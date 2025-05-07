«Жизнь разделилась на до и после»: жена Александра Петрова показала милые фото с сыном

«Месяц ты с нами. Месяц, как жизнь разделилась на до и после. Как будто всё началось заново, а всё, что было до, перестало иметь то значение, которое имело. Чувства, эмоции, опыт, которые дарит рождение ребенка и каждый последующий день, не описать словами. Это хочется проживать снова и снова. Спасибо, сын. Ты такой, каким я тебя и представляла, даже круче», — подписала кадры с малышом Виктория Антонова.