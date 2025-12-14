Всюду ориентируетесь как дома или заплутаете в своем же дворе? Пройдите этот сложный тест по географии

Пройдите сложный тест по географии Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Кажется, каждый без запинки сможет ответить на легкие вопросы по географии, которые мы помним с детства. Например, назвать самое глубокое в мире озеро или сказать, как называется высочайшая вершина на Земле.

А если вопрос будет сложнее? Сможете ли вы тогда похвастать непревзойденными знаниями по географии? Чтобы это проверить, предлагаем пройти наш тест из семи вопросов. Если сможете справиться с заданием без единой ошибки, то звание главного знатока точно ваше!

Тест Пройден 82 раза Тест по географии 1 / 7 Какая страна занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти? Саудовская Аравия

Россия

Венесуэла Продолжить

Попробуйте пройти предыдущий выпуск нашего теста с вопросами по географии. Уверены, что справиться с ним будет не так уж просто!

Если вы без запинки можете ответить, какой город является столицей Уганды, то вам стоит пройти этот тест.