Вы никогда не замечали этого в «Иронии судьбы»: хитрые нюансы, скрытые в деталях

Дорогая норковая шапка проиграла меху кролика Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» — это не просто культовая новогодняя комедия с элементами романтики, но и произведение, наполненное особыми смыслами. Декабрь, холод, зима. Трудно не заметить, насколько разные головные уборы выбирают герои. Меховые шапки помогают раскрыть характеры персонажей и их социальный статус. Посмотрим на полюбившихся героев под новым углом.

«Тюфяк» и его помятая шапка

Женя и его видавшая виды шапка-ушанка из кролика Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Главный герой фильма Евгений Лукашин, несмотря на то, что работает хирургом в травматологии, должен занимать определенное место в обществе и понимать свое значение, носит дешевый головной убор.

Сам Женя признается, что он «тюфяк». Живет с мамой и в жизни не особо-то и счастлив. Так и шапка у него — «уставшая» и неприглядная. Вот такая потрепанная шапка-ушанка из кроличьего меха делает его образ еще более выразительным. Стоила она тогда около 12–20 рублей и была очень популярной. В этом можно увидеть стремление героя не выделяться и попытку быть «как все».

Галя с белоснежной короной

Такой белых мех часто использовался для детских вещей Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Галя выбирает белую, невесомую шапку из кроличьего пуха. Для песца изделие выглядит слишком мягко, с клоками. Такие вещи часто использовались для детского гардероба. Здесь можно провести параллель с наивностью и неопытностью красавицы.

Галя, конечно, красива, но по характеру и поведению больше похожа на Снежную королеву, чем на трепетную принцессу. Особенно эффектно она выглядит в своем пышном уборе. Женщина не стесняется командовать женихом, что выдает и ее неопытность в отношениях, и желание всё держать под своим контролем.

У Жени шапка тоже из кролика, но из меха. У Гали более утонченный убор из пуха. Вроде пара и подходит друг другу, но всё же они слишком разные.

Надежда — символ теплоты и амбиций

Такую шапку себе могла позволить только женщина с амбициями — желанием лучшей жизни Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Стоит сказать, что изысканную и дорогую шапку-кубанку из лисьего меха выбрала актриса Барбара Брыльска. Режиссер пошел ей навстречу и позволил простой учительнице носить такую вещь. Ради подобного головного убора Наденьке Шевелевой пришлось бы пожертвовать несколькими зарплатами, и такой выбор хорошо отражает внутренний конфликт героини.

Непростые отношения с властным женихом не давали столь необходимого ей тепла. Ипполит защищал, но при этом оставлял ее скованной в плену ожиданий и даже страхов. Шапка подчеркивает утонченность и некоторую высокомерность, но в то же время — женственность и тепло героини.

Самый обеспеченный герой

Норковая шапка — символ стабильности, консерватизма, достатка Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Ипполит — полная противоположность тюфяку Жене. Он заведующий лабораторией, хорошо зарабатывает, может себе позволить дорогие вещи, в плену иллюзии, что статус дает право на резкость, позволяет колкости в адрес невесты.

Норковая шапка — символ стабильности, консерватизма, устойчивости. Ее хозяин знает, что хочет, и уверен в своей правоте и праве.

Но дорогая норковая шапка-ушанка теряет свой блеск, если надета она на голову самоуверенного и заносчивого мужчины. Стоила она 300 рублей, но проиграла шапке из кролика максимум за 20 рублей.

Таня и Валя — разный взгляд на жизнь

Таня и Валя на самом деле пришли посмотреть на Ипполита Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Подруги Нади пришли поздравить ее с наступающим Новым годом. Свои меховые шапки они не стали снимать в квартире, так в них и тараторили.

Яркая и шебутная Таня выбрала двухцветный головной убор из кролика — дешевый и немного нескладный. А вот Валя подошла к покупке шапки более щепетильно. У нее головной убор из чернобурки. Стоил он тогда около 150 рублей, и для учительницы это были немалые деньги.