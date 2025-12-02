«Это ваш месяц»: Тамара Глоба назвала главного счастливчика декабря

Для Овна декабрь — месяц значительных перемен. Вы будете путешествовать и искать вдохновение вдали от привычного круга знакомых. Не бойтесь быть активными и даже настойчивыми, целеустремленность приведет вас к успеху. Однако, получив желаемое, сохраняйте разум холодным и будьте внимательны к договорам и соглашениям, которые вам предлагают.

— Начиная со второй половины декабря, вы должны поставить перед собой важные цели. Если вы занимаетесь спортом, какими-либо силовыми практиками, делами, которые касаются продвижения в карьере, необходима осторожность, — предупреждает Тамара Глоба.

В декабре не отказывайтесь от помощи близких, особенно женщин. Они станут двигателем в вашей карьере и личной жизни.