Ярославский актер взял престижную кинонаграду

Звезда российского кино Александр Петров стал «Актером года» по версии журнала «Кинорепортер». Церемония награждения прошла 20 ноября в Москве.
Как сообщали наши коллеги из MSK1.RU, во время награждения Александр признался, что после рождения сына все его успехи и награды теперь по праву делят с супругой Викторией.
В 2025-м у 36-летнего Петрова состоялось несколько премьер — сериал «Камбэк», фильм-сказка «Горыныч», драма «Почтарь» и приключенческий фильм «Кракен».
На светское мероприятие актер пришел вместе с женой, пара выбрала строгие образы. Александр был в черном смокинге, Виктория — в белом платье с воланами и черном пиджаке.
Напомним, Александр Петров женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года. В апреле 2025 года у пары родился сын. Актер не раз публиковал в соцсетях трогательные признания в любви.
