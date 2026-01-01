В какие даты в 2026 году лучше играть свадьбу: рекомендации нумеролога

Нумеролог ответила, когда лучше играть свадьбу в 2026 году Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В какие дни лучше всего заключать брак в 2026 году, рассказала нумеролог из Ярославля Екатерина Клименко. По ее словам, правильно подобранная дата способна усилить энергетику события и задать будущему союзу гармоничное развитие. Специалист объяснила, как самостоятельно рассчитать подходящий день и какие числа считаются особенно благоприятными.

«Чтобы определить энергетику дня, необходимо сложить все цифры в дате и довести сумму до однозначного числа. Например, для даты 21.02.2026 расчет выглядит так: 2 + 1 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 + 6 = 15, затем 1 + 5 = 6. Итоговое число и отражает энергетику выбранного дня», — пояснила Екатерина Клименко.

Число 6 считается самым благоприятным для создания союза, так как оно усиливает любовь, эмоциональную привязанность и страсть. Энергию гармонии, заботы и поддержки в паре отражает число 2.

Благоприятные даты для бракосочетания в 2026 году Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Также для заключения брака отлично подходят дни с энергией 8 (символ бесконечности, изобилия, верности) и 9 — (страсть, богатство и изобилие семьи). Усилить эти энергии можно, выбрав дату с повторяющимися числами. Например, 08.08.2026», — отметила нумеролог.

По словам Екатерины Клименко, само наличие в дате чисел 2, 6, 8 или 9, даже если итоговая сумма отличается, уже делает ее благоприятной.

Нумеролог выделила список дат, в которые лучше всего жениться и выходить замуж в 2026 году.

02.02.2026;

06.02.2026;

22.02.2026;

26.02.2026;

06.06.2026;

20.06.2026;

26.06.2026;

09.09.2026.

Отдельно выделяются так называемые зеркальные даты, которые символизируют гармонию и баланс. В 2026 году это, например: 10.01.2026, 20.02.2026, 30.03.2026 и 21.12.2026.

Как выбрать месяц для свадьбы

С помощью нумерологии можно определить не только удачный день, но и подходящий месяц для бракосочетания. Для этого нужно сложить все цифры в дате рождения каждого партнера и довести сумму до однозначного числа.

Например, если жених родился 12.12.1987, то при сложении всех цифр его даты рождения получается: 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 +7 = 31, затем 3 + 1 = 4. У невесты дата рождения — 23.10.1989. Складываем: 2 + 3 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 9 = 33, затем 3 + 3 = 6. Теперь суммируем полученные числа партнеров: 4 + 6 = 10. Это означает, что для пары благоприятным будет десятый месяц — октябрь. Если итоговое число превышает 12, его снова доводят до однозначного значения, так как месяцев в году всего двенадцать.

«Таким же образом мы можем определить общее благоприятное число для пары, сложив число жениха и число невесты (как в примере выше). Если в сумме двухзначное число, можно рассмотреть и его, и которое получится при сложении. Например, если у жениха и невесты общее число 10 (как в нашем примере), то можно выбирать дату как с числом 10, так и 1», — отметила нумеролог.

Например, если число жениха — 4, а невесты — 6, сумма составляет 10, что соответствует октябрю. Такой же принцип используется и для определения общего числа пары: можно ориентироваться как на итоговое двузначное число, так и на его однозначное значение.