Сложный тест по истории: если ответите хотя бы на 8 из 10, вы уже знаток

Говорят, прошлое надо помнить хотя бы ради того, чтобы совершать меньше ошибок в настоящем. И эта мысль полностью справедлива, когда речь заходит о наших тестах по истории. Ведь чем больше фактов вы помните, тем проще вам дадутся их задания.
В сегодняшнем тесте вас ждут 10 вопросов, касающихся самых разных эпох, деятелей и событий. Чтобы ответить на каждый из них, одних школьных знаний вряд ли хватит. Так что для идеального результата вам придется постараться.
Что произошло 14 декабря 1825 года?
Убийство царя
Соляной бунт
Восстание декабристов
Промышленный переворот
Какая из жен декабристов первой отправилась в Сибирь вслед за мужем?
Екатерина Трубецкая
Александра Муравьева
Мария Волконская
Елизавета Нарышкина
Что такое избранная рада?
Небольшой кружок близких Ивану IV людей
Народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы
Высший совет при князе
Орган, управляющий личными землями
Что снял с себя первый факелоносец эстафеты олимпийского огня Игр 1948 года в Лондоне?
Ответственность
Судимость
Форму и оружие
Обувь
Из чего в 1924 году построили первый вариант Мавзолея Ленина?
Из дерева
Из мрамора
Из красного кирпича
Из белого камня
Из-за чего в Канаде в XIX веке начали строить одноразовые корабли?
Из-за частых штормов
Из-за резкого похолодания
Из-за избытка леса
Из-за повышения пошлин на древесину
Кто командовал русскими войсками в сражение при Гросс-Егерсдорфе?
Румянцев
Салтыков
Апраксин
Фермор
С помощью чего Ярослав Мудрый стремился укрепить положение Руси?
Казней и пыток
Торговых отношений
Династических браков
Обещаний и уговоров
Сколько всего было русско-турецких войн?
Одна
Семь
Двенадцать
Четырнадцать
Что послужило началом установления в Древней Руси новой системы сбора дани «уроков» и «погостов»?
Деятельность княгини Ольги
Принятие «Русской правды»
Деятельности князя Игоря
Походы князя Святослава