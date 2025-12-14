Всюду ориентируетесь как дома или заплутаете в своем же дворе? Пройдите этот сложный тест по географии

Кажется, каждый без запинки сможет ответить на легкие вопросы по географии, которые мы помним с детства. Например, назвать самое глубокое в мире озеро или сказать, как называется высочайшая вершина на Земле.
А если вопрос будет сложнее? Сможете ли вы тогда похвастать непревзойденными знаниями по географии? Чтобы это проверить, предлагаем пройти наш тест из семи вопросов. Если сможете справиться с заданием без единой ошибки, то звание главного знатока точно ваше!
Какая страна занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти?
Саудовская Аравия
Россия
Венесуэла
