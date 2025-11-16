Эти места знают многие горожане: где в Ярославле снимали популярный сериал про маньяков

Показываем места в Ярославле, где снимали сериал «Душегубы. 1989» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Ярославль вновь стал местом для съемок сериала. И снова это картина про жестокие 80-е. Второй сезон проекта Алексея Быстрицкого и Максима Кубринского «Душегубы» был полностью снят в Ярославской области, основная часть съемок проходила в столице Золотого кольца с декабря 2024-го по март 2025-го.

При просмотре угадываются многие знакомые горожанам места: Советская площадь, Угличский рынок, Волжский бульвар и другие.

В этом фоторепортаже показываем, где снимали сцены из популярного сериала.

Наверное, каждый ярославец угадает это здание Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая локация — Советская площадь, а именно здание Присутственных мест Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый сезон сериала «Душегубы» вышел в 2021 году, это была история о Витебском душителе. После положительных отзывов, проект решили продлить. Во втором сезоне «Душегубов» по сюжету действия разворачиваются в Москве в 1989 году. Главного героя Ипатьева, которого сыграл Сергей Марин, перевели в столицу. Теперь ему предстоит задача поймать сразу двух маньяков. Подробнее о втором сезоне «Душегубов» можно почитать в этом материале.

Съемочную группу замечали жители города, например, у здания правительства, в котором по сюжету располагалась прокуратура.

Ярославль притворился для сериала Минском Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

А на этом кадре — якобы Ленинград Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

На фоне виден забор Губернаторского сада Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

А это двор дома по адресу Волжская набережная, 25/2 Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемки сцен выше проходили в Народном переулке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Баженовы жили в доме на Советской улице, 6/10. Сейчас здесь ведутся работы и вид загорожен строительными материалами Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы точно видели этот дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одна локация на Советской улице Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Сцену снимали во дворе дома, где ранее работал бар «Пинта» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ателье, где работала Ольга Аксенова, которую сыграла Зоя Бербер, находится в Рождественском саду Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит оборотная сторона кадра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле много бульваров, но этот узнается сразу Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Волжский бульвар простилается от Красной площади до набережной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А эту панораму на фоне знают не только ярославцы, но и туристы Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Смотровая площадка находится на Волжской набережной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под ней находится ресторан «Ванильное небо», внутри которого снимали некоторые сцены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот рынок снимался не в одном сериале. Локация также была показана в «Слове пацана. Кровь на асфальте» (18+) Источники: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Да, это Угличский рынок, который до сих пор сохраняет советскую атмосферу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

