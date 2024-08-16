НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

с-з.

 751мм 46%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,80
EUR 98,32
Приговор бывшему сатанисту
Мэр — о «Пире на Волге»
Реконструируют рынок
Петиция в защиту дирижера
Отец и сын разбились насмерть
Новый фестиваль
Возвращение народной маршрутки
Дикая кошка в доме
Ярославцы за работой
Развлечения тест Тест для настоящих киноманов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

Тест для настоящих киноманов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

Как говорится, приходите к амбару, не пожалеете

3 372
3 комментария
Клянемся не бриться, не пить, не курить, пока не пройдем этот тест хотя бы на 8 из 10

Андрей Миронов, без сомнения, был выдающимся актером — тем, как он вел себя на сцене и перед камерой, восхищались не только зрители, но и его коллеги. Неудивительно, что его роли всегда были яркими и запоминающимися, а фразы его героев моментально уходили в народ. Сейчас мы и проверим, насколько хорошо они разошлись! Попробуйте угадать фильмы с Андреем Мироновым по ярким и смешным цитатам от его героев. Справитесь?

ТЕСТПройден 72 раза
1 / 10
«Нет, я так не могу, мне сначала нужно принять ванну, выпить чашечку кофе!»
  • «12 стульев»
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Обыкновенное чудо»
2 / 10
«Приходите к амбару, не пожалеете»
  • «Обыкновенное чудо»
  • «Человек с бульвара Капуцинов»
  • «Три плюс два»
3 / 10
«Когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе»

  • «А если это любовь?»
  • «Семейное счастье»
  • «Трое в лодке, не считая собаки»
4 / 10
«Вам торопиться некуда! За вами придут!»
  • «Невероятные приключения итальянцев в России»
  • «Человек с бульвара Капуцинов»
  • «12 стульев»
5 / 10
«Девушка, мы с вами рядом не лежали?»
  • «Соломенная шляпка»
  • «Будьте моим мужем»
  • «Старики-разбойники»
6 / 10
«Жениться нужно на сироте!»
  • «Повторная свадьба»
  • «Берегись автомобиля»
  • «О бедном гусаре замолвите слово»
7 / 10
«Я думаю, что если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?»
  • «Человек с бульвара Капуцинов»
  • «12 стульев»
  • «Достояние республики»
8 / 10
«У нас не принято целовать манекенщиц! Я вынужден применить силу!»
  • «Невероятные приключения итальянцев в России»
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Следопыт»
9 / 10
«Я в женщин не стреляю!»
  • «Небесные ласточки»
  • «Блондинка за углом»
  • «Достояние республики»
10 / 10
«Ревность… Это неразумное дитя гордости или же припадок буйного помешательства»
  • «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
  • «Обыкновенное чудо»
  • «Три плюс два»

ПО ТЕМЕ
Андрей Миронов Советские фильмы Киноцитаты Советские комедии Тест Кино Советское кино Развлечения
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
16 августа 2023, 16:17
Что тут сложного? Самый простой тест из всего, что у вас было раньше.
Гость
16 августа 2023, 16:21
Лопух, Лопух! Почему молчишь? Это я — Шеф!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление