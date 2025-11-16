Эти места знают многие горожане: где в Ярославле снимали популярный сериал про маньяков

Ярославль вновь стал местом для съемок сериала. И снова это картина про жестокие 80-е. Второй сезон проекта Алексея Быстрицкого и Максима Кубринского «Душегубы» был полностью снят в Ярославской области, основная часть съемок проходила в столице Золотого кольца с декабря 2024-го по март 2025-го.
При просмотре угадываются многие знакомые горожанам места: Советская площадь, Угличский рынок, Волжский бульвар и другие.
В этом фоторепортаже показываем, где снимали сцены из популярного сериала.
Наверное, каждый ярославец угадает это здание
Источники:
кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
Первый сезон сериала «Душегубы» вышел в 2021 году, это была история о Витебском душителе. После положительных отзывов, проект решили продлить. Во втором сезоне «Душегубов» по сюжету действия разворачиваются в Москве в 1989 году. Главного героя Ипатьева, которого сыграл Сергей Марин, перевели в столицу. Теперь ему предстоит задача поймать сразу двух маньяков. Подробнее о втором сезоне «Душегубов» можно почитать в этом материале.
Съемочную группу замечали жители города, например, у здания правительства, в котором по сюжету располагалась прокуратура.