Всюду ориентируетесь как дома или заплутаете в своем же дворе? Пройдите этот сложный тест по географии

Всюду ориентируетесь как дома или заплутаете в своем же дворе? Пройдите этот сложный тест по географии

Проверьте, как хорошо вы знакомы с этим предметом

346
Пройдите сложный тест по географии | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПройдите сложный тест по географии | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пройдите сложный тест по географии

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Кажется, каждый без запинки сможет ответить на легкие вопросы по географии, которые мы помним с детства. Например, назвать самое глубокое в мире озеро или сказать, как называется высочайшая вершина на Земле.

А если вопрос будет сложнее? Сможете ли вы тогда похвастать непревзойденными знаниями по географии? Чтобы это проверить, предлагаем пройти наш тест из семи вопросов. Если сможете справиться с заданием без единой ошибки, то звание главного знатока точно ваше!

ТестПройден 82 раза
Тест по географии
1 / 7

Какая страна занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти?

  • Саудовская Аравия

  • Россия

  • Венесуэла

Попробуйте пройти предыдущий выпуск нашего теста с вопросами по географии. Уверены, что справиться с ним будет не так уж просто!

Если вы без запинки можете ответить, какой город является столицей Уганды, то вам стоит пройти этот тест.

Для знатоков СССР мы подготовили быструю викторину. Попробуйте угадать, как в прошлом столетии использовали предмет, изображенный на фото. Сейчас такие редко где можно увидеть.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Вопрос Столица Водоем
Комментарии
3
Гость
1 час
Искал бы лучше интересные факты, а не проверял знания, как в школе.
Гость
1 час
Тест больше для школьников, чем для взрослых.
Читать все комментарии
Гость
