Фуд-блогер из Ярославля снялась в новом шоу Константина Ивлева

26-летняя Ксения Дрозд показала свои кулинарные способности на ТВ

66
Блогер из Ярославля снялась в программе на телеканале «Пятница!» | Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»Блогер из Ярославля снялась в программе на телеканале «Пятница!» | Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогер из Ярославля снялась в программе на телеканале «Пятница!»

Источник:

пресс-служба телеканала «Пятница!»

Фуд-блогер Ксения Дрозд из Ярославля приняла участие в новом проекте шефа Константина Ивлева «Полная посадка». Выпуск с ее участием вышел на телеканале «Пятница!» 24 сентября.

По правилам программы в каждом выпуске команда поваров-любителей обслуживает ресторан «Шеф by Ивлев» во время полной посадки. Перед открытием ресторана участники проходят мастер-класс у Константина Ивлева.

«Шоу построено на игре контрастов. Мы не просто обучаем участников ресторанному бизнесу — мы открываем для них мир новых и необычных блюд. Когда человек становится блогером или домашним кондитером, он думает, что легко может работать или даже управлять рестораном. Но это не так. Работа на профессиональной кухне — совершенно другая реальность», — рассказал Константин Ивлев.

На съемках 26-летняя Ксения Дрозд поделилась, что восемь лет проработала официанткой в ресторане. Сейчас ярославна ведет блог в соцсетях, где публикует обзоры ресторанов и кафе.

В шоу соревновались две команды — мужская и женская. Каждая должна была приготовить заказы для полного зала гостей. Среди посетителей оказалась актриса Екатерина Волкова.

С задачей лучше справилась женская команда, в составе которой была Ксения. Общая выручка ресторана в этот день составила 251 тысячу рублей.

А вы смотрите кулинарные шоу с Константином Ивлевым?

Да
Нет
Раньше смотрел(а)
Не смотрю телевизионные проекты
Свой вариант напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Гость
2 минуты
Не все фуд-блогеры могут попасть на ТВ, это говорит о высоком уровне.
Гость
3 минуты
Интересно, какие рецепты она покажет. Надо будет посмотреть.
Читать все комментарии
