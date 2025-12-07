Хотя бы базовые знания сохранились? Пройдите этот тест по географии, с которым справится школьник

Человеческий мозг удивителен — он способен годами хранить знания, полученные десятилетия назад. Ведь многие до сих пор могут без запинки рассказать выученное в восьмом классе стихотворение, а таблица умножения, с которой мучаются ученики начальной школы, у взрослого человека отскакивает от зубов.
А что насчет других предметов? Например, географии. Помните ли вы наизусть расположение всех стран на карте мира, или теперь приходится выстраивать маршрут в навигаторе, чтобы добраться до супермаркета на соседней улице?
Чтобы проверить, насколько крепко у вас в голове сидят полученные на уроках знания, пройдите наш тест. Любой школьник легко с ним справится, а вот взрослым придется порыться в недрах памяти, чтобы набрать максимальный балл.
Как называется место, где река впадает в другой водоем?
Приток
Устье
Русло
