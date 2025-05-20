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Развлечения «На вкус просто взрыв башки»: повар из Ярославля поразил блюдом шефа Константина Ивлева

«На вкус просто взрыв башки»: повар из Ярославля поразил блюдом шефа Константина Ивлева

Владимир Карпов принял участие в шоу на телеканале «Пятница!»

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4 комментария
Владимир Карпов из Ярославля принял участие в кулинарном шоу | Источник: телеканал «Пятница!»Владимир Карпов из Ярославля принял участие в кулинарном шоу | Источник: телеканал «Пятница!»

Владимир Карпов из Ярославля принял участие в кулинарном шоу

Источник:

телеканал «Пятница!»

Повар и экс-кандидат в депутаты Госдумы из Ярославля 31-летний Владимир Карпов принял участие в шоу на телеканале «Пятница!». Он попал на кастинг «Битвы шефов» (16+) — кулинарного поединка именитых поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова.

На кастинг в шоу Владимир принес пельмени с рыбой «Ярославские ушки». Он решил удивить звездных поваров проекта традиционным блюдом столицы Золотого кольца.

«Битва шефов» — шоу, которое выходит каждую неделю на телеканале «Пятница!». Константин Ивлев и Ренат Агзамов отбирают лучших поваров к себе в команду и передают им свое мастерство. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов избавляются от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Выпуск с участием Владимира вышел вечером 19 мая. Сам Владимир рассказал, что он занимается организацией различных мероприятий, а готовкой увлекся, поскольку живет один с 18-ти лет.

Повара были удивлены, увидев ярушки.

«Пельмени у нас сегодня будут с щукой и судаком, которые, соответственно, из Волги. Ну и, подается в прекрасном рыбном бульоне», — рассказал Владимир.

Именитые повара не сразу поняли, что в тарелке | Источник: «Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025Именитые повара не сразу поняли, что в тарелке | Источник: «Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025

Именитые повара не сразу поняли, что в тарелке

Источник:

«Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025

Шеф-повар Константин Ивлев остался доволен угощением.

«Все в этом блюде шикарно. На вкус вообще просто взрыв башки. Очень вкусно. Конечно, это блюдо настолько красивое, что ему не хватает какого-то благородства. Была бы тарелка такая же вторая, и ты бы так вынес, было бы очень круто. Очень вкусно. И даже, наверное, признаюсь тебе, что никогда не ел таких вкусных рыбных пельменей. Однозначно, да», — высказался Константин Ивлев.

Константин Ивлев и Ренат Агзамов оценили блюда участников | Источник: телеканал «Пятница!»Константин Ивлев и Ренат Агзамов оценили блюда участников | Источник: телеканал «Пятница!»

Константин Ивлев и Ренат Агзамов оценили блюда участников

Источник:

телеканал «Пятница!»

Следующим слово взял Ренат Агзамов.

«Владимир, действительно, очень вкусные пельмени. Здесь нечего добавить. И, вы знаете, вы удивили не только Константина, но и меня. И, скажу, получилось все. Вообще все», — рассказал именитый шеф-повар.

Оба шефа допустили его до следующего этапа и Владимир решил, что он хочет быть в команде Рената Агзамова.

Владимира допустили до следующего испытания | Источник: «Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025Владимира допустили до следующего испытания | Источник: «Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025

Владимира допустили до следующего испытания

Источник:

«Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025

Когда повара набрали в свои команды по шесть поваров, участники приступили к следующему испытанию. Им предстояло приготовить чахохбили, бланкет из телятины, профитроли и блюда с северными ягодами.

Владимир состязался в кулинарном мастерстве с другими поварами

Источник:

«Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025

Владимир не прошел в следующий этап, поскольку ему не удалось впечатлить поваров своим чахохбили. Его выгнали с шоу первым.

«Понимаю, что это шоу, но оно, в первую очередь, кулинарное. И здесь, конечно же, место поварам», — отреагировал Владимир.

В дальнейшем шоу прошло без участия ярославца. Полный выпуск можно посмотреть здесь.

Владимира Карпова в Ярославле знают многие. В 2021 году он баллотировался в депутаты Госдумы восьмого созыва от партии «Новые люди». В свое время занимал должность начальника отдела поддержки молодежных и социальных инициатив мэрии Ярославля.

Но политическая карьера Владимира пока не сложилась — он не набрал достаточное количество голосов, чтобы стать депутатом Госдумы. Однако Владимир продолжает общественную жизнь — ведет свой телеграм-канал, где рассуждает о развитии Ярославля и области, участвует в различных мероприятиях и организовывает их.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Битва шефов Телеканал Пятница! Шоу
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Комментарии
4
Гость
44 минуты
Вкусняшка!
Гость
30 минут
невероятно, чудодейственно, даже ямы на дорогах начали закрываться, сами.
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