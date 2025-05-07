«Жизнь разделилась на до и после»: жена Александра Петрова показала милые фото с сыном

Жена актера из Ярославской области Александра Петрова выложила милые фото с их сыном. В посте 24-летняя Виктория Антонова поздравила малыша с первым месяцем жизни.
«Месяц ты с нами. Месяц, как жизнь разделилась на до и после. Как будто всё началось заново, а всё, что было до, перестало иметь то значение, которое имело. Чувства, эмоции, опыт, которые дарит рождение ребенка и каждый последующий день, не описать словами. Это хочется проживать снова и снова. Спасибо, сын. Ты такой, каким я тебя и представляла, даже круче», — подписала кадры с малышом Виктория Антонова.
Пост жены в соцсетях Петров прокомментировал коротко: «Мои любимые».
К слову, перед рождением ребенка актер похвастался в соцсетях покупкой дома. Новое жилье Петрова находится в элитном жилом квартале в пригороде Москвы.
Напомним, переславский актер внезапно для всех женился в сентябре 2023 года. По его рассказам, с будущей женой он познакомился случайно, благодаря ее маме.