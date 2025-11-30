Думаете, что Тольятти в Италии? Пройдите этот сложный тест по географии

Наступило то самое время, когда можно без зазрения совести отвлечься от домашних дел и посвятить пять минут саморазвитию. Предлагаем проверить, как хорошо вы знакомы с таким предметом как география.
Ответьте правильно на семь вопросов из нашего теста, а в комментариях делитесь результатами. Уверены, чтобы набрать максимальный балл, вам придется попотеть.
Какой город является столицей Уганды?
Найроби
Мубенде
Кампала
