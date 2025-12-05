«Я был просто в шоке!»: ярославец раскрыл изнанку шоу «Битва шефов»

Сырники ярославца покроили шефов Источник: «Битва шефов» 21 серия от 25.11.25 \ «Пятница!»

24-летний ярославец Давид Миркович снялся в шоу «Битва шефов», выпуск вышел вечером 25 ноября. Давид изначально подавал заявку на другой проект, но у того закончились съёмки. В итоге ярославцу написал редактор канала «Пятница!» и предложил пойти на «Битву шефов».

В самом шоу Давид рассказал, что мечтает стать телеведущим. Раньше он уже снимался в других проектах: «Битве экстрассенсов», «Быстрых свиданиях», «Чадо из ада», «А если это любовь?», и других. Перед тем, как Ренат Агзамов и Константин Ивлев начали пробовать его блюдо, он прочитал собственное стихотворение про «Битву шефов» и станцевал.

Давид представил сырники по рецепту своей бабушки: использовал рисовую муку, вместо обычной, и добавил к ним варенье, которое тоже готовил сам.

Ярославец не ожидал, что пройдет дальше отборочного этапа Источник: Давид Миркович

Пока Ренат Агзамов задавал вопросы участнику, Константин Ивлев заметил недочет в блюде:

«Ты не протирал через сито творог, да? Протирают для того, чтобы не было шероховатостей внутри и текстура была гладкая».

Но несмотря на замечание, Константин всё же сказал своё заветное «да». Вслед за ним высказался и Ренат:

«Сырники нежнейшие. Малиновый соус просто потрясающий. По сахару, по вкусу, наверное, это изделие на данный момент самое лучшее в этой серии. Давид, я говорю да, и хочу видеть тебя в своей команде. Ты первый участник, кто получил два да»

Давид выбрал команду Рената и перешёл в следующий этап.

«Когда я ехал, я не планировал даже, что пройду в следующий этап. Я был просто в шоке. Я прошёл дальше? Обалдеть! Учитывая, что я не профессиональный шеф-повар, а скорее любитель, я считаю, что это успех!» — поделился своими впечатлениями с 76.RU Давид.

На следующем этапе у ярославца возникли трудности Источник: «Битва шефов» 21 серия от 25.11.25 \ «Пятница!»

Отобранным участникам в первом этапе надо было приготовить грузинское блюдо — чкмерули. Здесь начались сложности, ведь Давид не знал, что это такое.

Шкмерули (чкмерули) — блюдо западно-грузинской кухни, представляющее собой жареную курицу в молочно-чесночном соусе.

«А её точно надо запекать? А сливки когда вообще добавлять? Мадина, помоги!» — эмоционально обращался ярославец к другой участнице съёмок.

Давид поделился, что во время шоу была очень дружеская атмосфера, хоть и суматошная.

«Мы в гримёрке вместе попробовали меренговый рулет, который был в выпуске. В чатике потом обсуждали, просили рецептик. И вообще было ощущение сплоченности, заряженности, а я всех подбадривал»

Давид среди последних представлял готовое блюдо.

«Я, конечно, не уверен, та ли это Грузия, но я взял две грудки, размял их, взял вот эту вот штучку… Я подумал — это красный перец. Но не понимаю по запаху. Сделал два соуса: один сливочный, а во второй взял немножко кинзы, петрушки, чеснока и грецкого ореха. У меня Грузия ассоциируется почему-то с гранатом, я его сюда тоже — шпуньк! Подумал, что это, может быть, не совсем то блюдо, которое должно быть, но это всё можно положить в лепёшечку. И я очень люблю помидорки черри и базилик. Базилик — это больше Италия, а не Грузия, но мне захотелось его сюда пришпандюрить», — описал своё блюдо Давид.

Шеф счел, что курица сырая Источник: «Битва шефов» 21 серия от 25.11.25 \ «Пятница!»

Ренат Агзамов заметил, что у Давида сырая курица, и с удивлением смотрел на участника, когда тот не мог назвать специю, которую добавил. Хотя Давид в ответ сказал, что мясо розовое как раз от этих пряностей, и добавил, что сам пробовал на вкус. Шеф похвалил ярославца, но в следующий этап не взял.

Давид рассказал, что съёмки выпуска длились с 9 утра до 5 часов вечера. Утром участников загримировали, затем они подписали документы. После этого все отправились украшать блюда и сниматься в интервью, где рассказывали о себе. Затем уже шёл сам кастинг, куда каждого вызывали по одному по списку, и этапы с готовкой команд. А между этим у участников записывали их впечатления. Всё снималось нон-стопом.

«Всё что происходило в кадре — все наши эмоции, впечатления, — всё так и было на самом деле», — отмечает Давид.