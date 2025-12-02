«Это ваш месяц»: Тамара Глоба назвала главного счастливчика декабря

Декабрь — время ставить цели и учиться идти к ним в команде. Многие знаки зодиака почувствуют, что вместе с единомышленниками работается лучше, а дома становится уютнее, когда вся семья собирается за столом. Однако астролог Тамара Глоба считает, что также важно в окружении других людей не потерять самого себя в чужих проблемах и амбициях, а наоборот, громко заявлять о себе. Одному знаку зодиака это удастся сделать легче других — рассказываем кому.
Овен
Для Овна декабрь — месяц значительных перемен. Вы будете путешествовать и искать вдохновение вдали от привычного круга знакомых. Не бойтесь быть активными и даже настойчивыми, целеустремленность приведет вас к успеху. Однако, получив желаемое, сохраняйте разум холодным и будьте внимательны к договорам и соглашениям, которые вам предлагают.
— Начиная со второй половины декабря, вы должны поставить перед собой важные цели. Если вы занимаетесь спортом, какими-либо силовыми практиками, делами, которые касаются продвижения в карьере, необходима осторожность, — предупреждает Тамара Глоба.
В декабре не отказывайтесь от помощи близких, особенно женщин. Они станут двигателем в вашей карьере и личной жизни.
Телец
Тельцам в декабре придется пересмотреть взгляды на личную жизнь. Грядут новые знакомства или восстановление утраченных связей, о которых вы уже и думать забыли.
Пока личная жизнь бурлит, в деловой сфере могут возникнуть трудности. Возможны разногласия с коллегами или партнерами. Но это не скажется на вашем финансовом положении. В декабре вы сможете заработать больше обычного.
Вторая половина месяца обещает приятные сюрпризы вдали от родного дома. Это период активных действий и выгодных сделок. Возможно, именно в это время вы встретите того самого человека, который заставит ваше сердце биться быстрее.
Тамара Глоба советует не расслабляться к концу месяца. Так как именно тогда представителей знака ждут сюрпризы.
— Последние дни декабря будут наиболее интересны для Тельца. Это время реализации планов, время успеха, — поделилась астролог.
Близнецы
Для Близнецов сильной стороной в декабре станет сотрудничество. Главное — правильно найти союзников и партнеров, следуя своей интуиции. Коллеги поддержат вас в достижении целей, поэтому старайтесь избегать конфликтов на работе.
— Обратите внимание на то, что нужно опираться на сиюминутные события, которые касаются людей успешных и авторитетных. Идите с ними в ногу. Выберите себе удачных партнеров и вместе с ними продвигайте свои дела, — предлагает астролог.
Если вы сможете наладить контакт с правильными людьми, то они помогут вам не только в карьере, но и в денежных вопросах. Вы также получите опору от родных и близких людей. Однако даже с такой сильной поддержкой не забывайте считать, сколько денег у вас осталось в кошельке, — в конце месяца вас ждут большие траты.
Рак
Раки в начале месяца будут заботиться о близких. Уделите внимание детям и родителям, им нужна ваша поддержка. Особенно будьте осторожны со словами, ваши резкие и небрежно брошенные фразы могут сильно ранить окружающих.
Когда почувствуете уверенность внутри семьи, начинайте двигаться вперед в профессиональных начинаниях.
— Вторая половина месяца принесет новые возможности и предложения, удачу в учебе и повышение квалификации. Пользуйтесь ими в текущее время, потому что успех сопровождает вас и предвещает крупную прибыль, — поделилась Тамара Глоба.
Активная командная работа совместно с коллегами и партнерами будет намного эффективнее, чем если вы будете тянуть какую-то задачу в одиночку. Последние числа декабря порадуют крупной премией и важными договоренностями.
Лев
Львы с начала декабря на кураже. У вас вагон энергии и идей, которые вы хотите как можно скорее воплотить в жизнь. Творческая искра может касаться не только рабочих процессов, но и дома: тем более пора украшать жилье к праздникам, запаковывать подарки и придумывать, какие салаты приготовить на новогоднюю ночь.
Энтузиазма может поубавиться, если вы не получите внимания и признания окружающих, так что всеми идеями лучше делиться, а не прятать в себе. Также не отказывайтесь от выступлений и участия в спортивных соревнованиях, на них вас ждет успех.
— В конце месяца не упускайте из внимания вопросы своих обязательств, а также дела, касающиеся здоровья. Будьте осторожны в авантюрах, которые вам могут предложить в последнюю неделю декабря, — предупреждает астролог.
Дева
Девам в декабре стоит уделить больше внимания своему жилищу. С первых чисел месяца займитесь решением домашних вопросов: ремонт, покупка квартиры, создание уюта, на которое давно не получалось выкроить время. Не упускайте из вида также отношения с домочадцами.
— Будьте внимательны к родственникам, постарайтесь не спорить и не портить отношения, чтобы потом не пожалеть, — рекомендует Девам Тамара Глоба.
В середине месяца возможны денежные сделки, которые лучше проверять дважды и под контролем специалистов. Перед праздниками найдите время для детей и своего здоровья, особенно если вас что-то давно беспокоит.
Весы
У Весов в декабре сильно изменится окружение. Некоторые близкие люди покинут ваш круг общения, зато появятся новые интересные лица. Особенно астролог советует сблизиться с теми, чьи ценности вы разделяете. Единомышленники придут к вам на выручку на работе и в личных делах.
Вторая половина месяца — отличное время, чтобы пойти учиться или поговорить с начальством о вашем повышении и развитии в компании.
— В конце месяца будьте внимательны к жилищным вопросам. Потребуется внимание к коммуникациям, а также к тому, что происходит в вашем доме. Берегите своих близких и займитесь тем, что относится к обустройству жилья и дизайну, — рассказала Тамара Глоба.
Скорпион
«Язык мой — враг мой», не раз подумают Скорпионы в декабре. Желание пошутить или съязвить может сыграть с вами злую шутку.
— Будьте внимательны к своим словам, не бросайте их на ветер. Случайная фраза может испортить ваши отношения с людьми, которые вас окружают, с близкими, с теми, с кем вы работаете или хотите завести какое-либо дело, — предостерегает астролог.
В первую половину месяца займитесь вопросом увеличения дохода и накопления капитала. Не стесняйтесь первыми идти на контакт и просить помощи у родственников и друзей, если не хотите упасть в долговую яму в декабре.
Весь месяц вас ждет удача в учебе и карьерный рост на работе. Главное — научиться разделять задачи с другими.
Стрелец
Стрельцы в декабре на коне. Вы по-новому откроетесь для окружающих вас людей и станете для них новым лидером.
— Декабрь — это ваш месяц. Во многом внимание будет приковано к вашему вкусу, вашим личным отношениям, к вашей энергии. Многие люди будут полагаться на вас, буквально верить вам, — поделилась Тамара Глоба.
После бодрого и воодушевляющего начала месяца пойдет спад после 10 декабря. У вас будут неприятности из-за слухов и интриг в коллективе. Держите ухо востро и фильтруйте информацию, исходящую от окружающих.
Козерог
У Козерогов в декабре наступает время обновлений и подготовки к новым целям. Вы готовы к началу масштабных изменений, стоит лишь осмотреться и увидеть скрытые возможности. Первую половину месяца обсуждайте свои планы с другими, но не переходите к активным действиям, так как вас ждут разочарования.
— В конце первой и в начале второй недели декабря возможны срывы деловых и личных планов. Однако вас будут поддерживать друзья и семья, — считает астролог.
Развитие начнется со второй половины месяца. К этому времени вы сможете привлечь единомышленников к вашим проектам, и они сделают половину трудов за вас.
В конце месяца можно будет наконец расслабиться: работа уйдет на второй план, а всё ваше внимание заберут приятные домашние хлопоты и личная жизнь.
Водолей
Водолею декабрь дарит возможность окунуться в семейные заботы и почувствовать поддержку со стороны старшего поколения. Возможно, накануне праздников выйдут на связь старые знакомые или дальние родственники, которые помогут вам в будущем.
На работе будет не всё гладко, готовьтесь к серьезному разговору с начальством. Но все замечания и сложности пойдут вам на пользу.
— Вторая половина месяца — удачное время для старых и новых планов, для друзей. Но в то же время, если вы возьмете на себя ответственность за чужие дела, вам придется нести ее и в следующем месяце, — советует быть начеку Тамара Глоба.
Рыбы
Рыбы в декабре начнут жизнь с чистого листа. Любопытство или амбиции толкнут вас исследовать неизведанные места и познакомиться с необычными людьми. Путешествия пойдут вам на пользу. Карьера может начать развиваться прямо в процессе путешествий, и вы не захотите возвращаться домой.
В декабре не пытайтесь справиться со всем самостоятельно. Работа в команде принесет лучшие результаты. Если вы еще не определились с планами на 2026 год, лучше задуматься о них во второй половине декабря.