Если вы такой не видели, угадать будет трудно: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Если вы такой не видели, угадать будет трудно: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Попробуйте выбрать правильный вариант из трех

515
Как использовали этот предмет в СССР | Источник: Avito.ru

Как использовали этот предмет в СССР

Источник:

Avito.ru

Отдохните, расслабьтесь и пройдите новый выпуск нашей еженедельной рубрики «Вечерняя викторина», посвященный необычным предметам времен СССР. Сейчас многие вещи из той эпохи кажутся весьма своеобразными и даже странными, однако в прошлом столетии их активно использовали. А часть таких атрибутов была и вовсе незаменима в быту.

Один из таких предметов мы отыскали на сайте «Авито». Посмотрите на фото и попробуйте отгадать, как его использовали во времена СССР. Без подсказок, как обычно, не оставим. Выбрать правильный ответ нужно из трех предложенных вариантов.

  • Обогреватель;

  • громкоговоритель;

  • мини-вентилятор.

Что это за предмет

Перед вам громкоговоритель «Зенит 305». Обычно его вешали в квартиру, и использовали как радио: слушали новости, музыку и оперативные сообщения. А уже в век появления компьютеров некоторые рачительные хозяева доставали «Зенит 305» с полок и использовали как дополнительный динамик для компьютера.

Вы уже прошли предыдущий выпуск нашей еженедельной викторины? Если нет, то скорее пробуйте.

На сколько вы оцениваете свои географические познания? Проверить, стоит ли вам снова взять в руки атлас, можно с помощью нашего тематического теста. Лишь тот, кто ответит правильно на все вопросы, может считать себя настоящим знатоком.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Комментарии
5
Гость
1 час
Может быть, это что-то из пионерской атрибутики?
Гость
1 час
А у меня дома таких вещей точно не было, значит, что-то редкое и необычное.
Читать все комментарии
Гость
