Ярославский актер взял престижную кинонаграду

Звезда российского кино Александр Петров стал «Актером года» по версии журнала «Кинорепортер». Церемония награждения прошла 20 ноября в Москве.

Как сообщали наши коллеги из MSK1.RU, во время награждения Александр признался, что после рождения сына все его успехи и награды теперь по праву делят с супругой Викторией.

В 2025-м у 36-летнего Петрова состоялось несколько премьер — сериал «Камбэк», фильм-сказка «Горыныч», драма «Почтарь» и приключенческий фильм «Кракен».

На светское мероприятие актер пришел вместе с женой, пара выбрала строгие образы. Александр был в черном смокинге, Виктория — в белом платье с воланами и черном пиджаке.