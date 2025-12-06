Если вы такой не видели, угадать будет трудно: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Отдохните, расслабьтесь и пройдите новый выпуск нашей еженедельной рубрики «Вечерняя викторина», посвященный необычным предметам времен СССР. Сейчас многие вещи из той эпохи кажутся весьма своеобразными и даже странными, однако в прошлом столетии их активно использовали. А часть таких атрибутов была и вовсе незаменима в быту.

Один из таких предметов мы отыскали на сайте «Авито». Посмотрите на фото и попробуйте отгадать, как его использовали во времена СССР. Без подсказок, как обычно, не оставим. Выбрать правильный ответ нужно из трех предложенных вариантов.