели этот дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы точно видели этот дом

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Еще одна локация на Советской улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Еще одна локация на Советской улице | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годЕще одна локация на Советской улице | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Еще одна локация на Советской улице

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Сцену снимали во дворе дома, где ранее работал бар «Пинта» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСцену снимали во дворе дома, где ранее работал бар «Пинта» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сцену снимали во дворе дома, где ранее работал бар «Пинта»

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Ателье, где работала Ольга Аксенова, которую сыграла Зоя Бербер, находится в Рождественском саду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ателье, где работала Ольга Аксенова, которую сыграла Зоя Бербер, находится в Рождественском саду | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годАтелье, где работала Ольга Аксенова, которую сыграла Зоя Бербер, находится в Рождественском саду | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Ателье, где работала Ольга Аксенова, которую сыграла Зоя Бербер, находится в Рождественском саду

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит оборотная сторона кадра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит оборотная сторона кадра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит оборотная сторона кадра

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В Ярославле много бульваров, но этот узнается сразу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В Ярославле много бульваров, но этот узнается сразу | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годВ Ярославле много бульваров, но этот узнается сразу | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

В Ярославле много бульваров, но этот узнается сразу

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Волжский бульвар простилается от Красной площади до набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВолжский бульвар простилается от Красной площади до набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волжский бульвар простилается от Красной площади до набережной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А эту панораму на фоне знают не только ярославцы, но и туристы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А эту панораму на фоне знают не только ярославцы, но и туристы | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годА эту панораму на фоне знают не только ярославцы, но и туристы | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

А эту панораму на фоне знают не только ярославцы, но и туристы

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Смотровая площадка находится на Волжской набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСмотровая площадка находится на Волжской набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Смотровая площадка находится на Волжской набережной

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Под ней находится ресторан «Ванильное небо», внутри которого снимали некоторые сцены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод ней находится ресторан «Ванильное небо», внутри которого снимали некоторые сцены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под ней находится ресторан «Ванильное небо», внутри которого снимали некоторые сцены

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Этот рынок снимался не в одном сериале. Локация также была показана в «Слове пацана. Кровь на асфальте» (18+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Этот рынок снимался не в одном сериале. Локация также была показана в «Слове пацана. Кровь на асфальте» (18+) | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 годЭтот рынок снимался не в одном сериале. Локация также была показана в «Слове пацана. Кровь на асфальте» (18+) | Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Этот рынок снимался не в одном сериале. Локация также была показана в «Слове пацана. Кровь на асфальте» (18+)

Источники:

кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Да, это Угличский рынок, который до сих пор сохраняет советскую атмосферу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДа, это Угличский рынок, который до сих пор сохраняет советскую атмосферу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Да, это Угличский рынок, который до сих пор сохраняет советскую атмосферу

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также показывали, где в Ярославле снимали культовый советский фильм «Афоня».

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Рекомендуем
