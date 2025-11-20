НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Ярославский актер взял престижную кинонаграду

Ярославский актер взял престижную кинонаграду

Показываем кадры с церемонии

Александр Петров стал «Актером года» по версии журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Александр Петров стал «Актером года» по версии журнала «Кинорепортер»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Звезда российского кино Александр Петров стал «Актером года» по версии журнала «Кинорепортер». Церемония награждения прошла 20 ноября в Москве.

Как сообщали наши коллеги из MSK1.RU, во время награждения Александр признался, что после рождения сына все его успехи и награды теперь по праву делят с супругой Викторией.

В 2025-м у 36-летнего Петрова состоялось несколько премьер — сериал «Камбэк», фильм-сказка «Горыныч», драма «Почтарь» и приключенческий фильм «Кракен».

На светское мероприятие актер пришел вместе с женой, пара выбрала строгие образы. Александр был в черном смокинге, Виктория — в белом платье с воланами и черном пиджаке.

Александр Петров блистал на красной дорожке с женой Викторией

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Александр Петров вместе с супругой приехал на премию журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Александр Петров вместе с супругой приехал на премию журнала «Кинорепортер»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Напомним, Александр Петров женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года. В апреле 2025 года у пары родился сын. Актер не раз публиковал в соцсетях трогательные признания в любви.

Ранее мы рассказывали, на чем зарабатывает один из самых популярных актеров российского кино.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Актер Александр Петров Награда
Комментарии
Гость
1 час
Петров — молодец, но хотелось бы больше местных видеть на вершине.
Гость
1 час
Награды — это хорошо, но где новые проекты с ярославскими актёрами?
Гость
