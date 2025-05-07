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Развлечения «Жизнь разделилась на до и после»: жена Александра Петрова показала милые фото с сыном

«Жизнь разделилась на до и после»: жена Александра Петрова показала милые фото с сыном

Публикуем семейные кадры

28 730
14 комментариев
У Александра Петрова родился сын | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Александра Петрова родился сын | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Александра Петрова родился сын

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жена актера из Ярославской области Александра Петрова выложила милые фото с их сыном. В посте 24-летняя Виктория Антонова поздравила малыша с первым месяцем жизни.

«Месяц ты с нами. Месяц, как жизнь разделилась на до и после. Как будто всё началось заново, а всё, что было до, перестало иметь то значение, которое имело. Чувства, эмоции, опыт, которые дарит рождение ребенка и каждый последующий день, не описать словами. Это хочется проживать снова и снова. Спасибо, сын. Ты такой, каким я тебя и представляла, даже круче», — подписала кадры с малышом Виктория Антонова.

У Виктории Антоновой и Александра Петрова в апреле 2025 года родился сын | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Виктории Антоновой и Александра Петрова в апреле 2025 года родился сын | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Мальчика назвали Федором | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Мальчика назвали Федором | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Лицо ребенка звездная пара пока не показывает | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Лицо ребенка звездная пара пока не показывает | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пост жены в соцсетях Петров прокомментировал коротко: «Мои любимые».

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К слову, перед рождением ребенка актер похвастался в соцсетях покупкой дома. Новое жилье Петрова находится в элитном жилом квартале в пригороде Москвы.

Напомним, переславский актер внезапно для всех женился в сентябре 2023 года. По его рассказам, с будущей женой он познакомился случайно, благодаря ее маме.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
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Комментарии
14
Гость
7 мая, 23:43
Зачем об этом писать и фото выкладывать
Гость
8 мая, 11:27
Что хорошего сделал этот Петров, кто это такой? При чем тут новости Ярославля?! Да о любом учителе или враче районной больницы напишите, его жизненную историю, будет гораздо интереснее и полезнее!
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