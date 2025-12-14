НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Сложный тест по истории: если ответите хотя бы на 8 из 10, вы уже знаток

А сколько заданий окажется по силам вам?

Говорят, прошлое надо помнить хотя бы ради того, чтобы совершать меньше ошибок в настоящем. И эта мысль полностью справедлива, когда речь заходит о наших тестах по истории. Ведь чем больше фактов вы помните, тем проще вам дадутся их задания.

В сегодняшнем тесте вас ждут 10 вопросов, касающихся самых разных эпох, деятелей и событий. Чтобы ответить на каждый из них, одних школьных знаний вряд ли хватит. Так что для идеального результата вам придется постараться.

1 / 10

Что произошло 14 декабря 1825 года?

  • Убийство царя

  • Соляной бунт

  • Восстание декабристов

  • Промышленный переворот

2 / 10

Какая из жен декабристов первой отправилась в Сибирь вслед за мужем?

  • Екатерина Трубецкая

  • Александра Муравьева

  • Мария Волконская

  • Елизавета Нарышкина

3 / 10

Что такое избранная рада?

  • Небольшой кружок близких Ивану IV людей

  • Народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы

  • Высший совет при князе

  • Орган, управляющий личными землями

4 / 10

Что снял с себя первый факелоносец эстафеты олимпийского огня Игр 1948 года в Лондоне?

  • Ответственность

  • Судимость

  • Форму и оружие

  • Обувь

5 / 10

Из чего в 1924 году построили первый вариант Мавзолея Ленина?

  • Из дерева

  • Из мрамора

  • Из красного кирпича

  • Из белого камня

6 / 10

Из-за чего в Канаде в XIX веке начали строить одноразовые корабли?

  • Из-за частых штормов

  • Из-за резкого похолодания

  • Из-за избытка леса

  • Из-за повышения пошлин на древесину

7 / 10

Кто командовал русскими войсками в сражение при Гросс-Егерсдорфе?

  • Румянцев

  • Салтыков

  • Апраксин

  • Фермор

8 / 10

С помощью чего Ярослав Мудрый стремился укрепить положение Руси?

  • Казней и пыток

  • Торговых отношений

  • Династических браков

  • Обещаний и уговоров

9 / 10

Сколько всего было русско-турецких войн?

  • Одна

  • Семь

  • Двенадцать

  • Четырнадцать

10 / 10

Что послужило началом установления в Древней Руси новой системы сбора дани «уроков» и «погостов»?

  • Деятельность княгини Ольги

  • Принятие «Русской правды»

  • Деятельности князя Игоря

  • Походы князя Святослава

