Думаете, что Тольятти в Италии? Пройдите этот сложный тест по географии

Ответьте правильно на семь вопросов из нашего теста, а в комментариях делитесь результатами. Уверены, чтобы набрать максимальный балл, вам придется попотеть.

Наступило то самое время, когда можно без зазрения совести отвлечься от домашних дел и посвятить пять минут саморазвитию. Предлагаем проверить, как хорошо вы знакомы с таким предметом как география.

Не останавливайтесь на одном тесте! Эти 10 вопросов помогут определить широту вашего кругозора. Чтобы собрать их, мы покопались в энциклопедиях и учебниках.

Кстати, а предыдущий выпуск нашего теста по географии вы уже проходили? Если нет, советуем сделать это как можно быстрее. Правила те же — семь вопросов и звание главного эрудита за максимальное количество правильных ответов.

Ну, а если просто хочется расслабиться и поностальгировать, загляните в нашу постоянную рубрику выходного дня «Вечерняя викторина». Там вас ждут вопросы о том, как использовали тот или иной предмет СССР, изображенный на фото.