Роботы против ностальгии: обзор игры Hail to the Rainbow

В игре четыре концовки, в том числе одна скрытая Источник: скриншот автора из игры

В последнее время в российском культурном пространстве было замечено немало попыток как-то обыграть ностальгические чувства — в том числе и в играх. Наиболее отчетливо этот тренд был виден в Atomic Heart, где нам представили пусть и альтернативные, но все же советские реалии — с отсылками на «Ну, погоди!», «Кавказскую пленницу» и быт того времени в целом.

И, наверное, ничего плохого в этом нет — в конце концов, ностальгия по детству, прошедшему в советский или постсоветский период, действительно живет во многих из нас. А попытки как-то отрефлексировать свое отношение к этому периоду, в том числе в формате игр, — дело нужное.

Hail to the Rainbow от автора Сергея Носкова — очередная такая попытка. Это экскурс в прошлое, облаченный в постапокалиптический антураж. Как и в Atomic Heart, это история о том, как советской науке удалось достичь небывалых высот в робототехнике. Только, в отличие от него, Hail to the Rainbow — не яркое приключение, а действительно мрачная антиутопия в жанре выживания и головоломок.

А еще это рассказ о взрослении, пропитанный отсылками к детству людей, заставших конец советской эпохи или 90-е годы. Не идеальный с точки зрения игрового процесса, но по-своему трогательный. Подробнее — в материале журналиста 161.RU.

Электроники разбушевались

Сергей Носков не новичок в разработке видеоигр. В частности, он известен (хотя и не очень широко) уже вышедшими проектами «35ММ» и 7th Sector — тоже в общем-то симуляторами ходьбы с элементами головоломок и стрельбы. Кстати, 7th Sector относилась к жанру киберпанка, и эксперименты с «совет-панком» в Hail to the Rainbow, вероятно, опирались на этот опыт.

Играем мы за немого юношу Игната. Хотя ему этот изъян никак не мешает, поскольку разговаривать не с кем. Буквально — даже те немногие выжившие, с которыми он поддерживает связь, укрываются в убежищах и общаются посредством текстовых сообщений. В отличие от Atomic Heart, в Hail to the Rainbow все случилось не сейчас, а уже давно — мир лежит в руинах, тишину которых нарушает только жужжание моторов враждебно настроенных к людям роботов.

Источник: скриншот автора из игры

Не буду спойлерить все детали происходящего, так как игра, по сути, именно сюжетная. Упомяну лишь, что главная трагедия мира Hail to the Rainbow заключается в том, что в какой-то момент роботы здесь обернулись против своих создателей. Еще одна особенность сеттинга — так называемая «программа спящих», подразумевающая перенос сознания людей в тела железяк.

Вместо «атомного сердца» — «золотые мозги»: комплекс РАН, где была изобретена вышеупомянутая технология. Вместо Сеченова — Вернадский, положивший начало научной революции, которая впоследствии приведет к трагедии. А заправляла всем этим некая организация под названием «Радуга».

Но для нас как игрока все начинается в момент, когда Игнат получает странное сообщение — якобы от своего отца, которого он очень давно не видел. Надо сказать, что его отец являлся сотрудником «Радуги» и непосредственно был причастен к тому, что случилось с ней позже. Так что поиск родителя, являющийся основой сюжета Hail to the Rainbow, теснейшим образом связан и с историей самого этого мира.

Гордон Фримен в детстве

Геймплейно Hail to the Rainbow можно охарактеризовать так: на 60% это головоломка, а еще по 20% — элементы выживания и экшена. Поэтому если не любите загадки, то проходить ее вам может быть тяжело.

В основном в распоряжении у нашего персонажа — боевой гаечный ключ, детектор, способный определять на расстоянии врагов и другие источники электромагнитного сигнала, летающий дрон, которым мы управляем с пульта, а также дробовик и пистолет-пулемет (правда, находим его далеко не сразу). Экипировку можно улучшать, но, как правило, всего по разу, да и в целом крафт здесь совсем простой и обусловленный сюжетом.

Источник: скриншот автора из игры

С этим арсеналом мы начинаем путешествие Игната в поисках его отца. Первая часть игры — по сути, одна большая экспозиция. Много сюжетной информации и кат-сцен, которые сильно замедляют игровой процесс. Думаю, что часть игроков это может оттолкнуть уже в начале прохождения. Но на самом деле динамика Hail to the Rainbow потом ускоряется, и самая «вкусная» часть — в конце.

Загадки в игре не совсем тривиальные — не просто «составь мозаику» или включи рычаги в определенной последовательности. Есть и такие, но чаще шарады имеют какую-то концепцию — к сожалению, не всегда с ходу понятную. С головоломками вообще всегда есть проблема: если они слишком очевидны — плохо, но, если они понятны только автору — тоже ничего хорошего. Hail to the Rainbow не всегда выдерживает этот непростой баланс, и иногда ломать голову придется довольно долго.

Пролететь дроном, чтобы посмотреть правильную последовательность нажатия кнопок. Разобраться в вентилях и трубах, чтобы заполучить застрявший в сопле фонтана ключ. Отвлечь роботов громкой музыкой, проехать по минному полю на автомобиле — все загадки перечислять не буду, так как это тоже, по сути, спойлер.

Автомобиль, кстати, тоже является неотъемлемой частью прохождения, и колесить по зимним пейзажам придется немало. Вообще «Радуга» регулярно пытается менять темп повествования, внедряя в него новые жанры — одними головоломками все же сыт не будешь. Вот вам погоня от робота-охотника на машине. Вот — спуск по каналу на лодке в обход смертельных препятствий. А вот — хоррор-вставка, где маленький Игнат прячется от металлического убийцы в подъезде собственного дома.

Флэшбеки из детства нам показывают регулярно. И в основном ностальгия, о которой было сказано в начале обзора, сосредоточена в этих сегментах. Причем дело не в отдельных элементах — фактически автор попытался воссоздать то самое детство тех, кому за 35. Типичный интерьер поздне- и постсоветской квартиры. Нарядная елка в углу, привычные на вид игрушки и фрагменты быта. Те самые дворы и те самые школы. Перечислять можно бесконечно — мы буквально попадаем (плюс-минус) в банк воспоминаний, общий для поколения.

К слову, Игнат в детстве показывает себя почти как агент Адам Дженсен из Deus Ex — постоянно «хакает» взрослые ограничения, лазает по вентиляции и так далее. Есть и отсылки к Гордону Фримену из Half-Life — помимо молчаливости героя, это монтировка, показанная в одной сцене под музыкальную тему из игры студии Valve.

Экшен на минималках

Несмотря на обилие всяких девайсов, Hail to the Rainbow вовсе не является иммерсивной. Взаимодействие с миром обычно носит четко предопределенный автором характер, а мир изобилует условностями. Например, мины не взрываются от прямого попадания из помпового ружья, а герой на лодке почему-то погибает от легкого прикосновения к определенным стенам. Электротехника годами лежит на улице на морозе, но сразу включается после нажатия кнопки.

Источник: скриншот автора из игры

То же можно сказать и про сражения — в целом для такой игры они сделаны неплохо, но местами достаточно неказисто, хотя положение дел спасает не такое уж большое количество экшена. Например, позабавила ситуация, когда робот-палач, который до этого в кат-сцене объявлял себя существом, во всем превосходящим человека, не мог поймать бегающего от него в трех стенах Игната. Притом что физическая подготовка у нашего персонажа страдает — он не может пробежать и 30 метров, чтобы не задохнуться и не перейти на шаг.

Бои в Hail to the Rainbow — это не какие-то арены, где нам нужно отстрелять всех нападающих на нас противников. Обычно это те же загадки, только в формате схватки — в духе «подмани большого робота к минам и взорви их».

Из выживания у нас здесь сразу несколько механик. Например, персонаж начинает терять здоровье. Также работает и голод, но он возникает просто по таймингу — утоляется, что логично, всякой тушенкой и батончиками, которые находим на местности. Батарейки тоже не бесконечные, а без них мы не можем читать электронные книги с важной для заданий и понимания лора информацией. И все-таки, если посмотреть на все это в целом, нельзя сказать, что Игнату приходится прямо выживать. Даже на максимальном уровне сложности мне в ходе прохождения всего хватало, включая шприцы с лечением и патроны для ружья.

Взросление и постапокалипсис

И получается интересная ситуация. С одной стороны — многие элементы в игре имеют массу шероховатостей, которые иногда затрудняют прохождение. Стрельба — совсем нереалистичная и как будто для галочки. Платформинг — иногда раздражающий, поскольку прыжки не везде работают понятно. Однако благодаря тому, что нас не развлекают чем-то одним слишком подолгу, в целом получается довольно увлекательный, хотя и неприхотливый геймплей.

Источник: скриншот автора из игры

Во многом потому что Hail to the Rainbow берет еще и своим смысловым содержанием. В игре немало интересных и иногда глубоких мыслей. Ностальгии по детству здесь противопоставляется взрослый мир, который, как ни странно, олицетворяют роботы — гротескные, нелепые, но при этом несущие угрозу. А сюжет в итоге получается не про то, как мир ребенка разрушается, сталкиваясь с реальностью. А про то, как ребенок в нашем персонаже погибает, осознавая, каким этот мир всегда являлся на самом деле.

На это работает и антураж. Постапокалипсис здесь ощущается так, как, наверное, он и ощущался на самом деле — не как место для увлекательного приключения, а как тоскливый трип по руинам былой жизни, без прикрас.