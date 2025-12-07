НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Хотя бы базовые знания сохранились? Пройдите этот тест по географии, с которым справится школьник

А вот взрослым придется вспоминать давно забытые уроки

Пройдите этот тест по географии | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пройдите этот тест по географии

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Человеческий мозг удивителен — он способен годами хранить знания, полученные десятилетия назад. Ведь многие до сих пор могут без запинки рассказать выученное в восьмом классе стихотворение, а таблица умножения, с которой мучаются ученики начальной школы, у взрослого человека отскакивает от зубов.

А что насчет других предметов? Например, географии. Помните ли вы наизусть расположение всех стран на карте мира, или теперь приходится выстраивать маршрут в навигаторе, чтобы добраться до супермаркета на соседней улице?

Чтобы проверить, насколько крепко у вас в голове сидят полученные на уроках знания, пройдите наш тест. Любой школьник легко с ним справится, а вот взрослым придется порыться в недрах памяти, чтобы набрать максимальный балл.

Тест по географии
1 / 7

Как называется место, где река впадает в другой водоем?

  • Приток

  • Устье

  • Русло

Вы уже проходили наш предыдущий выпуск теста по географии? Проверьте, вдруг у вас получится набрать максимальный балл.

А если вы в целом решили освежить в памяти школьную программу, то пройдите этот тест по русскому языку.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Город Страна Водоем
Комментарии
Гость
10 минут
Не понимаю, почему задания должны отсеивать знания, а не проверять их?
Гость
7 минут
Иногда забываешь, насколько много знал в детстве.
Гость
