«На вкус просто взрыв башки»: повар из Ярославля поразил блюдом шефа Константина Ивлева

Владимир Карпов из Ярославля принял участие в кулинарном шоу Источник: телеканал «Пятница!»











Повар и экс-кандидат в депутаты Госдумы из Ярославля 31-летний Владимир Карпов принял участие в шоу на телеканале «Пятница!». Он попал на кастинг «Битвы шефов» (16+) — кулинарного поединка именитых поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова.

На кастинг в шоу Владимир принес пельмени с рыбой «Ярославские ушки». Он решил удивить звездных поваров проекта традиционным блюдом столицы Золотого кольца.

«Битва шефов» — шоу, которое выходит каждую неделю на телеканале «Пятница!». Константин Ивлев и Ренат Агзамов отбирают лучших поваров к себе в команду и передают им свое мастерство. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов избавляются от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Выпуск с участием Владимира вышел вечером 19 мая. Сам Владимир рассказал, что он занимается организацией различных мероприятий, а готовкой увлекся, поскольку живет один с 18-ти лет.

Повара были удивлены, увидев ярушки.

«Пельмени у нас сегодня будут с щукой и судаком, которые, соответственно, из Волги. Ну и, подается в прекрасном рыбном бульоне», — рассказал Владимир.

Именитые повара не сразу поняли, что в тарелке Источник: «Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025











Шеф-повар Константин Ивлев остался доволен угощением.

«Все в этом блюде шикарно. На вкус вообще просто взрыв башки. Очень вкусно. Конечно, это блюдо настолько красивое, что ему не хватает какого-то благородства. Была бы тарелка такая же вторая, и ты бы так вынес, было бы очень круто. Очень вкусно. И даже, наверное, признаюсь тебе, что никогда не ел таких вкусных рыбных пельменей. Однозначно, да», — высказался Константин Ивлев.

Константин Ивлев и Ренат Агзамов оценили блюда участников Источник: телеканал «Пятница!»











Следующим слово взял Ренат Агзамов.

«Владимир, действительно, очень вкусные пельмени. Здесь нечего добавить. И, вы знаете, вы удивили не только Константина, но и меня. И, скажу, получилось все. Вообще все», — рассказал именитый шеф-повар.

Оба шефа допустили его до следующего этапа и Владимир решил, что он хочет быть в команде Рената Агзамова.

Владимира допустили до следующего испытания Источник: «Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025











Когда повара набрали в свои команды по шесть поваров, участники приступили к следующему испытанию. Им предстояло приготовить чахохбили, бланкет из телятины, профитроли и блюда с северными ягодами.

Владимир состязался в кулинарном мастерстве с другими поварами Источник: «Битва шефов» (16+), телеканал «Пятница!» выпуск от 19.05.2025

Владимир не прошел в следующий этап, поскольку ему не удалось впечатлить поваров своим чахохбили. Его выгнали с шоу первым.

«Понимаю, что это шоу, но оно, в первую очередь, кулинарное. И здесь, конечно же, место поварам», — отреагировал Владимир.

В дальнейшем шоу прошло без участия ярославца. Полный выпуск можно посмотреть здесь.

Владимира Карпова в Ярославле знают многие. В 2021 году он баллотировался в депутаты Госдумы восьмого созыва от партии «Новые люди». В свое время занимал должность начальника отдела поддержки молодежных и социальных инициатив мэрии Ярославля.