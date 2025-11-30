НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Думаете, что Тольятти в Италии? Пройдите этот сложный тест по географии

Думаете, что Тольятти в Италии? Пройдите этот сложный тест по географии

Если получится ответить на все вопросы правильно, можете считать себя настоящим эрудитом

Пройдите этот тест по географии

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пройдите этот тест по географии

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Наступило то самое время, когда можно без зазрения совести отвлечься от домашних дел и посвятить пять минут саморазвитию. Предлагаем проверить, как хорошо вы знакомы с таким предметом как география.

Ответьте правильно на семь вопросов из нашего теста, а в комментариях делитесь результатами. Уверены, чтобы набрать максимальный балл, вам придется попотеть.

ТЕСТПройден 13 раз
Тест по географии
1 / 7

Какой город является столицей Уганды?

  • Найроби

  • Мубенде

  • Кампала

Не останавливайтесь на одном тесте! Эти 10 вопросов помогут определить широту вашего кругозора. Чтобы собрать их, мы покопались в энциклопедиях и учебниках.

Кстати, а предыдущий выпуск нашего теста по географии вы уже проходили? Если нет, советуем сделать это как можно быстрее. Правила те же — семь вопросов и звание главного эрудита за максимальное количество правильных ответов.

Ну, а если просто хочется расслабиться и поностальгировать, загляните в нашу постоянную рубрику выходного дня «Вечерняя викторина». Там вас ждут вопросы о том, как использовали тот или иной предмет СССР, изображенный на фото.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
Гость
15 минут
А что, в России есть города, которые вызывают такие же географические споры, как и в Италии?
Гость
14 минут
Непонятно, почему путают Италию с другими странами? Может, тест покажет интересные закономерности.
Гость
