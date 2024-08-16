Тест для настоящих киноманов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

Клянемся не бриться, не пить, не курить, пока не пройдем этот тест хотя бы на 8 из 10

Андрей Миронов, без сомнения, был выдающимся актером — тем, как он вел себя на сцене и перед камерой, восхищались не только зрители, но и его коллеги. Неудивительно, что его роли всегда были яркими и запоминающимися, а фразы его героев моментально уходили в народ. Сейчас мы и проверим, насколько хорошо они разошлись! Попробуйте угадать фильмы с Андреем Мироновым по ярким и смешным цитатам от его героев. Справитесь?