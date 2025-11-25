НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле перенесли концерт известного юмориста. В чём причина

В Ярославле перенесли концерт известного юмориста. В чём причина

Его выступление было запланировано на конец декабря

Концерт Владимира Винокура был запланирован на 27 декабря

В Ярославле перенесли концерт (12+) юмориста Владимира Винокура, который должен был состояться 27 декабря 2025 года в ДК им. Добрынина. Поскольку площадку экстренно закрыли, организаторы выступления сейчас ищут новое место для проведения концерта. Об этом 76.RU сообщила помощница артиста.

«У нас есть агенты, которые занимаются вопросом поиска нового зала. Пока выясняем, какого числа получится сыграть концерт. Он состоится, но, скорее всего, в январе», — уточнили 76.RU.

Билеты, купленные на концерт в декабре, будут действительны и в новую дату.

77-летий Владимир Винокур — артист, певец и пародист. Он стал одним из самых узнаваемых юмористов советской и российской эстрады благодаря ярким пародиям на Муслима Магомаева, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Николая Сличенко, Эдиту Пьеху, Людмилу Зыкину и др.

Винокур выступал в составе ВИА «Самоцветы», сотрудничал с Иосифом Кобзоном и Львом Лещенко. Артист часто появлялся в телешоу «Аншлаг», «Субботний вечер», праздничных концертах и новогодних программах. Он также создал Московский театр пародий.

Напомним, что Дворец культуры им. Добрынина закрыли с 17 ноября 2025 года. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения. Работу учреждения запретил суд. По словам директора, ДК не будет работать минимум до лета 2026 года.

Куда перенесут показ спектаклей после закрытия Дворца культуры — читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
