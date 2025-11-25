В Ярославле перенесли концерт известного юмориста. В чём причина

В Ярославле перенесли концерт (12+) юмориста Владимира Винокура, который должен был состояться 27 декабря 2025 года в ДК им. Добрынина. Поскольку площадку экстренно закрыли, организаторы выступления сейчас ищут новое место для проведения концерта. Об этом 76.RU сообщила помощница артиста.

«У нас есть агенты, которые занимаются вопросом поиска нового зала. Пока выясняем, какого числа получится сыграть концерт. Он состоится, но, скорее всего, в январе», — уточнили 76.RU.

Билеты, купленные на концерт в декабре, будут действительны и в новую дату.